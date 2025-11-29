https://sarabic.ae/20251129/فنزويلا-تعلق-على-دعوة-ترامب-اعتبار-المجال-الجوي-فوقها-مغلقا-1107624404.html
فنزويلا تعلق على دعوة ترامب اعتبار المجال الجوي فوقها مغلقا
فنزويلا تعلق على دعوة ترامب اعتبار المجال الجوي فوقها مغلقا
طالبت فنزويلا، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية باحترام مجالها الجوي، ودعت الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إلى إدانة بيان واشنطن،...
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فنزويلا
وتابع البيان: "رفضت السلطات الفنزويلية رفضا قاطعا البيان العام الذي نشره الرئيس الأمريكي اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي "يحاول فيه تطبيق الولاية القضائية الأمريكية غير الشرعية خارج حدوده الإقليمية على فنزويلا، محاولا بغطرسة إصدار أوامر وتهديد سيادة المجال الجوي الوطني، والسلامة الإقليمية، وأمن الطيران، والسيادة الكاملة للدولة الفنزويلية".
الولايات المتحدة الأمريكية
طالبت فنزويلا، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية باحترام مجالها الجوي، ودعت الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إلى إدانة بيان واشنطن، الذي تدعي كاراكاس أنه يشكل تهديدا باستخدام القوة، وفقً لبيان الحكومة الفنزويلية.
وجاء في بيان الحكومة الفنزويلية: "فنزويلا تطالب بالاحترام الصارم لمجالها الجوي، الذي تحميه قواعد منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وتؤكده اتفاقية شيكاغو لعام 1944".
وتابع البيان: "رفضت السلطات الفنزويلية رفضا قاطعا البيان العام الذي نشره الرئيس الأمريكي اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي "يحاول فيه تطبيق الولاية القضائية الأمريكية غير الشرعية خارج حدوده الإقليمية على فنزويلا، محاولا بغطرسة إصدار أوامر وتهديد سيادة المجال الجوي الوطني، والسلامة الإقليمية، وأمن الطيران، والسيادة الكاملة للدولة الفنزويلية".
وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن "فنزويلا تعلن للعالم أن مثل هذه التصريحات تشكل تهديدا واضحا باستخدام القوة، وهو أمر محظور صراحة بموجب الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة".
ودعت كاراكاس المجتمع الدولي والحكومات ذات السيادة والأمم المتحدة والهيئات متعددة الأطراف إلى رفض هذا "العمل العدواني غير الأخلاقي" رفضا قاطعا.
وأكد البيان أن "فنزويلا سترد بكرامة وشرعية، وبكل ما يوفره لها القانون الدولي وروح شعبنا المناهضة للإمبريالية. وستواصل فنزويلا ممارسة سيادتها الكاملة، التي يحميها القانون الدولي، على كامل مجالها الجوي".
وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه مغلق تماما.
وقال ترامب، في منشور عبر موقع "تروث سوشيال": إنه "على شركات الطيران وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقا بالكامل".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى، الأسبوع الماضي، مكالمة هاتفية مع زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو.
ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أكثر من 20 سفينة فنزويلية مشتبه بها في تهريب المخدرات في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً.
ولم تقدّم واشنطن حتى الآن أدلة تثبت أن السفن المستهدفة كانت تستخدم بالفعل في تهريب المخدرات أو تمثل تهديداً للولايات المتحدة، فيما أدت الحملة والتعزيزات العسكرية المرافقة لها إلى تصاعد التوتر الإقليمي.