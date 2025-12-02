عربي
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني
https://sarabic.ae/20251202/أفضل-لقطات-الزفاف-حول-العالم-لعام-2025-1107706708.html
أفضل لقطات الزفاف حول العالم لعام 2025
أفضل لقطات الزفاف حول العالم لعام 2025
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة الصور التي فازت بجوائز مصوري حفلات الزفاف الدولية لعام 2025، التي شارك فيها 568 مصورًا من 61 دولة. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T10:43+0000
2025-12-02T10:43+0000
مصورين
صور
عروسين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107706881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5be93e6769003561d7646181f3940f66.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107706881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c63e255851a86f0a9d64c5f55e910fde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, مصورين, صور, عروسين
фото, مصورين, صور, عروسين

أفضل لقطات الزفاف حول العالم لعام 2025

10:43 GMT 02.12.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة الصور التي فازت بجوائز مصوري حفلات الزفاف الدولية لعام 2025، التي شارك فيها 568 مصورًا من 61 دولة.
© Photo / David Scholes/IWPOTY Awards 2025

نال المصور البريطاني ديفيد سكولز، لقب "الفائز الكبير" لصورته الفكاهية والجميلة لطفل ينظر بفضول من النافذة إلى كعكة الزفاف.

نال المصور البريطاني ديفيد سكولز، لقب &quot;الفائز الكبير&quot; لصورته الفكاهية والجميلة لطفل ينظر بفضول من النافذة إلى كعكة الزفاف. - سبوتنيك عربي
1/16
© Photo / David Scholes/IWPOTY Awards 2025

نال المصور البريطاني ديفيد سكولز، لقب "الفائز الكبير" لصورته الفكاهية والجميلة لطفل ينظر بفضول من النافذة إلى كعكة الزفاف.

© Photo / Armen Hambardzumian/IWPOTY Awards 2025

فوز المصور أرمين هامباردزوميان، بجائزة "الأبيض والأسود" عن فرنسا، لصورة تظهر جد العروس يجلس على الكرسي المتحرك ويراقب حفيدته وهي تغادر الكنيسة.

فوز المصور أرمين هامباردزوميان، بجائزة &quot;الأبيض والأسود&quot; عن فرنسا، لصورة تظهر جد العروس يجلس على الكرسي المتحرك ويراقب حفيدته وهي تغادر الكنيسة. - سبوتنيك عربي
2/16
© Photo / Armen Hambardzumian/IWPOTY Awards 2025

فوز المصور أرمين هامباردزوميان، بجائزة "الأبيض والأسود" عن فرنسا، لصورة تظهر جد العروس يجلس على الكرسي المتحرك ويراقب حفيدته وهي تغادر الكنيسة.

© Photo / Sammie & Micah Chaffin/IWPOTY Awards 2025

سامي ومايكا تشافين، الفائز في الولايات المتحدة الأمريكية، عن صورة تظهر عروسين يقفان على شاطئ البحر ويحملان بأيديهما مصابيح.

سامي ومايكا تشافين، الفائز في الولايات المتحدة الأمريكية، عن صورة تظهر عروسين يقفان على شاطئ البحر ويحملان بأيديهما مصابيح. - سبوتنيك عربي
3/16
© Photo / Sammie & Micah Chaffin/IWPOTY Awards 2025

سامي ومايكا تشافين، الفائز في الولايات المتحدة الأمريكية، عن صورة تظهر عروسين يقفان على شاطئ البحر ويحملان بأيديهما مصابيح.

© Photo / Shivali Chopra/IWPOTY Awards 2025

لقطة فردية لشيفالي شوبرا، أثناء مراسم زفاف في الهند.

لقطة فردية لشيفالي شوبرا، أثناء مراسم زفاف في الهند. - سبوتنيك عربي
4/16
© Photo / Shivali Chopra/IWPOTY Awards 2025

لقطة فردية لشيفالي شوبرا، أثناء مراسم زفاف في الهند.

© Photo / Traci Edwards/IWPOTY Awards 2025

ترايسي إدواردز، الفائزة عن الولايات المتحدة الأمريكية، لصورة تكسر القواعد وتصور هروب زوجين عند شروق الشمس على قمة جبل يلفها الضباب المنبعث من النيران عبر سلسلة الجبال.

ترايسي إدواردز، الفائزة عن الولايات المتحدة الأمريكية، لصورة تكسر القواعد وتصور هروب زوجين عند شروق الشمس على قمة جبل يلفها الضباب المنبعث من النيران عبر سلسلة الجبال. - سبوتنيك عربي
5/16
© Photo / Traci Edwards/IWPOTY Awards 2025

ترايسي إدواردز، الفائزة عن الولايات المتحدة الأمريكية، لصورة تكسر القواعد وتصور هروب زوجين عند شروق الشمس على قمة جبل يلفها الضباب المنبعث من النيران عبر سلسلة الجبال.

© Photo / Jennifer Grünauer/IWPOTY Awards 2025

جينيفر جروناور الفائزة عن إيطاليا، لصورة جوية تظهر حفل زفاف في قوارب صغيرة.

جينيفر جروناور الفائزة عن إيطاليا، لصورة جوية تظهر حفل زفاف في قوارب صغيرة. - سبوتنيك عربي
6/16
© Photo / Jennifer Grünauer/IWPOTY Awards 2025

جينيفر جروناور الفائزة عن إيطاليا، لصورة جوية تظهر حفل زفاف في قوارب صغيرة.

© Photo / Margo Ermolaeva/IWPOTY Awards 2025

مارغو إرمولايفا، الفائزة عن روسيا الاتحادية، لصورة جماعية لعروسين مع الضيوف، في اللحظة الأخيرة.

مارغو إرمولايفا، الفائزة عن روسيا الاتحادية، لصورة جماعية لعروسين مع الضيوف، في اللحظة الأخيرة. - سبوتنيك عربي
7/16
© Photo / Margo Ermolaeva/IWPOTY Awards 2025

مارغو إرمولايفا، الفائزة عن روسيا الاتحادية، لصورة جماعية لعروسين مع الضيوف، في اللحظة الأخيرة.

© Photo / Oli Prince/IWPOTY Awards 2025

أولي برينس، الفائزة من المملكة المتحدة، عن صورة لزوجين يحتضنان بعضهما تحت سحب عاصفة داكنة في جبال كويلين في اسكتلندا.

 أولي برينس، الفائزة من المملكة المتحدة، عن صورة لزوجين يحتضنان بعضهما تحت سحب عاصفة داكنة في جبال كويلين في اسكتلندا. - سبوتنيك عربي
8/16
© Photo / Oli Prince/IWPOTY Awards 2025

أولي برينس، الفائزة من المملكة المتحدة، عن صورة لزوجين يحتضنان بعضهما تحت سحب عاصفة داكنة في جبال كويلين في اسكتلندا.

© Photo / Moment Picture/IWPOTY Awards 2025

صورة لحظة، الفائزة بجائزة طاقم "أفعل" ماليزيا "حجاب البركات"، حيث يضع الوالدان الحجاب على رأس ابنتهما العروس قبل حفل الزفاف مباشرة.

صورة لحظة، الفائزة بجائزة طاقم &quot;أفعل&quot; ماليزيا &quot;حجاب البركات&quot;، حيث يضع الوالدان الحجاب على رأس ابنتهما العروس قبل حفل الزفاف مباشرة. - سبوتنيك عربي
9/16
© Photo / Moment Picture/IWPOTY Awards 2025

صورة لحظة، الفائزة بجائزة طاقم "أفعل" ماليزيا "حجاب البركات"، حيث يضع الوالدان الحجاب على رأس ابنتهما العروس قبل حفل الزفاف مباشرة.

© Photo / Carlos Santana/IWPOTY Awards 2025

كارلوس سانتانا الفائز من إسبانيا، عن صورة جوية لعروس تسير في طريق مشار إليه بسهم كتعبير عن الحياة الجديدة.

