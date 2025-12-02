ورثتها عن قدماء المصريين.. سيدة ستينية حولت قريتها الريفية إلى "قلعة صناعة الخوص"... صور

عربي
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/ورثتها-عن-قدماء-المصريين-سيدة-ستينية-حولت-قريتها-الريفية-إلى-قلعة-صناعة-الخوص-صور--1107681057.html
ورثتها عن قدماء المصريين.. سيدة ستينية حولت قريتها الريفية إلى "قلعة صناعة الخوص"... صور
ورثتها عن قدماء المصريين.. سيدة ستينية حولت قريتها الريفية إلى "قلعة صناعة الخوص"... صور
سبوتنيك عربي
بملامح مصرية قديمة تشبه جدّاتها قبل أكثر من 7 آلاف عام، تفترش الأرض على "حصير" من صنع يدها، صنعنه النساء المصريات قبل قرون، في الأماكن ذاتها، ومن نفس المواد... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T12:00+0000
2025-12-02T12:05+0000
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/01/1107679222_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_81415d41055dbf65f96a27a61a22464c.jpg
قبل أكثر من 60 عامًا، شرعت السيدة كاملة أحمد في تعلم "صناعة الخوص" بموطنها حيث تقيم في إحدى قرى محافظة الفيوم "شمال صعيد مصر"، مستثمرة الطبيعة و"سعف النخيل"، لتحوله إلى تحف فنية صدرتها فيما بعد لمعظم دول العالم.على بعد نحو 70 كيلومتر من القاهرة ولدت الحاجّة كاملة في قرية "الإعلام" لأسرة تعمل في "صناعة الخوص"، وهي مهنة متوارثة، لكن السيدة قررت حينما كانت في عمر الطفولة ألا تقتصر المهنة على عائلتها التي توارثتها، فسعت لتحويل الحرفة إلى مشروع لفتيات القرية بأكملها، لم تبخل على الفتيات في عمرها بتعليمهن سر الحرفة التي غيرت وضعهن الاقتصادي فيما بعد.وتضيف في حديثها مع "سبوتنيك"، أنها لم تفكر في احتكار الحرفة على العائلة فقط، لكي تظل وحدها وأسرتها تبيع المنتجات، بل فكرت في جيرانها وأقاربها وكل عائلات القرية بل والقرى المجاورة لتتحقق الاستفادة للجميع، فساهمت في تعليم أكثر من ثلاثة آلاف سيدة.سطع نجم الحاجّة كاملة على مستوى العالم، وأصبح اسم قريتها يتردد في أنحاء العالم العربي والغربي أيضًا، حيث شاركت في معارض عدة بدول الخليج والدول الأوروبية وتشارك باستمرار في أهم المعارض المحلية لبيع المنتجات المصنوعة من "سعف النخيل" باحترافية كبيرة تحمل بصمتها دون غيرها.لم تكن صناعة "الخوص" حديثة العهد، حيث ازدهرت في مصر القديمة منذ عصور مبكرة، كانت تُصنع منه أدوات ضرورية للحياة اليومية مثل السلال، والحصير، وأوعية تخزين الطعام، بل وحتى الحبال للسفن الفرعونية. وكانت هذه الصناعة تعتمد على استخدام خوص النخيل وجريد أشجار الدوم، خاصة في مناطق الصعيد وصحراء مصر الغربية، التي توارثتها حتى اليوم رغم التطور الكبير والماكينات الحديثة التي استبدلت المنتجات الطبيعية بصناعية بديلة.خطوات صناعة الخوص تمر صناعة الخوص بعدة مراحل، حيث تبدأ بتجهيز المواد: ونشر خوص النخيل في الشمس حتى يجف، ثم تجمع في حزم وتنقع في الماء لتلين لسهولة استخدامها في التشكيل فيما بعد، في المرحلة التالية تقسم الحزم إلى أشرطة رفيعة وتضفر لتشكيل نسيج متين، وفق الشكل الذي تسعى السيدة لصناعته.تستخدم إبرة كبيرة لـ"خياطة" المنتج أو الشكل المراد تصنيعه، وتضم الأشرطة المنسوجة معًا مع محاذاة الأطراف وإزالة الزوائد بسكين أو آلة حادة تحافظ على الشكل دون أي تشويه.تتم عمليات التلوين لـ"سعف النخيل" عبر المنتجات الطبيعية المستخرجة من الحقول أيضًا، لضمان عدم تلوث الأطعمة أو الخبز، حيث كانت تستخدم المنتجات من "الخوص" لحفظ الخبز أو وضع الفاكهة بها وبعض أنواع الطعام.رغم الحداثة والصناعات المتطورة، لم تتوقف الحاجّة كاملة عن العمل وعرض منتجاتها رغم تراجع المبيعات، حيث عملت على تطوير الأشكال المنتجة من "سعف النخيل" عبر تزيينها بأشكال ورسومات حديثة لتضيف اللمسة العصرية على الأشكال المتوارثة من عهد المصري القديم.عمليات التدريب توضح الحاجّة كاملة أنها عملت منذ الصغر على تدريب الفتيات لصناعة الأشكال التقليدية، لكنها حرصت على تطوير مهاراتهن طوال الوقت من خلال صناعة الأشكال الحديثة، التحف الفنية للديكور مع التأكيد على ضرورة جودة المنتج ليلائم عمليات التصدير والمنافسة المحلية في ظل انتشار الحرفة في عدد من المحافظات أيضًا.ترى الحاجّة كاملة أن نساء القرية أصبحن سيدات منتجاتٍ منذ عقود، يحصلن على عائد مادي قيّم من الصناعة التي لا تحتاج إلى الانتقال إلى أماكن أو ورش، بل أصبحت كل سيدة تقوم بصناعتها في منزلها أو في غرفة مخصصة للعمل.
https://sarabic.ae/20181116/المحلية-العالمية-صناعة-الخوص-مصر-1036797844.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/01/1107679222_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0094b26878d2bdbc4b8063b6484546f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, مصر, أخبار مصر الآن
حصري, مصر, أخبار مصر الآن

