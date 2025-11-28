عربي
https://sarabic.ae/20251128/1107578030.html
أبرز الصور لهذا الأسبوع
أبرز الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة التي التقطتها عدسات المصورين خلال هذا الأسبوع.
2025-11-28T09:37+0000
2025-11-28T09:37+0000
العالم
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107578203_0:263:3136:2028_1920x0_80_0_0_766c91c539d959e335f7c26e4d085e32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107578203_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_cf15662e6fc100f1332d232210363a67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, صور
العالم, صور

أبرز الصور لهذا الأسبوع

09:37 GMT 28.11.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة التي التقطتها عدسات المصورين خلال هذا الأسبوع.
© AP Photo / Chan Long Hei

خلال تجمهر الناس أمام بناء محكمة "وانغ فوك"، الذي تعرض لحريق كبير في هونغ كونغ.

خلال تجمهر الناس أمام بناء محكمة &quot;وانغ فوك&quot;، الذي تعرض لحريق كبير في هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
1/20
© AP Photo / Chan Long Hei

خلال تجمهر الناس أمام بناء محكمة "وانغ فوك"، الذي تعرض لحريق كبير في هونغ كونغ.

© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعزف على اَلة موسيقية خلال برنامج ثقافي قصير تم تنظيمه لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في آلا آرتشا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعزف على اَلة موسيقية خلال برنامج ثقافي قصير تم تنظيمه لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في آلا آرتشا. - سبوتنيك عربي
2/20
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعزف على اَلة موسيقية خلال برنامج ثقافي قصير تم تنظيمه لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في آلا آرتشا.

© AP Photo / Arnun Chonmahatrakool

السيارات والمنازل غارقة في مياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند.

السيارات والمنازل غارقة في مياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند. - سبوتنيك عربي
3/20
© AP Photo / Arnun Chonmahatrakool

السيارات والمنازل غارقة في مياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء الطاقم الرئيسيون ورواد الفضاء من "روسكوسموس" سيرغي ميكاييف، وسيرغي كود سفيرشكوف، ورائد الفضاء من "ناسا"، كريستوفر ويليامز، قبل إطلاق مركبة الإطلاق Soyuz-2.1a مع مركبة الفضاء المأهولة Soyuz MS-28 من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

أعضاء الطاقم الرئيسيون ورواد الفضاء من &quot;روسكوسموس&quot; سيرغي ميكاييف، وسيرغي كود سفيرشكوف، ورائد الفضاء من &quot;ناسا&quot;، كريستوفر ويليامز، قبل إطلاق مركبة الإطلاق Soyuz-2.1a مع مركبة الفضاء المأهولة Soyuz MS-28 من قاعدة &quot;بايكونور&quot; الفضائية. - سبوتنيك عربي
4/20
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء الطاقم الرئيسيون ورواد الفضاء من "روسكوسموس" سيرغي ميكاييف، وسيرغي كود سفيرشكوف، ورائد الفضاء من "ناسا"، كريستوفر ويليامز، قبل إطلاق مركبة الإطلاق Soyuz-2.1a مع مركبة الفضاء المأهولة Soyuz MS-28 من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

© Getty Images / Anadolu/Abdalhkem Abu Riash

مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين يرتدون أزياء تنكرية، بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم الشاطئ لللاجئين، خلال تنظيم فعالية ترفيهية للأطفال في غزة.

 مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين يرتدون أزياء تنكرية، بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم الشاطئ لللاجئين، خلال تنظيم فعالية ترفيهية للأطفال في غزة. - سبوتنيك عربي
5/20
© Getty Images / Anadolu/Abdalhkem Abu Riash

مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين يرتدون أزياء تنكرية، بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم الشاطئ لللاجئين، خلال تنظيم فعالية ترفيهية للأطفال في غزة.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

ميلانيا ترامب تتسلم شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض.

 ميلانيا ترامب تتسلم شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي
6/20
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

ميلانيا ترامب تتسلم شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض.

