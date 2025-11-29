عربي
https://sarabic.ae/20251129/وزير-الحرب-الأمريكي-ضرباتنا-على-زوارق-المخدرات-قانونية-1107608393.html
وزير الحرب الأمريكي: ضرباتنا على زوارق المخدرات قانونية
وزير الحرب الأمريكي: ضرباتنا على زوارق المخدرات قانونية
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس البنتاغون بيت هيغسيث، السبت، بأن الضربات الأمريكية على زوارق المخدرات في منطقة البحر الكاريبي كانت قانونية، وذلك على خلفية تقارير إعلامية زعمت أنه... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T03:42+0000
2025-11-29T03:42+0000
الكاريبي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فنزويلا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106134055_0:89:851:568_1920x0_80_0_0_1828607d18609c2050c008fcbf59f350.jpg
وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "العمليات الحالية في منطقة الكاريبي قانونية بموجب القانون الأمريكي والدولي، وجميع الإجراءات تمت بما يتوافق مع قانون النزاعات المسلحة – وقد حصلت على موافقة أفضل المحامين العسكريين والمدنيين على مختلف مستويات القيادة".وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت يوم الجمعة، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن هيغسيث أمر بـ"قتل الجميع" خلال الضربات الأمريكية على سفن تهريب المخدرات قبالة سواحل فنزويلا.ومنذ مطلع سبتمبر، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أكثر من 20 سفينة فنزويلية مشتبه بها في تهريب المخدرات في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً.ولم تقدّم واشنطن حتى الآن أدلة تثبت أن السفن المستهدفة كانت تستخدم بالفعل في تهريب المخدرات أو تمثل تهديداً للولايات المتحدة، فيما أدت الحملة والتعزيزات العسكرية المرافقة لها إلى تصاعد التوتر الإقليمي.
https://sarabic.ae/20251128/إعلام-ترامب-تحدث-هاتفيا-مع-مادورو-وبحثا-عقد-لقاء-في-الولايات-المتحدة-1107607276.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106134055_23:0:780:568_1920x0_80_0_0_b8f22efc3a4f12a617fe599129d642e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكاريبي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا, العالم
الكاريبي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا, العالم

وزير الحرب الأمريكي: ضرباتنا على زوارق المخدرات قانونية

03:42 GMT 29.11.2025
© Photo / x.comوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يرتدي ربطة عنق بألوان العلم الروسي
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يرتدي ربطة عنق بألوان العلم الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
صرّح رئيس البنتاغون بيت هيغسيث، السبت، بأن الضربات الأمريكية على زوارق المخدرات في منطقة البحر الكاريبي كانت قانونية، وذلك على خلفية تقارير إعلامية زعمت أنه أصدر أمرًا بـ"قتل الجميع".
وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "العمليات الحالية في منطقة الكاريبي قانونية بموجب القانون الأمريكي والدولي، وجميع الإجراءات تمت بما يتوافق مع قانون النزاعات المسلحة – وقد حصلت على موافقة أفضل المحامين العسكريين والمدنيين على مختلف مستويات القيادة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
إعلام: ترامب تحدث هاتفيا مع مادورو وبحثا عقد لقاء في الولايات المتحدة
أمس, 23:30 GMT
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت يوم الجمعة، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن هيغسيث أمر بـ"قتل الجميع" خلال الضربات الأمريكية على سفن تهريب المخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
ومنذ مطلع سبتمبر، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أكثر من 20 سفينة فنزويلية مشتبه بها في تهريب المخدرات في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً.
ولم تقدّم واشنطن حتى الآن أدلة تثبت أن السفن المستهدفة كانت تستخدم بالفعل في تهريب المخدرات أو تمثل تهديداً للولايات المتحدة، فيما أدت الحملة والتعزيزات العسكرية المرافقة لها إلى تصاعد التوتر الإقليمي.
