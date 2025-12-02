https://sarabic.ae/20251202/إعلام-توقيف-الممثلة-العليا-السابقة-للسياسة-الخارجية-في-الاتحاد-الأوروبي-لتورطها-بقضية-احتيال-1107727744.html
إعلام: توقيف الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لتورطها بقضية احتيال
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إعلامية إيطالية أن السلطات القضائية أوقفت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ضمن تحقيق... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T13:26+0000
2025-12-02T13:26+0000
2025-12-02T13:26+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107728100_1:0:650:365_1920x0_80_0_0_14d7c900baf5200634197fa2eef9824f.jpg
وأعلن مكتب المدعي العام الأوروبي، في 2 ديسمبر/كانون الأول، عن تنفيذ عمليات تفتيش في مقر السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ومبانٍ تابعة لـكلية أوروبا في مدينة بروج. يركز التحقيق على شبهات مرتبطة بالمحسوبية، منافسة غير عادلة، منح صفقات عامة بشكل مشبوه، فساد، تضارب مصالح، وانتهاك السر المهني. تعود الوقائع المزعومة إلى الفترة بين عامي 2021 و 2022، وتقترن بتزويد خدمة دبلوماسية لبرنامج تدريبي مدته تسعة أشهر مخصّص للدبلوماسيين الأوروبيين المستقبليين عبر الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لكلية أوروبا.وحسب وسائل الإعلام، فإن عمليات التفتيش شملت مقر الخدمة الدبلوماسية للاتحاد في بروكسل وعددًا من مباني كلية أوروبا في بروج، مؤكدة أن من بين المعتقلين موغيريني.البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح تعليق أنشطته المتعلقة بقطر على خلفية التحقيقات في قضايا فسادرئيسة البرلمان الأوروبي: نعتزم إنهاء عمل الأعضاء المتورطين في قضايا فساد
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم
أفادت مصادر إعلامية إيطالية أن السلطات القضائية أوقفت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ضمن تحقيق جنائي بتهم احتيال مالي.
وأعلن مكتب المدعي العام الأوروبي، في 2 ديسمبر/كانون الأول، عن تنفيذ عمليات تفتيش في مقر السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ومبانٍ تابعة لـكلية أوروبا في مدينة بروج.
وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم موغيريني، ووفقا لتقارير إعلامية أوروبية، فإن موغيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السابقة، محتجزة حاليا لدى الشرطة.
21 ديسمبر 2022, 10:07 GMT
يركز التحقيق على شبهات مرتبطة بالمحسوبية، منافسة غير عادلة، منح صفقات عامة بشكل مشبوه، فساد، تضارب مصالح، وانتهاك السر المهني. تعود الوقائع المزعومة إلى الفترة بين عامي 2021 و 2022، وتقترن بتزويد خدمة دبلوماسية لبرنامج تدريبي مدته تسعة أشهر مخصّص للدبلوماسيين الأوروبيين المستقبليين عبر الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لكلية أوروبا.
وقبل تنفيذ الإجراءات الأمنية والاعتقالات، طلب مكتب المدعي العام رفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم وهو ما جرى بالموافقة دون الكشف عن أسمائهم أو مناصبهم.
وحسب وسائل الإعلام، فإن عمليات التفتيش شملت مقر الخدمة الدبلوماسية للاتحاد في بروكسل وعددًا من مباني كلية أوروبا في بروج، مؤكدة أن من بين المعتقلين موغيريني.