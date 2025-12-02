https://sarabic.ae/20251202/أو-تي-إس-800-أول-طائرة-توربينية-روسية-للتدريب--1107722780.html
"أو تي إس 800"... أول طائرة توربينية روسية للتدريب
تعتبر طائرة التدريب الروسية "أو تي إس 800" أول طائرة توربينية محلية تصمم خصيصا لتأهيل الطيارين وإعدادهم للاستخدام المهني. يجمع هذا الطراز بين الكفاءة العالية... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
تعتبر طائرة التدريب الروسية "أو تي إس 800" أول طائرة توربينية محلية تصمم خصيصا لتأهيل الطيارين وإعدادهم للاستخدام المهني. يجمع هذا الطراز بين الكفاءة العالية والقدرة الممتازة على المناورة، إضافة إلى أنظمة حديثة تسمح بتكييف التحكم والملاحة وفق احتياجات الجهات المشغلة. تعرّف على التفاصيل في فيديوغراف أعده لكم فريق "سبوتنيك".