ورثتها عن قدماء المصريين.. سيدة ستينية حولت قريتها الريفية إلى "قلعة صناعة الخوص"... صور

02.12.2025

قبل أكثر من 60 عامًا، شرعت السيدة كاملة أحمد في تعلم "صناعة الخوص" بموطنها حيث تقيم في إحدى قرى محافظة الفيوم "شمال صعيد مصر"، مستثمرة الطبيعة و"سعف النخيل"، لتحوله إلى تحف فنية صدرتها فيما بعد لمعظم دول العالم.على بعد نحو 70 كيلومتر من القاهرة ولدت الحاجّة كاملة في قرية "الإعلام" لأسرة تعمل في "صناعة الخوص"، وهي مهنة متوارثة، لكن السيدة قررت حينما كانت في عمر الطفولة ألا تقتصر المهنة على عائلتها التي توارثتها، فسعت لتحويل الحرفة إلى مشروع لفتيات القرية بأكملها، لم تبخل على الفتيات في عمرها بتعليمهن سر الحرفة التي غيرت وضعهن الاقتصادي فيما بعد.وتضيف في حديثها مع "سبوتنيك"، أنها لم تفكر في احتكار الحرفة على العائلة فقط، لكي تظل وحدها وأسرتها تبيع المنتجات، بل فكرت في جيرانها وأقاربها وكل عائلات القرية بل والقرى المجاورة لتتحقق الاستفادة للجميع، فساهمت في تعليم أكثر من ثلاثة آلاف سيدة.سطع نجم الحاجّة كاملة على مستوى العالم، وأصبح اسم قريتها يتردد في أنحاء العالم العربي والغربي أيضًا، حيث شاركت في معارض عدة بدول الخليج والدول الأوروبية وتشارك باستمرار في أهم المعارض المحلية لبيع المنتجات المصنوعة من "سعف النخيل" باحترافية كبيرة تحمل بصمتها دون غيرها.لم تكن صناعة "الخوص" حديثة العهد، حيث ازدهرت في مصر القديمة منذ عصور مبكرة، كانت تُصنع منه أدوات ضرورية للحياة اليومية مثل السلال، والحصير، وأوعية تخزين الطعام، بل وحتى الحبال للسفن الفرعونية. وكانت هذه الصناعة تعتمد على استخدام خوص النخيل وجريد أشجار الدوم، خاصة في مناطق الصعيد وصحراء مصر الغربية، التي توارثتها حتى اليوم رغم التطور الكبير والماكينات الحديثة التي استبدلت المنتجات الطبيعية بصناعية بديلة.خطوات صناعة الخوص تمر صناعة الخوص بعدة مراحل، حيث تبدأ بتجهيز المواد: ونشر خوص النخيل في الشمس حتى يجف، ثم تجمع في حزم وتنقع في الماء لتلين لسهولة استخدامها في التشكيل فيما بعد، في المرحلة التالية تقسم الحزم إلى أشرطة رفيعة وتضفر لتشكيل نسيج متين، وفق الشكل الذي تسعى السيدة لصناعته.تستخدم إبرة كبيرة لـ"خياطة" المنتج أو الشكل المراد تصنيعه، وتضم الأشرطة المنسوجة معًا مع محاذاة الأطراف وإزالة الزوائد بسكين أو آلة حادة تحافظ على الشكل دون أي تشويه.تتم عمليات التلوين لـ"سعف النخيل" عبر المنتجات الطبيعية المستخرجة من الحقول أيضًا، لضمان عدم تلوث الأطعمة أو الخبز، حيث كانت تستخدم المنتجات من "الخوص" لحفظ الخبز أو وضع الفاكهة بها وبعض أنواع الطعام.رغم الحداثة والصناعات المتطورة، لم تتوقف الحاجّة كاملة عن العمل وعرض منتجاتها رغم تراجع المبيعات، حيث عملت على تطوير الأشكال المنتجة من "سعف النخيل" عبر تزيينها بأشكال ورسومات حديثة لتضيف اللمسة العصرية على الأشكال المتوارثة من عهد المصري القديم.عمليات التدريب توضح الحاجّة كاملة أنها عملت منذ الصغر على تدريب الفتيات لصناعة الأشكال التقليدية، لكنها حرصت على تطوير مهاراتهن طوال الوقت من خلال صناعة الأشكال الحديثة، التحف الفنية للديكور مع التأكيد على ضرورة جودة المنتج ليلائم عمليات التصدير والمنافسة المحلية في ظل انتشار الحرفة في عدد من المحافظات أيضًا.ترى الحاجّة كاملة أن نساء القرية أصبحن سيدات منتجاتٍ منذ عقود، يحصلن على عائد مادي قيّم من الصناعة التي لا تحتاج إلى الانتقال إلى أماكن أو ورش، بل أصبحت كل سيدة تقوم بصناعتها في منزلها أو في غرفة مخصصة للعمل.

