خبيرة روسية: أفضل طريقة لتنمية الروابط العصبية لدى الطفل هي تعلم اللغات الأجنبية
أجرت "سبوتنيك" مقابلة مع آنا ماريا نيكولاييفا، مديرة المدرسة اللغوية الدولية، لمناقشة تفاصيل العملية التعليمية في كل من روسيا والدول العربية. 28.11.2025
أجرت "سبوتنيك" مقابلة مع آنا ماريا نيكولاييفا، مديرة المدرسة اللغوية الدولية، لمناقشة تفاصيل العملية التعليمية في كل من روسيا والدول العربية.
وأكدت آنا ماريا في المقابلة أن أفضل طريقة لتنمية الروابط العصبية لدى الطفل هي تعلم اللغات الأجنبية.
وأضافت نيكولايفنا أن "المحفزات الرئيسية لتطور الشبكة العصبية والمجال المعرفي هي وظائف عقلية عليا مثل: الانتباه والتفكير والإدراك والذاكرة والكلام".
وأكدت نيكولايفنا على أن الطفل يجب أن يترعرع في بيئة تتحدث بلغات مختلفة، لإن عدم انغماس الطفل بلغات أجنبية ستصعب عليه تعلمها عندما يكبر.