© AP Photo / Anis Mili

رجل يحمل مشعل دخان احتجاجًا على التلوث الناجم عن مصنع للفوسفات جنوبي تونس.

رجل يحمل مشعل دخان احتجاجًا على التلوث الناجم عن مصنع للفوسفات جنوبي تونس. - سبوتنيك عربي
7/20
© AP Photo / Anis Mili

رجل يحمل مشعل دخان احتجاجًا على التلوث الناجم عن مصنع للفوسفات جنوبي تونس.

© AP Photo / Vlasov Sulaj

رجل يعتني بخاروف ملفوف ببطانية بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة في بلدة كوكي جنوبي ألبانيا.

رجل يعتني بخاروف ملفوف ببطانية بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة في بلدة كوكي جنوبي ألبانيا. - سبوتنيك عربي
8/20
© AP Photo / Vlasov Sulaj

رجل يعتني بخاروف ملفوف ببطانية بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة في بلدة كوكي جنوبي ألبانيا.

© Getty Images / NurPhoto/Md. Rakibul Hasan Rafiu

حريق ضخم يلتهم اَلاف الأكواخ في حي كوريل الفقير في دكا، بنغلاديش.

حريق ضخم يلتهم اَلاف الأكواخ في حي كوريل الفقير في دكا، بنغلاديش. - سبوتنيك عربي
9/20
© Getty Images / NurPhoto/Md. Rakibul Hasan Rafiu

حريق ضخم يلتهم اَلاف الأكواخ في حي كوريل الفقير في دكا، بنغلاديش.

© Getty Images / Hindustan Times/Ishant Chauhan

عناصر من الشرطة الهندية يعتقلون طلابًا وناشطين ومتطوعين تجمعوا عند بوابة الهند احتجاجًا على تدهور جودة الهواء.

عناصر من الشرطة الهندية يعتقلون طلابًا وناشطين ومتطوعين تجمعوا عند بوابة الهند احتجاجًا على تدهور جودة الهواء. - سبوتنيك عربي
10/20
© Getty Images / Hindustan Times/Ishant Chauhan

عناصر من الشرطة الهندية يعتقلون طلابًا وناشطين ومتطوعين تجمعوا عند بوابة الهند احتجاجًا على تدهور جودة الهواء.

© Getty Images / Hindustan Times/Deepak Gupta

فتيات هنديات يرتدين الزي التقليدي خلال مشاركتهن في بروفات المخيم الوطني 19 للكشافة والمرشدات بهارات في أرض المعارض الدفاعية، في لكناو.

فتيات هنديات يرتدين الزي التقليدي خلال مشاركتهن في بروفات المخيم الوطني 19 للكشافة والمرشدات بهارات في أرض المعارض الدفاعية، في لكناو. - سبوتنيك عربي
11/20
© Getty Images / Hindustan Times/Deepak Gupta

فتيات هنديات يرتدين الزي التقليدي خلال مشاركتهن في بروفات المخيم الوطني 19 للكشافة والمرشدات بهارات في أرض المعارض الدفاعية، في لكناو.

© Getty Images / Adam Gray

صورة تظهر عمالا يقومون بتجهيز بالون ستيوارت المينيون خلال فعالية نفخ البالونات لعام 2025 في مدينة نيويورك.

صورة تظهر عمالا يقومون بتجهيز بالون ستيوارت المينيون خلال فعالية نفخ البالونات لعام 2025 في مدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
12/20
© Getty Images / Adam Gray

صورة تظهر عمالا يقومون بتجهيز بالون ستيوارت المينيون خلال فعالية نفخ البالونات لعام 2025 في مدينة نيويورك.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

الاحتفال بعيد ميلاد ميشا الفظ في يوم الفظ العالمي في حوض أسماك بريمورسكي في فلاديفوستوك.

الاحتفال بعيد ميلاد ميشا الفظ في يوم الفظ العالمي في حوض أسماك بريمورسكي في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
13/20
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الاحتفال بعيد ميلاد ميشا الفظ في يوم الفظ العالمي في حوض أسماك بريمورسكي في فلاديفوستوك.