ورثتها عن قدماء المصريين.. سيدة ستينية حولت قريتها الريفية إلى "قلعة صناعة الخوص"... صور

12:00 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 12:05 GMT 02.12.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـقلعة صناعة الخوص - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
بملامح مصرية قديمة تشبه جدّاتها قبل أكثر من 7 آلاف عام، تفترش الأرض على "حصير" من صنع يدها، صنعنه النساء المصريات قبل قرون، في الأماكن ذاتها، ومن نفس المواد الخام المستخدمة حتى اليوم.
قبل أكثر من 60 عامًا، شرعت السيدة كاملة أحمد في تعلم "صناعة الخوص" بموطنها حيث تقيم في إحدى قرى محافظة الفيوم "شمال صعيد مصر"، مستثمرة الطبيعة و"سعف النخيل"، لتحوله إلى تحف فنية صدرتها فيما بعد لمعظم دول العالم.
في الصباح الباكر، يتسلق الشباب أشجار النخيل لقص الجريد من أجل الحصول على "السعف"، تلك المهمة الشاقة التي توفر لسيدات القرية المادة الخام المستخدمة في صناعة "الخوص"، إذ تبدأ مهمة السيدات في المرحلة التالية باستخلاص "السعف" من الجريد عبر قصه بطريقة احترافية، وانتقاء الأجود منه لاستخدامه في تشكيل التحف الفنية التي تستغرق بضع ساعات في يد كل سيدة وفتاة تجيد الصناعة.
على بعد نحو 70 كيلومتر من القاهرة ولدت الحاجّة كاملة في قرية "الإعلام" لأسرة تعمل في "صناعة الخوص"، وهي مهنة متوارثة، لكن السيدة قررت حينما كانت في عمر الطفولة ألا تقتصر المهنة على عائلتها التي توارثتها، فسعت لتحويل الحرفة إلى مشروع لفتيات القرية بأكملها، لم تبخل على الفتيات في عمرها بتعليمهن سر الحرفة التي غيرت وضعهن الاقتصادي فيما بعد.

وتقول الحاجّة كاملة في حديثها لـ"سبوتنيك"، إنها فكرت جيدًا في أوضاع الفتيات رفيقاتها في سن الطفولة، ورأت أن تعلّم صناعة الخوص يمكن أن يفيدهن بشكل كبير على المستوى المادي، خاصة أن الفتيات لم يذهبن إلى المدارس في تلك الفترة، فكانت "صناعة الخوص" بمثابة المدرسة لهن، للحصول على عمل دائم ودخل دائم أيضًا من المنتجات التي تباع فيما بعد.

