https://sarabic.ae/20251128/انطلاق-فعاليات-أسبوع-موسكو-الدولي-الأول-لألعاب-الفيديو-1107594977.html
انطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو
انطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو
انطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو

14:46 GMT 28.11.2025
© Photo / Московская международная неделя видеоигрانطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو
انطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Photo / Московская международная неделя видеоигр
تابعنا عبر
انطلقت فعاليات "أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو" في موسكو في 27 نوفمبر، وهو حدث ضخم يجمع بين مجتمع المحترفين وهواة الألعاب والقطاعات الإبداعية.
يتضمن الحدث جلسات عمل، ومعرضًا للألعاب، وبرنامجًا تعليميًا شاملًا للمدينة، وبطولات، وأنشطة تفاعلية، وأحد أكبر التجمعات لمجتمع الألعاب.
وسيتمكن سكان العاصمة وزوارها من المشاركة في محاضرات وورش عمل وفعاليات متخصصة في المؤسسات التعليمية، وعروض خاصة في دور السينما، وبطولات في نوادي الرياضات الإلكترونية. وستنضم 83 منطقة روسية إلى هذه الفعاليات.
© Photo / Московская международная неделя видеоигрانطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو
انطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
انطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو
© Photo / Московская международная неделя видеоигр
وابتداءً من 28 نوفمبر، سيتمكن سكان العاصمة الروسية وزوارها من المشاركة في أنشطة في سكولكوفو.
من بينها بطولة (NBA2K) "كأس موسكو لألعاب السلة" التي تضم لاعبين محترفين من بطولات "Media Basket: Rocket Team"، و"AUF Team"، و"Blatosphera"، و"Hoops".
سيُتاح للحضور فرصة لقاء بطل العالم في ألعاب الفيديو، ومُذيع البث الشهير ميخائيل "دوسيا" ستولياروف. كما سيحضر مُذيعا البث الشهيران WELOVEGAMES (دينيس كوروبكوف) وHard Play (أليكسي بارانوف).
يضم برنامج أسبوع موسكو الدولي لألعاب الفيديو للأعمال أكثر من 50 جلسة يشارك فيها أكثر من 200 خبير.
وسيكون مينه لي، المعروف بـ"الأب المؤسس" للعبة "Counter-Strike"، نجم البرنامج الرئيسي.
© Photo / Московская международная неделя видеоигрانطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو
انطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
انطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو
© Photo / Московская международная неделя видеоигр
في عرضه التقديمي، سيشارك مينه لي تاريخ نشأة ألعاب التصويب متعددة اللاعبين، ويناقش لماذا ظل نهج تطوير الألعاب الذي يُعطي الأولوية لاحترام اللاعب ووقته وأمواله ومشاعره، مثل Counter-Strike، هو المعيار لأكثر من عشرين عامًا.
ستغطي منطقة معرض أسبوع ألعاب الفيديو، التي ستستضيف أكثر من 60 شركة، العديد من مجالات صناعة ألعاب الفيديو. سيحظى الحضور بفرصة لقاء أبرز المطورين والناشرين في صناعة الألعاب الروسية.
من بين العارضين، ستقدم "1C Game Studios" لعبة جديدة من سلسلة "IL-2" بعنوان "أوديسا ولينينغراد: الدفاع والتحرير"، بالإضافة إلى لعبة التصويب التكتيكية عبر الإنترنت "كاليبر". وستعرض منصة الألعاب "4game" لعبة "MMORPG" الأسطورية "Lineage 2" ولعبة "Blade & Soul NEO" الجديدة، التي صدرت في روسيا ورابطة الدول المستقلة هذا الشهر.
في جناح "Astrum Entertainment"، سيتمكن الحضور من التعرّف على مجموعة متنوعة من ألعاب الناشر، بما في ذلك لعبتي التصويب "Warface" و"Atomic Heart"، ولعبة الهواتف المحمولة "Mir Domovyat"، ومشاريع MMORPG Perfect" World" و"Lost Ark" و"Allods Online".
© Photo / Московская международная неделя видеоигрانطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو
انطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
انطلاق فعاليات أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو
© Photo / Московская международная неделя видеоигр
من السمات المميزة للمعرض تنوع الأنواع والأشكال. سيقدم استوديو "سيبيريا نوفا" أحدث مشاريعه، لعبة الأكشن والمغامرة "Zemsky Sobor"، التي تتناول كواليس مؤامرات عام 1613 من خلال قصة القوزاق كيرشا. وسيقدم "Game Art Pioneers" رواية الرعب البصرية غير الخطية "Bunny"، المقتبسة من قصة قصيرة تحمل الاسم نفسه للكاتب دميتري مورداس. وسيعرض استوديو "Smola" اللعبة الشهيرة "Rus vs. Lizards 2"، بينما سيقدم "SMP Esports" مساحات مفتوحة للزوار مزودة بأجهزة محاكاة سباقات وطيران.
يُقام أسبوع موسكو الدولي لألعاب الفيديو لأول مرة في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر. ويجمع هذا الحدث الصناعي المهم شركات رائدة في مجال ألعاب الفيديو وتكنولوجيا المعلومات، ومتخصصين في هذا المجال، وعشاق ألعاب الفيديو من روسيا وخارجها.
يُنظم أسبوع موسكو الدولي الأول لألعاب الفيديو وكالة الصناعات الإبداعية في موسكو التابعة لوزارة الثقافة في موسكو. ويهدف الحدث إلى عرض تطورات الألعاب الروسية والبنية التحتية للمدينة لتطوير صناعة ألعاب الفيديو، فضلاً عن تعزيز مكانة استوديوهات موسكو في الأسواق الدولية.
