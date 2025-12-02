أفضل لقطات الزفاف حول العالم لعام 2025

نال المصور البريطاني ديفيد سكولز، لقب "الفائز الكبير" لصورته الفكاهية والجميلة لطفل ينظر بفضول من النافذة إلى كعكة الزفاف.
نال المصور البريطاني ديفيد سكولز، لقب "الفائز الكبير" لصورته الفكاهية والجميلة لطفل ينظر بفضول من النافذة إلى كعكة الزفاف.
فوز المصور أرمين هامباردزوميان، بجائزة "الأبيض والأسود" عن فرنسا، لصورة تظهر جد العروس يجلس على الكرسي المتحرك ويراقب حفيدته وهي تغادر الكنيسة.
فوز المصور أرمين هامباردزوميان، بجائزة "الأبيض والأسود" عن فرنسا، لصورة تظهر جد العروس يجلس على الكرسي المتحرك ويراقب حفيدته وهي تغادر الكنيسة.
سامي ومايكا تشافين، الفائز في الولايات المتحدة الأمريكية، عن صورة تظهر عروسين يقفان على شاطئ البحر ويحملان بأيديهما مصابيح.
سامي ومايكا تشافين، الفائز في الولايات المتحدة الأمريكية، عن صورة تظهر عروسين يقفان على شاطئ البحر ويحملان بأيديهما مصابيح.
لقطة فردية لشيفالي شوبرا، أثناء مراسم زفاف في الهند.
ترايسي إدواردز، الفائزة عن الولايات المتحدة الأمريكية، لصورة تكسر القواعد وتصور هروب زوجين عند شروق الشمس على قمة جبل يلفها الضباب المنبعث من النيران عبر سلسلة الجبال.
ترايسي إدواردز، الفائزة عن الولايات المتحدة الأمريكية، لصورة تكسر القواعد وتصور هروب زوجين عند شروق الشمس على قمة جبل يلفها الضباب المنبعث من النيران عبر سلسلة الجبال.
جينيفر جروناور الفائزة عن إيطاليا، لصورة جوية تظهر حفل زفاف في قوارب صغيرة.
جينيفر جروناور الفائزة عن إيطاليا، لصورة جوية تظهر حفل زفاف في قوارب صغيرة.
مارغو إرمولايفا، الفائزة عن روسيا الاتحادية، لصورة جماعية لعروسين مع الضيوف، في اللحظة الأخيرة.
مارغو إرمولايفا، الفائزة عن روسيا الاتحادية، لصورة جماعية لعروسين مع الضيوف، في اللحظة الأخيرة.
أولي برينس، الفائزة من المملكة المتحدة، عن صورة لزوجين يحتضنان بعضهما تحت سحب عاصفة داكنة في جبال كويلين في اسكتلندا.
أولي برينس، الفائزة من المملكة المتحدة، عن صورة لزوجين يحتضنان بعضهما تحت سحب عاصفة داكنة في جبال كويلين في اسكتلندا.
صورة لحظة، الفائزة بجائزة طاقم "أفعل" ماليزيا "حجاب البركات"، حيث يضع الوالدان الحجاب على رأس ابنتهما العروس قبل حفل الزفاف مباشرة.
صورة لحظة، الفائزة بجائزة طاقم "أفعل" ماليزيا "حجاب البركات"، حيث يضع الوالدان الحجاب على رأس ابنتهما العروس قبل حفل الزفاف مباشرة.
كارلوس سانتانا الفائز من إسبانيا، عن صورة جوية لعروس تسير في طريق مشار إليه بسهم كتعبير عن الحياة الجديدة.
كارلوس سانتانا الفائز من إسبانيا، عن صورة جوية لعروس تسير في طريق مشار إليه بسهم كتعبير عن الحياة الجديدة.
جلسة تصوير خطوبة ماددي ماي قبل يوم الزفاف.
كاتي هومان الفائزة من المملكة المتحدة، لصورة تظهر عروسًا تطير في الهواء.
كاتي هومان الفائزة من المملكة المتحدة، لصورة تظهر عروسًا تطير في الهواء.
روزا أميريلاريجاني الفائزة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن صورة تظهر عروسين يحتضنان بعضهما وسط طريق ريفي جميل.
روزا أميريلاريجاني الفائزة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن صورة تظهر عروسين يحتضنان بعضهما وسط طريق ريفي جميل.
نيستور جي زافارسي، الفائز عن صورة تظهر عروسًا خائفة من النزول إلى الماء، ومع ذلك انضمت إلى الفكرة المجنونة حول القفز من القارب.
نيستور جي زافارسي، الفائز عن صورة تظهر عروسًا خائفة من النزول إلى الماء، ومع ذلك انضمت إلى الفكرة المجنونة حول القفز من القارب.
توني إيسكرا الفائز من أيسلندا، لصورة عامة تظهر عروسين في طبيعة داكنة.
توني إيسكرا الفائز من أيسلندا، لصورة عامة تظهر عروسين في طبيعة داكنة.
أليساندرو بيجي - الفائز في إيطاليا، عن صورة بالأبيض والأسود تظهر عروسًا تقف على شرفة منزل كلاسيكي وتنظر إلى البحر.
أليساندرو بيجي - الفائز في إيطاليا، عن صورة بالأبيض والأسود تظهر عروسًا تقف على شرفة منزل كلاسيكي وتنظر إلى البحر.