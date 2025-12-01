https://sarabic.ae/20251201/معلومات-عن-معرض-الدفاع-الدولي-إيديكس-2025-1107668240.html
معلومات عن معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"
يقام معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" في نسخته الرابعة في مصر، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
يتم تنظيم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