كارلوس سانتانا الفائز من إسبانيا، عن صورة جوية لعروس تسير في طريق مشار إليه بسهم كتعبير عن الحياة الجديدة. - سبوتنيك عربي
10/16
© Photo / Carlos Santana/IWPOTY Awards 2025

كارلوس سانتانا الفائز من إسبانيا، عن صورة جوية لعروس تسير في طريق مشار إليه بسهم كتعبير عن الحياة الجديدة.

© Photo / Maddie Mae/IWPOTY Awards 2025

جلسة تصوير خطوبة ماددي ماي قبل يوم الزفاف.

جلسة تصوير خطوبة ماددي ماي قبل يوم الزفاف. - سبوتنيك عربي
11/16
© Photo / Maddie Mae/IWPOTY Awards 2025

جلسة تصوير خطوبة ماددي ماي قبل يوم الزفاف.

© Photo / Katy Homan/IWPOTY Awards 2025

كاتي هومان الفائزة من المملكة المتحدة، لصورة تظهر عروسًا تطير في الهواء.

كاتي هومان الفائزة من المملكة المتحدة، لصورة تظهر عروسًا تطير في الهواء. - سبوتنيك عربي
12/16
© Photo / Katy Homan/IWPOTY Awards 2025

كاتي هومان الفائزة من المملكة المتحدة، لصورة تظهر عروسًا تطير في الهواء.

© Photo / Roza Amirilarijani/IWPOTY Awards 2025

روزا أميريلاريجاني الفائزة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن صورة تظهر عروسين يحتضنان بعضهما وسط طريق ريفي جميل.

روزا أميريلاريجاني الفائزة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن صورة تظهر عروسين يحتضنان بعضهما وسط طريق ريفي جميل. - سبوتنيك عربي
13/16
© Photo / Roza Amirilarijani/IWPOTY Awards 2025

روزا أميريلاريجاني الفائزة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن صورة تظهر عروسين يحتضنان بعضهما وسط طريق ريفي جميل.

© Photo / Nestor G Zavarce (Photo and Film)/IWPOTY Awards 2025

نيستور جي زافارسي، الفائز عن صورة تظهر عروسًا خائفة من النزول إلى الماء، ومع ذلك انضمت إلى الفكرة المجنونة حول القفز من القارب.

نيستور جي زافارسي، الفائز عن صورة تظهر عروسًا خائفة من النزول إلى الماء، ومع ذلك انضمت إلى الفكرة المجنونة حول القفز من القارب. - سبوتنيك عربي
14/16
© Photo / Nestor G Zavarce (Photo and Film)/IWPOTY Awards 2025

نيستور جي زافارسي، الفائز عن صورة تظهر عروسًا خائفة من النزول إلى الماء، ومع ذلك انضمت إلى الفكرة المجنونة حول القفز من القارب.

© Photo / Tony Iskra/IWPOTY Awards 2025

توني إيسكرا الفائز من أيسلندا، لصورة عامة تظهر عروسين في طبيعة داكنة.

توني إيسكرا الفائز من أيسلندا، لصورة عامة تظهر عروسين في طبيعة داكنة. - سبوتنيك عربي
15/16
© Photo / Tony Iskra/IWPOTY Awards 2025

توني إيسكرا الفائز من أيسلندا، لصورة عامة تظهر عروسين في طبيعة داكنة.

© Photo / Alessandro Biggi/IWPOTY Awards 2025

أليساندرو بيجي - الفائز في إيطاليا، عن صورة بالأبيض والأسود تظهر عروسًا تقف على شرفة منزل كلاسيكي وتنظر إلى البحر.

أليساندرو بيجي - الفائز في إيطاليا، عن صورة بالأبيض والأسود تظهر عروسًا تقف على شرفة منزل كلاسيكي وتنظر إلى البحر. - سبوتنيك عربي
16/16
© Photo / Alessandro Biggi/IWPOTY Awards 2025

أليساندرو بيجي - الفائز في إيطاليا، عن صورة بالأبيض والأسود تظهر عروسًا تقف على شرفة منزل كلاسيكي وتنظر إلى البحر.

