صور ترصد آثار حريق هونغ كونغ الهائل

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع داخل محكمة وانغ فوك، في هونغ كونغ. الصين.
سكان يستريحون في الشارع قرب موقع الحريق الذي اندلع في مجمع وانغ فوك السكني في منطقة تاي بو في الأراضي الجديدة في هونغ كونغ.
الأهالي يشجعون رجال الإطفاء قرب موقع الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت " السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.
يعمل رجل إطفاء على إخماد الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت" السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.
سيارات الإطفاء متوقفة في موقع الحريق الذي اندلع، أمس الأربعاء، في مجمع "وانغ فوك كورت" السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.
صورة تظهراندلاع الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت" السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.
سكان يلتقطون الملابس المتبرع بها بالقرب من موقع الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت " السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.
رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء، في مجمع "وانغ فوك كورت " السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.
استراحة رجال الإطفاء خلال تبديل نوبتهم في مجمع "فان فوك كورت" السكني في هونغ كونغ
صورة تظهر تصاعد الدخان بعد اندلاع الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت " السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.
