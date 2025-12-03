https://sarabic.ae/20251203/الصين-تدخل-قائمة-الدول-القائدة-في-مجال-الطاقة-النووية-1107784655.html
الصين تدخل قائمة الدول القائدة في مجال الطاقة النووية
الصين تدخل قائمة الدول القائدة في مجال الطاقة النووية
أصبحت الصين واحدة من قادة العالم في مجال الطاقة النووية، وتعكس الأرقام حجم استثماراتها في تطوير محطات الطاقة النووية وقدرتها على تلبية احتياجاتها المتزايدة من
الصين تدخل قائمة الدول القائدة في مجال الطاقة النووية
أصبحت الصين واحدة من قادة العالم في مجال الطاقة النووية، وتعكس الأرقام حجم استثماراتها في تطوير محطات الطاقة النووية وقدرتها على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء بطريقة نظيفة وآمنة. تعرف من خلال الإنفوغراف، الذي أعده فريق "سبوتنيك" على أقوى الدول من حيث استخدام الطاقة النووية وعدد المفاعلات وقدراتها الإنتاجية.