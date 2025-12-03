الفائزون في مسابقة "مصور المناظر الطبيعية" لعام 2025

لوكاس تريكسل، الفائز بالمركز الأول عن صورة لجبل تكسو الثلوج قمته، في الجزيرة الشمالية، نيوزيلندا.
ج. فريتز رومف، الفائز بالمركز الأول من الولايات المتحدة الأمريكية، عن صورة لنهر وكثبان رملية، في البرازيل.
جويس بيلر، الفائز بالمركز الثالث من الولايات المتحدة الأمريكية، عن صور ليلية تظهر غصن شجرة جرداء على طرف بحيرة في الأرجنتين.
لويس فيلارينيو، من إسبانيا يصورأمواج الزمن في الولايات المتحدة الأمريكية.
جيني هان الفائز من كندا، عن صورة لتسلل أشعة الشمس من بين أغصان الأشجار الخضراء الوارفة.
دينيس هوالونغ تشانغ، الفائز بجوائز خاصة من نيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية، عن صورة لعاصفة في السماء.
كونغ فو لي، الفائز بجائزة خاصة من تايوان، عن صورة لشجرة في أرض تكسوها الثلوج في اليابان.
ألبرت دروس، الفائز بالمركز الثاني من هولندا، عن صورة لفطر البورسلين الذي ينمو على جذع شجرة بمحازاة بحيرة داخل غابة سبويلدر، في هولندا.
بنيامين بركات، الفائز بجائزة خاصة من سويسرا، عن صورة لشجرة "زجاجة الملكة" في سقطرى، اليمن.
ديف دروست، الفائز بالمركز الثالث من الولايات المتحدة الأمريكية عن صورة كلاسيكية بالابيض والأسود في شمال أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.
كاثرين سيمارد، الفائزة من كندا. عن صورة لتشكل الجليد في منتزه لوس غلاسياريس الوطني، الأرجنتين.
جيروين فان نيوينهوف، الفائز من أيسلندا عن صورة شجرة قوس قزح في المرتفعات الأيسلندية.
تورستن بول، الفائز بجائزة خاصة من المملكة المتحدة، ع نصورة كلاسيكية بالأبيض والأسود لساحل الهيكل العظمي، في ناميبيا.
كارول نينارتوفيتش، الفائز بالمركز الثاني من بولندا، عن صورة جوية لطريق متعرج يتوسط أرض خصبة في سالار دي جوربيا، تشيلي.
جيروين فان نيوينهوف، الفائز بجائزة غرينلاند الخاصة من أيسلندا، عن صورة لتفاصيل الموقع الحلزوني لجبل الجليد في خليج ديسكو.
بنيامين بركات، الفائز من سويسرا، عن صورة الصبار وشجرة التنين مع مسارات النجوم في سقطرى، اليمن.
