الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين بعد استسلامهما في الضفة الغربية

أعدمت القوات الإسرائيلية، الخميس، رجلين فلسطينيين بعد أن استسلما على ما يبدو ولم يكونا مسلحين خلال مداهمة في الضفة الغربية. 28.11.2025, سبوتنيك عربي

وأقر الجيش والشرطة الإسرائيليتان بالحادثة، وأعلنا أنهما يحققان في ظروف مقتل فلسطينيين اثنين بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة بينما كانا على ما يبدو يستسلمان للقوات الإسرائيلية.أرضية ملطخة بالدماءوقع الحادث في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، وقد تم تصويره من عدة زوايا، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزة، الخميس، خروج الرجلين من مبنى وذراعيهما مرفوعتين، محاطين بالقوات الإسرائيلية.ثم شوهد الرجلان مستلقين على الأرض قبل أن يُعاد توجيههما إلى داخل المبنى، وتُسمع بعد ذلك طلقات نارية بينما كانا مستلقيين على الأرض.شوهدت القوات لاحقًا وهي ترفع جثة، وأظهرت صور أرضية المبنى ملطخة بالدماء. وساعد أشخاص في تنظيف المكان المتضرر لاحقًا، ونقلوا ألواح الصفيح المموج."إعدام ميداني وحشي"وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الرجلين "أُطلق عليهما النار وقتلتهما القوات الإسرائيلية في منطقة جبل أبو ظاهر بمدينة جنين"، مضيفة أن جثتيهما محتجزتان لدى القوات الإسرائيلية.وأفادت وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله بأنها "تدين بشدة الإعدام الميداني الوحشي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد شابين فلسطينيين"، واصفة إياه بـ "جريمة حرب إسرائيلية متعمدة".وقالت السلطة الفلسطينية إن القتيلين هما يوسف علي عساسا، 37 عامًا، والمنتصِر بالله محمود عبد الله، 26 عامًا.ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات فورية لوقف آلة القتل الإسرائيلية، وردع هذه الجرائم، وفرض آليات حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني".من جانبها، وصفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس الحادث بأنه "إعدام بدم بارد لشابين فلسطينيين أعزلين".وفي المقابل، أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي من اليمين المتطرف إيتامار بن غفير عن دعمه الكامل للقوات التي أطلقت النار، قائلاً: "الإرهابيون يجب أن يموتوا!""نزع للإنسانية"قالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن الرجلين قُتلا "بينما لم يشكلا أي تهديد"، وصرح المدير التنفيذي للمنظمة يولي نوفاك: يشار إلى أن أعمال العنف في الضفة الغربية تصاعدت منذ هجوم حركة حماس في أكتوبر 2023 على إسرائيل، والذي أدى إلى حرب غزة. ولم تتوقف أعمال العنف رغم دخول الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ الشهر الماضي.وقتل الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون أكثر من ألف فلسطيني، بالإضافة إلى عشرات المدنيين، في الضفة الغربية منذ بداية حرب غزة، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وقتل على الأقل 44 إسرائيليًا من جنود ومدنيين، في هجمات فلسطينية أو عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