© Getty Images / VCG

أثناء تحطم مقاتلة هندية من طراز "تيغاس" أمام حشد من الناس الذين كانوا يتابعون عرضا جويا في معرض دبي للطيران.

 أثناء تحطم مقاتلة هندية من طراز &quot;تيغاس&quot; أمام حشد من الناس الذين كانوا يتابعون عرضا جويا في معرض دبي للطيران. - سبوتنيك عربي
14/20
© Getty Images / VCG

أثناء تحطم مقاتلة هندية من طراز "تيغاس" أمام حشد من الناس الذين كانوا يتابعون عرضا جويا في معرض دبي للطيران.

© AP Photo / Pool Photo/Yves Herman

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يتحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يلتقط القادة صورة جماعية، في اليوم الافتتاحي لقمة قادة مجموعة العشرين، في جنوب أفريقيا.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يتحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يلتقط القادة صورة جماعية، في اليوم الافتتاحي لقمة قادة مجموعة العشرين، في جنوب أفريقيا. - سبوتنيك عربي
15/20
© AP Photo / Pool Photo/Yves Herman

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يتحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يلتقط القادة صورة جماعية، في اليوم الافتتاحي لقمة قادة مجموعة العشرين، في جنوب أفريقيا.

© AP Photo / VNA/Nguyen Huy Thanh/

خلال قيام رجل إنقاذ بإجلاء طفل من فيضان في خانه هوا، فيتنام.

خلال قيام رجل إنقاذ بإجلاء طفل من فيضان في خانه هوا، فيتنام. - سبوتنيك عربي
16/20
© AP Photo / VNA/Nguyen Huy Thanh/

خلال قيام رجل إنقاذ بإجلاء طفل من فيضان في خانه هوا، فيتنام.

© Getty Images / Anadolu/Gerald Anderson

رجال الإطفاء يسيطرون على حريق اندلع في نيروبي في كينيا، بينما يحاول السكان إنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم.

 رجال الإطفاء يسيطرون على حريق اندلع في نيروبي في كينيا، بينما يحاول السكان إنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم. - سبوتنيك عربي
17/20
© Getty Images / Anadolu/Gerald Anderson

رجال الإطفاء يسيطرون على حريق اندلع في نيروبي في كينيا، بينما يحاول السكان إنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم.

© AP Photo / Cristian Hernandez

يقف حصان على قدميه بينما يقوده جنود خلال مسيرة مدنية عسكرية نظمتها الحكومة في كاراكاس، فنزويلا.

يقف حصان على قدميه بينما يقوده جنود خلال مسيرة مدنية عسكرية نظمتها الحكومة في كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
18/20
© AP Photo / Cristian Hernandez

يقف حصان على قدميه بينما يقوده جنود خلال مسيرة مدنية عسكرية نظمتها الحكومة في كاراكاس، فنزويلا.

© Getty Images / Anadolu/Andrea Carrubba/

فتاتان تستعرضان صورهما أمام سيارات "لامبورغيني" خلال معرض "ميلانو أوتو كلاسيكا"، في إيطاليا.

فتاتان تستعرضان صورهما أمام سيارات &quot;لامبورغيني&quot; خلال معرض &quot;ميلانو أوتو كلاسيكا&quot;، في إيطاليا. - سبوتنيك عربي
19/20
© Getty Images / Anadolu/Andrea Carrubba/

فتاتان تستعرضان صورهما أمام سيارات "لامبورغيني" خلال معرض "ميلانو أوتو كلاسيكا"، في إيطاليا.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

عضو في نادي "Spektr " خلال افتتاح موسم التصلب والسباحة الشتوية على بحيرة متجمدة في نوفوسيبيرسك.

عضو في نادي &quot;Spektr &quot; خلال افتتاح موسم التصلب والسباحة الشتوية على بحيرة متجمدة في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
20/20
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

عضو في نادي "Spektr " خلال افتتاح موسم التصلب والسباحة الشتوية على بحيرة متجمدة في نوفوسيبيرسك.

