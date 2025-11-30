بابا الفاتيكان للشعب اللبناني: أنتم شعب لا يستسلم بل شعب يصمد أمام الصعاب
أكد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، أن "السلام هو أن نعرف كيف يمكننا أن نعيش معا جنبا إلى جنب وهناك"، موضحًا أنه لا يجب أن يشعر شباب لبنان أنهم مجبرون على مغادرة وطنهم.
وقال بابا الفاتيكان في كلمة من القصر اللبناني الجمهوري في بعبدا عقب لقائه رئيس البلاد جوزاف عون، "السلام هو أن نعرف كيف يمكننا أن نعيش معا جنبا إلى جنب.. هناك جراح تتطلب سنوات وأجيال كي تلتئم حال عدم معالجتها من خلال تنقية الذاكرة وعندها يصعب السير على طريق السلام ونبقى مراوحين في أماكننا".
المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر
وتابع: "الكنيسة لا تريد أن يجبر أحد على مغادرة وطنه وتريد من الجميع العودة بطريقة آمنة.. علينا ضمان ألا يشعر الشباب في لبنان بأنهم مجبرون على مغادرة وطنهم وذلك بصناعة السلام في بلدهم".
المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر
وأضاف موجهًا حديثه للشعب اللبناني، "أنتم شعب لا يستسلم بل شعب يصمد أمام الصعاب ويعرف كيف يولد من جديد".
المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر
واستقبل المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، البابا لاوون الرابع عشر، لدى مروره في المنطقة، ورفع المشاركون أعلام الفاتيكان وأعلام "حزب الله" وصور الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله.
المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر
وعبر المشاركون عن ترحيبهم بقدوم البابا، مؤكدين أنّ حضوره يحمل رسالة أمل، ويعكس عمق الترابط بين المسلمين والمسيحيين في لبنان، وما يجمعهم من قيم العيش المشترك رغم الظروف الصعبة.