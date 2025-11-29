https://sarabic.ae/20251129/وزير-الحرب-الأمريكي-ضرباتنا-على-زوارق-المخدرات-قانونية-1107608393.html
وزير الحرب الأمريكي: ضرباتنا على زوارق المخدرات قانونية
وزير الحرب الأمريكي: ضرباتنا على زوارق المخدرات قانونية
صرّح رئيس البنتاغون بيت هيغسيث، السبت، بأن الضربات الأمريكية على زوارق المخدرات في منطقة البحر الكاريبي كانت قانونية، وذلك على خلفية تقارير إعلامية زعمت أنه... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "العمليات الحالية في منطقة الكاريبي قانونية بموجب القانون الأمريكي والدولي، وجميع الإجراءات تمت بما يتوافق مع قانون النزاعات المسلحة – وقد حصلت على موافقة أفضل المحامين العسكريين والمدنيين على مختلف مستويات القيادة".وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت يوم الجمعة، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن هيغسيث أمر بـ"قتل الجميع" خلال الضربات الأمريكية على سفن تهريب المخدرات قبالة سواحل فنزويلا.ومنذ مطلع سبتمبر، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أكثر من 20 سفينة فنزويلية مشتبه بها في تهريب المخدرات في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً.ولم تقدّم واشنطن حتى الآن أدلة تثبت أن السفن المستهدفة كانت تستخدم بالفعل في تهريب المخدرات أو تمثل تهديداً للولايات المتحدة، فيما أدت الحملة والتعزيزات العسكرية المرافقة لها إلى تصاعد التوتر الإقليمي.
وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "العمليات الحالية في منطقة الكاريبي قانونية بموجب القانون الأمريكي والدولي، وجميع الإجراءات تمت بما يتوافق مع قانون النزاعات المسلحة – وقد حصلت على موافقة أفضل المحامين العسكريين والمدنيين على مختلف مستويات القيادة".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت يوم الجمعة، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن هيغسيث أمر بـ"قتل الجميع" خلال الضربات الأمريكية على سفن تهريب المخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
ومنذ مطلع سبتمبر، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أكثر من 20 سفينة فنزويلية
مشتبه بها في تهريب المخدرات في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً.
ولم تقدّم واشنطن حتى الآن أدلة تثبت أن السفن المستهدفة كانت تستخدم بالفعل في تهريب المخدرات أو تمثل تهديداً للولايات المتحدة، فيما أدت الحملة والتعزيزات العسكرية المرافقة لها إلى تصاعد التوتر الإقليمي.