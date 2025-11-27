https://sarabic.ae/20251127/روسيا-تطلق-صاروخا-يحمل-المركبة-الفضائية-سويوز-إم-إس-28--إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1107535415.html
روسيا تطلق صاروخا يحمل المركبة "سويوز إم إس-28" إلى محطة الفضاء الدولية
روسيا تطلق صاروخا يحمل المركبة "سويوز إم إس-28" إلى محطة الفضاء الدولية
وافقت اللجنة الحكومية الروسية في مركز بايكونور الفضائي، اليوم الخميس، على تعبئة وإطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" الذي يحمل المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-28"،... 27.11.2025
روسيا تطلق صاروخا يحمل المركبة "سويوز إم إس-28" إلى محطة الفضاء الدولية
05:22 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 05:58 GMT 27.11.2025)
وافقت اللجنة الحكومية الروسية في مركز بايكونور الفضائي، اليوم الخميس، على تعبئة وإطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" الذي يحمل المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-28"، والتي سيقودها إلى محطة الفضاء الدولية الروسيان سيرغي كود-سفيرتشكوف وسيرغي ميكايف، والأمريكي كريستوفر ويليامز، وفق ما أفاد ممثل "روسكوسموس" للصحفيين.
وقال الممثل: "وافقت اللجنة الحكومية على تعبئة صاروخ الإطلاق سويوز-2.1أ بالمركبة الفضائية المأهولة سويوز إم إس-28 وإطلاقه في 27 نوفمبر(تشرين الثاني) الساعة 12:28 بتوقيت موسكو".
ومن المقرر أن تنفصل المركبة عن المرحلة الثالثة للصاروخ بعد ثماني دقائق و49 ثانية من الإقلاع وتتجه نحو محطة الفضاء الدولية، مع توقع الالتحام الساعة 15:38 بتوقيت موسكو.
ومن المتوقع أن تستمر مهمة طاقم "سويوز إم إس-28"
في محطة الفضاء الدولية لمدة 242 يومًا، وتشمل الخطة الروسية أكثر من 40 تجربة علمية، بالإضافة إلى خروجين في الفضاء المفتوح مقررين في أبريل/نيسان ويونيو/ حزيران 2026.