إعلام: توقيف الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لتورطها بقضية احتيال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/إعلام-توقيف-الممثلة-العليا-السابقة-للسياسة-الخارجية-في-الاتحاد-الأوروبي-لتورطها-بقضية-احتيال-1107727744.html
إعلام: توقيف الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لتورطها بقضية احتيال
إعلام: توقيف الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لتورطها بقضية احتيال
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إعلامية إيطالية أن السلطات القضائية أوقفت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ضمن تحقيق... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T13:26+0000
2025-12-02T13:26+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107728100_1:0:650:365_1920x0_80_0_0_14d7c900baf5200634197fa2eef9824f.jpg
وأعلن مكتب المدعي العام الأوروبي، في 2 ديسمبر/كانون الأول، عن تنفيذ عمليات تفتيش في مقر السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ومبانٍ تابعة لـكلية أوروبا في مدينة بروج. يركز التحقيق على شبهات مرتبطة بالمحسوبية، منافسة غير عادلة، منح صفقات عامة بشكل مشبوه، فساد، تضارب مصالح، وانتهاك السر المهني. تعود الوقائع المزعومة إلى الفترة بين عامي 2021 و 2022، وتقترن بتزويد خدمة دبلوماسية لبرنامج تدريبي مدته تسعة أشهر مخصّص للدبلوماسيين الأوروبيين المستقبليين عبر الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لكلية أوروبا.وحسب وسائل الإعلام، فإن عمليات التفتيش شملت مقر الخدمة الدبلوماسية للاتحاد في بروكسل وعددًا من مباني كلية أوروبا في بروج، مؤكدة أن من بين المعتقلين موغيريني.البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح تعليق أنشطته المتعلقة بقطر على خلفية التحقيقات في قضايا فسادرئيسة البرلمان الأوروبي: نعتزم إنهاء عمل الأعضاء المتورطين في قضايا فساد
https://sarabic.ae/20221221/شارل-ميشيل-فضيحة-الفساد-في-البرلمان-الأوروبي-قد-تضر-بمصداقية-الاتحاد-الأوروبي-1071439973.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107728100_141:0:628:365_1920x0_80_0_0_8867d13207d5280b20b962e082f43d63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: توقيف الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لتورطها بقضية احتيال

13:26 GMT 02.12.2025
© Photo / © РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в медиабанк فيديريكا موغيريني
 فيديريكا موغيريني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Photo / © РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в медиабанк
تابعنا عبر
أفادت مصادر إعلامية إيطالية أن السلطات القضائية أوقفت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ضمن تحقيق جنائي بتهم احتيال مالي.
وأعلن مكتب المدعي العام الأوروبي، في 2 ديسمبر/كانون الأول، عن تنفيذ عمليات تفتيش في مقر السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ومبانٍ تابعة لـكلية أوروبا في مدينة بروج.
وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم موغيريني، ووفقا لتقارير إعلامية أوروبية، فإن موغيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السابقة، محتجزة حاليا لدى الشرطة.
رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
شارل ميشيل: فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي قد تضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي
21 ديسمبر 2022, 10:07 GMT
يركز التحقيق على شبهات مرتبطة بالمحسوبية، منافسة غير عادلة، منح صفقات عامة بشكل مشبوه، فساد، تضارب مصالح، وانتهاك السر المهني. تعود الوقائع المزعومة إلى الفترة بين عامي 2021 و 2022، وتقترن بتزويد خدمة دبلوماسية لبرنامج تدريبي مدته تسعة أشهر مخصّص للدبلوماسيين الأوروبيين المستقبليين عبر الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لكلية أوروبا.
وقبل تنفيذ الإجراءات الأمنية والاعتقالات، طلب مكتب المدعي العام رفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم وهو ما جرى بالموافقة دون الكشف عن أسمائهم أو مناصبهم.
وحسب وسائل الإعلام، فإن عمليات التفتيش شملت مقر الخدمة الدبلوماسية للاتحاد في بروكسل وعددًا من مباني كلية أوروبا في بروج، مؤكدة أن من بين المعتقلين موغيريني.
البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح تعليق أنشطته المتعلقة بقطر على خلفية التحقيقات في قضايا فساد
رئيسة البرلمان الأوروبي: نعتزم إنهاء عمل الأعضاء المتورطين في قضايا فساد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала