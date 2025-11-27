عربي
https://sarabic.ae/20251127/1107540378.html
صور ترصد آثار حريق هونغ كونغ الهائل
صور ترصد آثار حريق هونغ كونغ الهائل
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من صور ترصد آثار الحريق الذي اندلع في مجمع "وانغ فوك كورت" السكني في "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ الصينية، في 27... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T10:14+0000
2025-11-27T10:22+0000
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107540547_0:114:2991:1796_1920x0_80_0_0_6a9d7f928ab81be555eb84ba3564de05.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107540547_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_e5b3a2ddf92a00632dbc3e282154bd09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

صور ترصد آثار حريق هونغ كونغ الهائل

10:14 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 10:22 GMT 27.11.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من صور ترصد آثار الحريق الذي اندلع في مجمع "وانغ فوك كورت" السكني في "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ الصينية، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، مخلفا ما لا يقل عن 44 قتيلًا و45 جريحا.
© AP Photo / Chan Long Hei

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع داخل محكمة وانغ فوك، في هونغ كونغ. الصين.

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع داخل محكمة وانغ فوك، في هونغ كونغ. الصين. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Chan Long Hei

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع داخل محكمة وانغ فوك، في هونغ كونغ. الصين.

© AP Photo / Chan Long Hei

سكان يستريحون في الشارع قرب موقع الحريق الذي اندلع في مجمع وانغ فوك السكني في منطقة تاي بو في الأراضي الجديدة في هونغ كونغ.

سكان يستريحون في الشارع قرب موقع الحريق الذي اندلع في مجمع وانغ فوك السكني في منطقة تاي بو في الأراضي الجديدة في هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Chan Long Hei

سكان يستريحون في الشارع قرب موقع الحريق الذي اندلع في مجمع وانغ فوك السكني في منطقة تاي بو في الأراضي الجديدة في هونغ كونغ.

© AP Photo / Chan Long Hei

الأهالي يشجعون رجال الإطفاء قرب موقع الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت " السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

الأهالي يشجعون رجال الإطفاء قرب موقع الحريق في مجمع &quot;وانغ فوك كورت &quot; السكني الواقع في منطقة &quot;تاي بو&quot; في مقاطعة هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Chan Long Hei

الأهالي يشجعون رجال الإطفاء قرب موقع الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت " السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

© AP Photo / Chan Long Hei

يعمل رجل إطفاء على إخماد الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت" السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

يعمل رجل إطفاء على إخماد الحريق في مجمع &quot;وانغ فوك كورت&quot; السكني الواقع في منطقة &quot;تاي بو&quot; في مقاطعة هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Chan Long Hei

يعمل رجل إطفاء على إخماد الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت" السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

© AP Photo / Chan Long Hei

سيارات الإطفاء متوقفة في موقع الحريق الذي اندلع، أمس الأربعاء، في مجمع "وانغ فوك كورت" السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

سيارات الإطفاء متوقفة في موقع الحريق الذي اندلع، أمس الأربعاء، في مجمع &quot;وانغ فوك كورت&quot; السكني الواقع في منطقة &quot;تاي بو&quot; في مقاطعة هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Chan Long Hei

سيارات الإطفاء متوقفة في موقع الحريق الذي اندلع، أمس الأربعاء، في مجمع "وانغ فوك كورت" السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

© AP Photo / Chan Long Hei

صورة تظهراندلاع الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت" السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

صورة تظهراندلاع الحريق في مجمع &quot;وانغ فوك كورت&quot; السكني الواقع في منطقة &quot;تاي بو&quot; في مقاطعة هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Chan Long Hei

صورة تظهراندلاع الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت" السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

© AP Photo / Chan Long Hei

سكان يلتقطون الملابس المتبرع بها بالقرب من موقع الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت " السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

سكان يلتقطون الملابس المتبرع بها بالقرب من موقع الحريق في مجمع &quot;وانغ فوك كورت &quot; السكني الواقع في منطقة &quot;تاي بو&quot; في مقاطعة هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Chan Long Hei

سكان يلتقطون الملابس المتبرع بها بالقرب من موقع الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت " السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

© AP Photo / Chan Long Hei

رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء، في مجمع "وانغ فوك كورت " السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء، في مجمع &quot;وانغ فوك كورت &quot; السكني الواقع في منطقة &quot;تاي بو&quot; في مقاطعة هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Chan Long Hei

رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء، في مجمع "وانغ فوك كورت " السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

© Getty Images / China News Service/VCG/Hou Yu

استراحة رجال الإطفاء خلال تبديل نوبتهم في مجمع "فان فوك كورت" السكني في هونغ كونغ

استراحة رجال الإطفاء خلال تبديل نوبتهم في مجمع &quot;فان فوك كورت&quot; السكني في هونغ كونغ - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / China News Service/VCG/Hou Yu

استراحة رجال الإطفاء خلال تبديل نوبتهم في مجمع "فان فوك كورت" السكني في هونغ كونغ

© AP Photo / Chan Long Hei

صورة تظهر تصاعد الدخان بعد اندلاع الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت " السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

صورة تظهر تصاعد الدخان بعد اندلاع الحريق في مجمع &quot;وانغ فوك كورت &quot; السكني الواقع في منطقة &quot;تاي بو&quot; في مقاطعة هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Chan Long Hei

صورة تظهر تصاعد الدخان بعد اندلاع الحريق في مجمع "وانغ فوك كورت " السكني الواقع في منطقة "تاي بو" في مقاطعة هونغ كونغ.

