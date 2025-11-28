أبرز الصور لهذا الأسبوع

خلال تجمهر الناس أمام بناء محكمة "وانغ فوك"، الذي تعرض لحريق كبير في هونغ كونغ.
خلال تجمهر الناس أمام بناء محكمة "وانغ فوك"، الذي تعرض لحريق كبير في هونغ كونغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعزف على اَلة موسيقية خلال برنامج ثقافي قصير تم تنظيمه لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في آلا آرتشا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعزف على اَلة موسيقية خلال برنامج ثقافي قصير تم تنظيمه لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في آلا آرتشا.
السيارات والمنازل غارقة في مياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند.
السيارات والمنازل غارقة في مياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند.
أعضاء الطاقم الرئيسيون ورواد الفضاء من "روسكوسموس" سيرغي ميكاييف، وسيرغي كود سفيرشكوف، ورائد الفضاء من "ناسا"، كريستوفر ويليامز، قبل إطلاق مركبة الإطلاق Soyuz-2.1a مع مركبة الفضاء المأهولة Soyuz MS-28 من قاعدة "بايكونور" الفضائية.
أعضاء الطاقم الرئيسيون ورواد الفضاء من "روسكوسموس" سيرغي ميكاييف، وسيرغي كود سفيرشكوف، ورائد الفضاء من "ناسا"، كريستوفر ويليامز، قبل إطلاق مركبة الإطلاق Soyuz-2.1a مع مركبة الفضاء المأهولة Soyuz MS-28 من قاعدة "بايكونور" الفضائية.
مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين يرتدون أزياء تنكرية، بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم الشاطئ لللاجئين، خلال تنظيم فعالية ترفيهية للأطفال في غزة.
مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين يرتدون أزياء تنكرية، بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم الشاطئ لللاجئين، خلال تنظيم فعالية ترفيهية للأطفال في غزة.
ميلانيا ترامب تتسلم شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض.
ميلانيا ترامب تتسلم شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض.
رجل يحمل مشعل دخان احتجاجًا على التلوث الناجم عن مصنع للفوسفات جنوبي تونس.
رجل يحمل مشعل دخان احتجاجًا على التلوث الناجم عن مصنع للفوسفات جنوبي تونس.
رجل يعتني بخاروف ملفوف ببطانية بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة في بلدة كوكي جنوبي ألبانيا.
رجل يعتني بخاروف ملفوف ببطانية بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة في بلدة كوكي جنوبي ألبانيا.
حريق ضخم يلتهم اَلاف الأكواخ في حي كوريل الفقير في دكا، بنغلاديش.
حريق ضخم يلتهم اَلاف الأكواخ في حي كوريل الفقير في دكا، بنغلاديش.
عناصر من الشرطة الهندية يعتقلون طلابًا وناشطين ومتطوعين تجمعوا عند بوابة الهند احتجاجًا على تدهور جودة الهواء.
عناصر من الشرطة الهندية يعتقلون طلابًا وناشطين ومتطوعين تجمعوا عند بوابة الهند احتجاجًا على تدهور جودة الهواء.
فتيات هنديات يرتدين الزي التقليدي خلال مشاركتهن في بروفات المخيم الوطني 19 للكشافة والمرشدات بهارات في أرض المعارض الدفاعية، في لكناو.
فتيات هنديات يرتدين الزي التقليدي خلال مشاركتهن في بروفات المخيم الوطني 19 للكشافة والمرشدات بهارات في أرض المعارض الدفاعية، في لكناو.
صورة تظهر عمالا يقومون بتجهيز بالون ستيوارت المينيون خلال فعالية نفخ البالونات لعام 2025 في مدينة نيويورك.
صورة تظهر عمالا يقومون بتجهيز بالون ستيوارت المينيون خلال فعالية نفخ البالونات لعام 2025 في مدينة نيويورك.
الاحتفال بعيد ميلاد ميشا الفظ في يوم الفظ العالمي في حوض أسماك بريمورسكي في فلاديفوستوك.
الاحتفال بعيد ميلاد ميشا الفظ في يوم الفظ العالمي في حوض أسماك بريمورسكي في فلاديفوستوك.
أثناء تحطم مقاتلة هندية من طراز "تيغاس" أمام حشد من الناس الذين كانوا يتابعون عرضا جويا في معرض دبي للطيران.
أثناء تحطم مقاتلة هندية من طراز "تيغاس" أمام حشد من الناس الذين كانوا يتابعون عرضا جويا في معرض دبي للطيران.
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يتحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يلتقط القادة صورة جماعية، في اليوم الافتتاحي لقمة قادة مجموعة العشرين، في جنوب أفريقيا.
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يتحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يلتقط القادة صورة جماعية، في اليوم الافتتاحي لقمة قادة مجموعة العشرين، في جنوب أفريقيا.
خلال قيام رجل إنقاذ بإجلاء طفل من فيضان في خانه هوا، فيتنام.
خلال قيام رجل إنقاذ بإجلاء طفل من فيضان في خانه هوا، فيتنام.
رجال الإطفاء يسيطرون على حريق اندلع في نيروبي في كينيا، بينما يحاول السكان إنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم.
رجال الإطفاء يسيطرون على حريق اندلع في نيروبي في كينيا، بينما يحاول السكان إنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم.
يقف حصان على قدميه بينما يقوده جنود خلال مسيرة مدنية عسكرية نظمتها الحكومة في كاراكاس، فنزويلا.
يقف حصان على قدميه بينما يقوده جنود خلال مسيرة مدنية عسكرية نظمتها الحكومة في كاراكاس، فنزويلا.
فتاتان تستعرضان صورهما أمام سيارات "لامبورغيني" خلال معرض "ميلانو أوتو كلاسيكا"، في إيطاليا.
فتاتان تستعرضان صورهما أمام سيارات "لامبورغيني" خلال معرض "ميلانو أوتو كلاسيكا"، في إيطاليا.
عضو في نادي "Spektr " خلال افتتاح موسم التصلب والسباحة الشتوية على بحيرة متجمدة في نوفوسيبيرسك.
عضو في نادي "Spektr " خلال افتتاح موسم التصلب والسباحة الشتوية على بحيرة متجمدة في نوفوسيبيرسك.