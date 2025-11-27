عربي
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا تطلق صاروخا يحمل المركبة "سويوز إم إس-28" إلى محطة الفضاء الدولية
روسيا تطلق صاروخا يحمل المركبة "سويوز إم إس-28" إلى محطة الفضاء الدولية
05:22 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 05:58 GMT 27.11.2025)
تابعنا عبر
وافقت اللجنة الحكومية الروسية في مركز بايكونور الفضائي، اليوم الخميس، على تعبئة وإطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" الذي يحمل المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-28"، والتي سيقودها إلى محطة الفضاء الدولية الروسيان سيرغي كود-سفيرتشكوف وسيرغي ميكايف، والأمريكي كريستوفر ويليامز، وفق ما أفاد ممثل "روسكوسموس" للصحفيين.
وقال الممثل: "وافقت اللجنة الحكومية على تعبئة صاروخ الإطلاق سويوز-2.1أ بالمركبة الفضائية المأهولة سويوز إم إس-28 وإطلاقه في 27 نوفمبر(تشرين الثاني) الساعة 12:28 بتوقيت موسكو".
ومن المقرر أن تنفصل المركبة عن المرحلة الثالثة للصاروخ بعد ثماني دقائق و49 ثانية من الإقلاع وتتجه نحو محطة الفضاء الدولية، مع توقع الالتحام الساعة 15:38 بتوقيت موسكو.
إطلاق صاروخ النقل سويوز-2.1 أي إلى الفضاء، وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية بروغريس إم إس-28. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى الفضاء... فيديو
23 مايو, 12:26 GMT
ومن المتوقع أن تستمر مهمة طاقم "سويوز إم إس-28" في محطة الفضاء الدولية لمدة 242 يومًا، وتشمل الخطة الروسية أكثر من 40 تجربة علمية، بالإضافة إلى خروجين في الفضاء المفتوح مقررين في أبريل/نيسان ويونيو/ حزيران 2026.
