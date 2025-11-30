الحيوان الأليف المفضل لكل زعيم في العالم... صور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الحيوان الأليف المفضل لكل زعيم في العالم... صور
الحيوان الأليف المفضل لكل زعيم في العالم... صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لعدد من زعماء العالم مع الحيوانات المفضلة لديهم. 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T11:41+0000
2025-11-30T11:41+0000
وسائط متعددة
صور
الحيوان الأليف المفضل لكل زعيم في العالم... صور

11:41 GMT 30.11.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لعدد من زعماء العالم مع الحيوانات المفضلة لديهم.
© Photo / KCNA

خلال زيارته لكوريا الديمقراطية، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كلبين نادرين للصيد من فصيلة بونغسان كهدية من رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.

خلال زيارته لكوريا الديمقراطية، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كلبين نادرين للصيد من فصيلة بونغسان كهدية من رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون. - سبوتنيك عربي
1/11
© Photo / KCNA

خلال زيارته لكوريا الديمقراطية، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كلبين نادرين للصيد من فصيلة بونغسان كهدية من رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.

© Photo / Official Social media page of Bobby Kertanegara

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو مع قطته بوبي كيرتانيجارا

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو مع قطته بوبي كيرتانيجارا - سبوتنيك عربي
2/11
© Photo / Official Social media page of Bobby Kertanegara

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو مع قطته بوبي كيرتانيجارا

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يصوت في الانتخابات الرئاسية في مركز اقتراع في مينسك.

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يصوت في الانتخابات الرئاسية في مركز اقتراع في مينسك. - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يصوت في الانتخابات الرئاسية في مركز اقتراع في مينسك.

© Photo / Official Social media page of Alexander Stubb

رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، مع قطته.

رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، مع قطته. - سبوتنيك عربي
4/11
© Photo / Official Social media page of Alexander Stubb

رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، مع قطته.

© AP Photo / Juan Karita

رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين أنيز، ترتدي قناعًا وسط جائحة فيروس الجديد، تحمل كلبها أثناء تحيتها للناس خلال إعلان عن إنشاء ملجأ للحيوانات المهجورة في لاباز، بوليفيا، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020.

رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين أنيز، ترتدي قناعًا وسط جائحة فيروس الجديد، تحمل كلبها أثناء تحيتها للناس خلال إعلان عن إنشاء ملجأ للحيوانات المهجورة في لاباز، بوليفيا، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020. - سبوتنيك عربي
5/11
© AP Photo / Juan Karita

رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين أنيز، ترتدي قناعًا وسط جائحة فيروس الجديد، تحمل كلبها أثناء تحيتها للناس خلال إعلان عن إنشاء ملجأ للحيوانات المهجورة في لاباز، بوليفيا، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020.

© AP Photo / Frank Augstein

يلوّح رئيس الوزراء البريطاني السابق وزعيم حزب المحافظين، بوريس جونسون، وهو يحمل كلبه ديلين أثناء مغادرته بعد التصويت في الانتخابات العامة في قاعة ميثوديست سنترال، وستمنستر، لندن.

يلوّح رئيس الوزراء البريطاني السابق وزعيم حزب المحافظين، بوريس جونسون، وهو يحمل كلبه ديلين أثناء مغادرته بعد التصويت في الانتخابات العامة في قاعة ميثوديست سنترال، وستمنستر، لندن. - سبوتنيك عربي
6/11
© AP Photo / Frank Augstein

يلوّح رئيس الوزراء البريطاني السابق وزعيم حزب المحافظين، بوريس جونسون، وهو يحمل كلبه ديلين أثناء مغادرته بعد التصويت في الانتخابات العامة في قاعة ميثوديست سنترال، وستمنستر، لندن.

© Photo / Official Social media page of Ulf Kristersson

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون مع قطته كايين.

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون مع قطته كايين. - سبوتنيك عربي
7/11
© Photo / Official Social media page of Ulf Kristersson

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون مع قطته كايين.

© AP Photo / Petros Giannakouris

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يداعب كلبه بينات، قبل وصول الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، قبيل اجتماعهما في قصر ماكسيموس، في أثينا، يوم الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022.

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يداعب كلبه بينات، قبل وصول الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، قبيل اجتماعهما في قصر ماكسيموس، في أثينا، يوم الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022. - سبوتنيك عربي
8/11
© AP Photo / Petros Giannakouris

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يداعب كلبه بينات، قبل وصول الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، قبيل اجتماعهما في قصر ماكسيموس، في أثينا، يوم الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022.

© Getty Images / Anadolu/Murat Kula

أهدى رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف (على اليسار)، كلبًا من فصيلة الراعي الآسيوي الأوسط (ألاباي) إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (على اليمين) بعد لقائهما في المجمع الرئاسي في أنقرة، تركيا، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أهدى رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف (على اليسار)، كلبًا من فصيلة الراعي الآسيوي الأوسط (ألاباي) إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (على اليمين) بعد لقائهما في المجمع الرئاسي في أنقرة، تركيا، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023. - سبوتنيك عربي
9/11
© Getty Images / Anadolu/Murat Kula

أهدى رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف (على اليسار)، كلبًا من فصيلة الراعي الآسيوي الأوسط (ألاباي) إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (على اليمين) بعد لقائهما في المجمع الرئاسي في أنقرة، تركيا، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

© Getty Images / HUM Images/Universal Images Group

الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يتجول مع كلبه كوماندر، الثلاثاء، 21 يونيو/حزيران 2022، في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يتجول مع كلبه كوماندر، الثلاثاء، 21 يونيو/حزيران 2022، في حديقة الورود بالبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي
10/11
© Getty Images / HUM Images/Universal Images Group

الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يتجول مع كلبه كوماندر، الثلاثاء، 21 يونيو/حزيران 2022، في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

© Photo / Official Social media page of Petr Pavel

الرئيس التشيكي بيتر بافيل مع قطته ميكا.

الرئيس التشيكي بيتر بافيل مع قطته ميكا. - سبوتنيك عربي
11/11
© Photo / Official Social media page of Petr Pavel

الرئيس التشيكي بيتر بافيل مع قطته ميكا.

