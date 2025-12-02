https://sarabic.ae/20251202/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-بناء-جدار-فصل-في-غور-الأردن-لعزل-القرى-الفلسطينية-1107751540.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار فصل في غور الأردن لعزل القرى الفلسطينية

إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار فصل في غور الأردن لعزل القرى الفلسطينية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها...

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.وأوضحت أن "الجيش يعتزم هدم كافة المنازل والمباني الفلسطينية الواقعة في مساره، بالإضافة إلى جرف المزروعات والأنابيب وخزانات المياه وغيرها، حيث يهدف الجيش لإنشاء حاجز بطول 22 كيلومترا، وسيهدم المنازل وحظائر الأغنام والبنية التحتية، التي تشكل نقطة ضعف عملياتية، كما ستحاط إحدى القرى بسياج كامل".وأشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي منح سكان المنطقة بضعة أيام لتقديم اعتراضاتهم على الإخلاء"، منوّهة إلى أنه "يجري حاليًا مراحل متقدمة من بناء جدار فاصل جديد في عمق وادي الأردن، على بعد 12 كيلومترا على الأقل غرب الحدود الأردنية".يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

