"أو تي إس 800"... أول طائرة توربينية روسية للتدريب

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
"أو تي إس 800"... أول طائرة توربينية روسية للتدريب
تعتبر طائرة التدريب الروسية "أو تي إس 800" أول طائرة توربينية محلية تصمم خصيصا لتأهيل الطيارين وإعدادهم للاستخدام المهني. يجمع هذا الطراز بين الكفاءة العالية والقدرة الممتازة على المناورة، إضافة إلى أنظمة حديثة تسمح بتكييف التحكم والملاحة وفق احتياجات الجهات المشغلة. تعرّف على التفاصيل في فيديوغراف أعده لكم فريق "سبوتنيك".
