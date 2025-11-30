الحيوان الأليف المفضل لكل زعيم في العالم... صور

خلال زيارته لكوريا الديمقراطية، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كلبين نادرين للصيد من فصيلة بونغسان كهدية من رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو مع قطته بوبي كيرتانيجارا
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يصوت في الانتخابات الرئاسية في مركز اقتراع في مينسك.
رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، مع قطته.
رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين أنيز، ترتدي قناعًا وسط جائحة فيروس الجديد، تحمل كلبها أثناء تحيتها للناس خلال إعلان عن إنشاء ملجأ للحيوانات المهجورة في لاباز، بوليفيا، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020.
يلوّح رئيس الوزراء البريطاني السابق وزعيم حزب المحافظين، بوريس جونسون، وهو يحمل كلبه ديلين أثناء مغادرته بعد التصويت في الانتخابات العامة في قاعة ميثوديست سنترال، وستمنستر، لندن.
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون مع قطته كايين.
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يداعب كلبه بينات، قبل وصول الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، قبيل اجتماعهما في قصر ماكسيموس، في أثينا، يوم الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022.
أهدى رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف (على اليسار)، كلبًا من فصيلة الراعي الآسيوي الأوسط (ألاباي) إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (على اليمين) بعد لقائهما في المجمع الرئاسي في أنقرة، تركيا، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يتجول مع كلبه كوماندر، الثلاثاء، 21 يونيو/حزيران 2022، في حديقة الورود بالبيت الأبيض.
الرئيس التشيكي بيتر بافيل مع قطته ميكا.
