دراسة تحذر من بديل للسكر شائع مرتبط بأمراض الكبد
أظهرت دراسة جديدة أن "السوربيتول"، وهو محلي منخفض السعرات يستخدم في العلكة والحلويات والمخبوزات الصحية، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، المرتبط بخلل...
واستعان باحثو الدراسة من جامعة واشنطن في سانت لويس، بسمك الزرد، لدراسة تأثير "السوربيتول" عند تعطيل البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ووجدوا أن تراكمه ينتقل إلى الكبد، حيث يتحول إلى الفركتوز، مسببا تراكم الدهون والتهاب الكبد المحتمل، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".ومن المعروف أن الفركتوز يسبب مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي - المعروف سابقا باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي - لأن الكبد يحول الفركتوز الزائد إلى دهون، والتي تتراكم في خلايا الكبد، مسببة التهابا وتندبا وتلفا دائما محتملا.ورغم الانتقادات من خبراء صناعة الأغذية، الذين أشاروا إلى أن نتائج الدراسة على الأسماك لا تنطبق مباشرة على البشر، إلا أن الباحثين يحذرون من الإفراط في تناول "السوربيتول"، خاصة مع ارتفاع انتشار مرض الكبد الدهني، الذي غالبا ما يكون صامتا، ويكتشف فقط من خلال فحوصات الدم أو التصوير.وأكد الخبراء أن تحسين الحالة ممكن عند اكتشافها مبكرا، عبر تغييرات في نمط الحياة، مثل فقدان الوزن وممارسة الرياضة، وإدارة الأمراض المصاحبة، مع إمكانية استخدام أدوية محددة لعلاج المراحل المتقدمة من المرض.
