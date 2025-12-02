https://sarabic.ae/20251202/انطلاق-فعاليات-اجتماع-كوب-24-بالقاهرة-1107704953.html
انطلاق فعاليات اجتماع "كوب 24" في القاهرة
انطلاق فعاليات اجتماع "كوب 24" في القاهرة
سبوتنيك عربي
انطلقت صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24"... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T09:51+0000
2025-12-02T09:51+0000
2025-12-02T10:18+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107704136_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_268835efb35bb37557ef8199c71aed77.jpg
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.وشهد الافتتاح حضورًا بارزا لكل من تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وميتيا بريسيلي، الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.ويهدف هذا الاجتماع الهام إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال عامي 2024 و2025 في إطار منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، بما يشمل تقييم الجهود المبذولة للحفاظ على النظم البيئية البحرية والتصدي للتلوث وحماية السواحل.ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستُسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.
https://sarabic.ae/20231205/روساتوم-الروسية-تطرح-حلولا-تكنولوجية-لتحقيق-الأهداف-المناخية-في-مؤتمر-كوب-28-1083782204.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107704136_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c0859fc48673fcfaa493e138502fd65e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
انطلاق فعاليات اجتماع "كوب 24" في القاهرة
09:51 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 10:18 GMT 02.12.2025)
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
انطلقت صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24" (COP 24)، في العاصمة المصرية القاهرة.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك
"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.
وشهد الافتتاح حضورًا بارزا لكل من تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وميتيا بريسيلي، الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا الاجتماع الهام إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال عامي 2024 و2025 في إطار منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، بما يشمل تقييم الجهود المبذولة للحفاظ على النظم البيئية البحرية والتصدي للتلوث وحماية السواحل.
ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستُسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.