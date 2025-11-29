https://sarabic.ae/20251129/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-إندونيسيا-إلى-أكثر-من-200-قتيل-1107609492.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى أكثر من 200 قتيل
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، يوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية ارتفعت إلى أكثر من 200 قتيل في عدد من أقاليم البلاد.
2025-11-29T05:14+0000
2025-11-29T05:14+0000
2025-11-29T05:41+0000
أخبار إندونيسيا
العالم
زلزال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107514249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6ca82dd63f0c37dbe2ce09113397338.jpg
وقال المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث في إقليم سومطرة الغربية، إلهام وهاب، مساء الجمعة، إن عدد القتلى المسجل حتى الآن بلغ 61 شخصاً، فيما لا يزال 90 آخرون في عداد المفقودين.وفي إقليم سومطرة الشمالية، سُجلت 116 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الضحايا في إقليم آتشيه 35 قتيلاً، وفق الأرقام الرسمية للوكالة.وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.في سبتمبر/أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.
https://sarabic.ae/20251127/زلزال-بقوة-65-درجة-يضرب-السواحل-الغربية-لشمال-سومطرة-بإندونيسيا-1107536115.html
05:14 GMT 29.11.2025 (تم التحديث: 05:41 GMT 29.11.2025)
وقال المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث في إقليم سومطرة الغربية، إلهام وهاب، مساء الجمعة، إن عدد القتلى المسجل حتى الآن بلغ 61 شخصاً، فيما لا يزال 90 آخرون في عداد المفقودين.
وفي إقليم سومطرة الشمالية، سُجلت 116 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الضحايا في إقليم آتشيه 35 قتيلاً، وفق الأرقام الرسمية للوكالة.
وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة
.
في سبتمبر/أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.
وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.