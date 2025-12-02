عربي
https://sarabic.ae/20251202/انطلاق-فعاليات-اجتماع-كوب-24-بالقاهرة-1107704953.html
انطلاق فعاليات اجتماع "كوب 24" في القاهرة
انطلاق فعاليات اجتماع "كوب 24" في القاهرة
سبوتنيك عربي
انطلقت صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24"... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T09:51+0000
2025-12-02T10:18+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107704136_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_268835efb35bb37557ef8199c71aed77.jpg
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.وشهد الافتتاح حضورًا بارزا لكل من تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وميتيا بريسيلي، الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.ويهدف هذا الاجتماع الهام إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال عامي 2024 و2025 في إطار منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، بما يشمل تقييم الجهود المبذولة للحفاظ على النظم البيئية البحرية والتصدي للتلوث وحماية السواحل.ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستُسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.
انطلاق فعاليات اجتماع "كوب 24" في القاهرة

09:51 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 10:18 GMT 02.12.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات الاجتماع cop 24 بالقاهرة 
انطلاق فعاليات الاجتماع cop 24 بالقاهرة  - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
انطلقت صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24" (COP 24)، في العاصمة المصرية القاهرة.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.
وشهد الافتتاح حضورًا بارزا لكل من تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وميتيا بريسيلي، الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
"روساتوم" الروسية تطرح حلولا تكنولوجية لتحقيق الأهداف المناخية في مؤتمر "كوب 28"
5 ديسمبر 2023, 16:44 GMT
ويهدف هذا الاجتماع الهام إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال عامي 2024 و2025 في إطار منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، بما يشمل تقييم الجهود المبذولة للحفاظ على النظم البيئية البحرية والتصدي للتلوث وحماية السواحل.
ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستُسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.
