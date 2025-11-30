بابا الفاتيكان للشعب اللبناني: أنتم شعب لا يستسلم بل شعب يصمد أمام الصعاب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بابا الفاتيكان للشعب اللبناني: أنتم شعب لا يستسلم بل شعب يصمد أمام الصعاب
بابا الفاتيكان للشعب اللبناني: أنتم شعب لا يستسلم بل شعب يصمد أمام الصعاب
بابا الفاتيكان للشعب اللبناني: أنتم شعب لا يستسلم بل شعب يصمد أمام الصعاب
سبوتنيك عربي
أكد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، أن "السلام هو أن نعرف كيف يمكننا أن نعيش معا جنبا إلى جنب وهناك"، موضحًا أنه لا يجب أن يشعر شباب لبنان أنهم... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
أكد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، أن "السلام هو أن نعرف كيف يمكننا أن نعيش معا جنبا إلى جنب وهناك"، موضحًا أنه لا يجب أن يشعر شباب لبنان أنهم مجبرون على مغادرة وطنهم.
وقال بابا الفاتيكان في كلمة من القصر اللبناني الجمهوري في بعبدا عقب لقائه رئيس البلاد جوزاف عون، "السلام هو أن نعرف كيف يمكننا أن نعيش معا جنبا إلى جنب.. هناك جراح تتطلب سنوات وأجيال كي تلتئم حال عدم معالجتها من خلال تنقية الذاكرة وعندها يصعب السير على طريق السلام ونبقى مراوحين في أماكننا".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر
المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة المهدي، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتابع: "الكنيسة لا تريد أن يجبر أحد على مغادرة وطنه وتريد من الجميع العودة بطريقة آمنة.. علينا ضمان ألا يشعر الشباب في لبنان بأنهم مجبرون على مغادرة وطنهم وذلك بصناعة السلام في بلدهم".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر
المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة المهدي، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف موجهًا حديثه للشعب اللبناني، "أنتم شعب لا يستسلم بل شعب يصمد أمام الصعاب ويعرف كيف يولد من جديد".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر
المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة المهدي، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
واستقبل المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، البابا لاوون الرابع عشر، لدى مروره في المنطقة، ورفع المشاركون أعلام الفاتيكان وأعلام "حزب الله" وصور الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر
المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة المهدي، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، يستقبلون البابا لاوون الرابع عشر
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وعبر المشاركون عن ترحيبهم بقدوم البابا، مؤكدين أنّ حضوره يحمل رسالة أمل، ويعكس عمق الترابط بين المسلمين والمسيحيين في لبنان، وما يجمعهم من قيم العيش المشترك رغم الظروف الصعبة.