وتضيف في حديثها مع "سبوتنيك"، أنها لم تفكر في احتكار الحرفة على العائلة فقط، لكي تظل وحدها وأسرتها تبيع المنتجات، بل فكرت في جيرانها وأقاربها وكل عائلات القرية بل والقرى المجاورة لتتحقق الاستفادة للجميع، فساهمت في تعليم أكثر من ثلاثة آلاف سيدة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـقلعة صناعة الخوص - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـقلعة صناعة الخوص - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـقلعة صناعة الخوص - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـقلعة صناعة الخوص - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـقلعة صناعة الخوص - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـقلعة صناعة الخوص - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـقلعة صناعة الخوص - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
1/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
2/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
3/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
4/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
5/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
6/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
7/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ورثتها عن قدماء المصريين..سيدة ستينية حولت قريتها الريفية لـ"قلعة صناعة الخوص"
سطع نجم الحاجّة كاملة على مستوى العالم، وأصبح اسم قريتها يتردد في أنحاء العالم العربي والغربي أيضًا، حيث شاركت في معارض عدة بدول الخليج والدول الأوروبية وتشارك باستمرار في أهم المعارض المحلية لبيع المنتجات المصنوعة من "سعف النخيل" باحترافية كبيرة تحمل بصمتها دون غيرها.
لم تكن صناعة "الخوص" حديثة العهد، حيث ازدهرت في مصر القديمة منذ عصور مبكرة، كانت تُصنع منه أدوات ضرورية للحياة اليومية مثل السلال، والحصير، وأوعية تخزين الطعام، بل وحتى الحبال للسفن الفرعونية.
صناعة الخوص في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2018
مجتمع
من المحلية إلى العالمية... سيدات مصريات تغلبن على الفقر بصناعة الخوص (صور)
16 نوفمبر 2018, 13:55 GMT
وكانت هذه الصناعة تعتمد على استخدام خوص النخيل وجريد أشجار الدوم، خاصة في مناطق الصعيد وصحراء مصر الغربية، التي توارثتها حتى اليوم رغم التطور الكبير والماكينات الحديثة التي استبدلت المنتجات الطبيعية بصناعية بديلة.
خطوات صناعة الخوص تمر صناعة الخوص بعدة مراحل، حيث تبدأ بتجهيز المواد: ونشر خوص النخيل في الشمس حتى يجف، ثم تجمع في حزم وتنقع في الماء لتلين لسهولة استخدامها في التشكيل فيما بعد، في المرحلة التالية تقسم الحزم إلى أشرطة رفيعة وتضفر لتشكيل نسيج متين، وفق الشكل الذي تسعى السيدة لصناعته.
تستخدم إبرة كبيرة لـ"خياطة" المنتج أو الشكل المراد تصنيعه، وتضم الأشرطة المنسوجة معًا مع محاذاة الأطراف وإزالة الزوائد بسكين أو آلة حادة تحافظ على الشكل دون أي تشويه.
تتم عمليات التلوين لـ"سعف النخيل" عبر المنتجات الطبيعية المستخرجة من الحقول أيضًا، لضمان عدم تلوث الأطعمة أو الخبز، حيث كانت تستخدم المنتجات من "الخوص" لحفظ الخبز أو وضع الفاكهة بها وبعض أنواع الطعام.
وفق الحاجّة كاملة، ساهم جهاز تنمية المشروعات "الصندوق الاجتماعي سابقًا" في التسويق منذ التسعينيات، حيث سهّل لهم المشاركات في المعارض بشكل مجاني في السابق، لبيع منتجاتهم والحفاظ على الصناعات التراثية، كما ساهم عبر القروض الميسرة في إنتاج كميات أكبر وتصديرها لدول الخليج والدول الأوروبية.
رغم الحداثة والصناعات المتطورة، لم تتوقف الحاجّة كاملة عن العمل وعرض منتجاتها رغم تراجع المبيعات، حيث عملت على تطوير الأشكال المنتجة من "سعف النخيل" عبر تزيينها بأشكال ورسومات حديثة لتضيف اللمسة العصرية على الأشكال المتوارثة من عهد المصري القديم.
عمليات التدريب توضح الحاجّة كاملة أنها عملت منذ الصغر على تدريب الفتيات لصناعة الأشكال التقليدية، لكنها حرصت على تطوير مهاراتهن طوال الوقت من خلال صناعة الأشكال الحديثة، التحف الفنية للديكور مع التأكيد على ضرورة جودة المنتج ليلائم عمليات التصدير والمنافسة المحلية في ظل انتشار الحرفة في عدد من المحافظات أيضًا.
ترى الحاجّة كاملة أن نساء القرية أصبحن سيدات منتجاتٍ منذ عقود، يحصلن على عائد مادي قيّم من الصناعة التي لا تحتاج إلى الانتقال إلى أماكن أو ورش، بل أصبحت كل سيدة تقوم بصناعتها في منزلها أو في غرفة مخصصة للعمل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала