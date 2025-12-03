عربي
القوات الروسية تحرر بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
الفائزون في مسابقة "مصور المناظر الطبيعية" لعام 2025
الفائزون في مسابقة "مصور المناظر الطبيعية" لعام 2025
الفائزون في مسابقة "مصور المناظر الطبيعية" لعام 2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي فازت في مسابقة "مصور المناظر الطبيعية" لعام 2025.
© Photo / Lukas Trixl/The 12th International Landscape Photographer of the Year

لوكاس تريكسل، الفائز بالمركز الأول عن صورة لجبل تكسو الثلوج قمته، في الجزيرة الشمالية، نيوزيلندا.

لوكاس تريكسل، الفائز بالمركز الأول عن صورة لجبل تكسو الثلوج قمته، في الجزيرة الشمالية، نيوزيلندا. - سبوتنيك عربي
1/16
© Photo / Lukas Trixl/The 12th International Landscape Photographer of the Year

لوكاس تريكسل، الفائز بالمركز الأول عن صورة لجبل تكسو الثلوج قمته، في الجزيرة الشمالية، نيوزيلندا.

© Photo / J. Fritz Rumpf/The 12th International Landscape Photographer of the Year

ج. فريتز رومف، الفائز بالمركز الأول من الولايات المتحدة الأمريكية، عن صورة لنهر وكثبان رملية، في البرازيل.

ج. فريتز رومف، الفائز بالمركز الأول من الولايات المتحدة الأمريكية، عن صورة لنهر وكثبان رملية، في البرازيل. - سبوتنيك عربي
2/16
© Photo / J. Fritz Rumpf/The 12th International Landscape Photographer of the Year

ج. فريتز رومف، الفائز بالمركز الأول من الولايات المتحدة الأمريكية، عن صورة لنهر وكثبان رملية، في البرازيل.

© Photo / Joyce Bealer/The 12th International Landscape Photographer of the Year

جويس بيلر، الفائز بالمركز الثالث من الولايات المتحدة الأمريكية، عن صور ليلية تظهر غصن شجرة جرداء على طرف بحيرة في الأرجنتين.

جويس بيلر، الفائز بالمركز الثالث من الولايات المتحدة الأمريكية، عن صور ليلية تظهر غصن شجرة جرداء على طرف بحيرة في الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
3/16
© Photo / Joyce Bealer/The 12th International Landscape Photographer of the Year

جويس بيلر، الفائز بالمركز الثالث من الولايات المتحدة الأمريكية، عن صور ليلية تظهر غصن شجرة جرداء على طرف بحيرة في الأرجنتين.

© Photo / Luis Vilariño/The 12th International Landscape Photographer of the Year

لويس فيلارينيو، من إسبانيا يصورأمواج الزمن في الولايات المتحدة الأمريكية.

لويس فيلارينيو، من إسبانيا يصورأمواج الزمن في الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
4/16
© Photo / Luis Vilariño/The 12th International Landscape Photographer of the Year

لويس فيلارينيو، من إسبانيا يصورأمواج الزمن في الولايات المتحدة الأمريكية.

© Photo / Jinyi Han/The 12th International Landscape Photographer of the Year

جيني هان الفائز من كندا، عن صورة لتسلل أشعة الشمس من بين أغصان الأشجار الخضراء الوارفة.

جيني هان الفائز من كندا، عن صورة لتسلل أشعة الشمس من بين أغصان الأشجار الخضراء الوارفة. - سبوتنيك عربي
5/16
© Photo / Jinyi Han/The 12th International Landscape Photographer of the Year

جيني هان الفائز من كندا، عن صورة لتسلل أشعة الشمس من بين أغصان الأشجار الخضراء الوارفة.

© Photo / Dennis Hualong Zhang/The 12th International Landscape Photographer of the Year

دينيس هوالونغ تشانغ، الفائز بجوائز خاصة من نيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية، عن صورة لعاصفة في السماء.

دينيس هوالونغ تشانغ، الفائز بجوائز خاصة من نيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية، عن صورة لعاصفة في السماء. - سبوتنيك عربي
6/16
© Photo / Dennis Hualong Zhang/The 12th International Landscape Photographer of the Year

دينيس هوالونغ تشانغ، الفائز بجوائز خاصة من نيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية، عن صورة لعاصفة في السماء.

© Photo / Kung-Fu Li/The 12th International Landscape Photographer of the Year

كونغ فو لي، الفائز بجائزة خاصة من تايوان، عن صورة لشجرة في أرض تكسوها الثلوج في اليابان.

كونغ فو لي، الفائز بجائزة خاصة من تايوان، عن صورة لشجرة في أرض تكسوها الثلوج في اليابان. - سبوتنيك عربي
7/16
© Photo / Kung-Fu Li/The 12th International Landscape Photographer of the Year

كونغ فو لي، الفائز بجائزة خاصة من تايوان، عن صورة لشجرة في أرض تكسوها الثلوج في اليابان.

© Photo / Albert Dros/The 12th International Landscape Photographer of the Year

ألبرت دروس، الفائز بالمركز الثاني من هولندا، عن صورة لفطر البورسلين الذي ينمو على جذع شجرة بمحازاة بحيرة داخل غابة سبويلدر، في هولندا.

 ألبرت دروس، الفائز بالمركز الثاني من هولندا، عن صورة لفطر البورسلين الذي ينمو على جذع شجرة بمحازاة بحيرة داخل غابة سبويلدر، في هولندا. - سبوتنيك عربي
8/16
© Photo / Albert Dros/The 12th International Landscape Photographer of the Year

ألبرت دروس، الفائز بالمركز الثاني من هولندا، عن صورة لفطر البورسلين الذي ينمو على جذع شجرة بمحازاة بحيرة داخل غابة سبويلدر، في هولندا.

© Photo / Benjamin Barakat/The 12th International Landscape Photographer of the Year

بنيامين بركات، الفائز بجائزة خاصة من سويسرا، عن صورة لشجرة "زجاجة الملكة" في سقطرى، اليمن.

بنيامين بركات، الفائز بجائزة خاصة من سويسرا، عن صورة لشجرة &quot;زجاجة الملكة&quot; في سقطرى، اليمن. - سبوتنيك عربي
9/16
© Photo / Benjamin Barakat/The 12th International Landscape Photographer of the Year

بنيامين بركات، الفائز بجائزة خاصة من سويسرا، عن صورة لشجرة "زجاجة الملكة" في سقطرى، اليمن.

© Photo / Dave Drost/The 12th International Landscape Photographer of the Year

ديف دروست، الفائز بالمركز الثالث من الولايات المتحدة الأمريكية عن صورة كلاسيكية بالابيض والأسود في شمال أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.

ديف دروست، الفائز بالمركز الثالث من الولايات المتحدة الأمريكية عن صورة كلاسيكية بالابيض والأسود في شمال أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
10/16
© Photo / Dave Drost/The 12th International Landscape Photographer of the Year

ديف دروست، الفائز بالمركز الثالث من الولايات المتحدة الأمريكية عن صورة كلاسيكية بالابيض والأسود في شمال أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.

© Photo / Catherine Simard/The 12th International Landscape Photographer of the Year

كاثرين سيمارد، الفائزة من كندا. عن صورة لتشكل الجليد في منتزه لوس غلاسياريس الوطني، الأرجنتين.

كاثرين سيمارد، الفائزة من كندا. عن صورة لتشكل الجليد في منتزه لوس غلاسياريس الوطني، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
11/16
© Photo / Catherine Simard/The 12th International Landscape Photographer of the Year

كاثرين سيمارد، الفائزة من كندا. عن صورة لتشكل الجليد في منتزه لوس غلاسياريس الوطني، الأرجنتين.

© Photo / Jeroen Van Nieuwenhove/The 12th International Landscape Photographer of the Year

جيروين فان نيوينهوف، الفائز من أيسلندا عن صورة شجرة قوس قزح في المرتفعات الأيسلندية.

جيروين فان نيوينهوف، الفائز من أيسلندا عن صورة شجرة قوس قزح في المرتفعات الأيسلندية. - سبوتنيك عربي
12/16
© Photo / Jeroen Van Nieuwenhove/The 12th International Landscape Photographer of the Year

جيروين فان نيوينهوف، الفائز من أيسلندا عن صورة شجرة قوس قزح في المرتفعات الأيسلندية.

© Photo / Torsten Pull/The 12th International Landscape Photographer of the Year

تورستن بول، الفائز بجائزة خاصة من المملكة المتحدة، ع نصورة كلاسيكية بالأبيض والأسود لساحل الهيكل العظمي، في ناميبيا.

تورستن بول، الفائز بجائزة خاصة من المملكة المتحدة، ع نصورة كلاسيكية بالأبيض والأسود لساحل الهيكل العظمي، في ناميبيا. - سبوتنيك عربي
13/16
© Photo / Torsten Pull/The 12th International Landscape Photographer of the Year

تورستن بول، الفائز بجائزة خاصة من المملكة المتحدة، ع نصورة كلاسيكية بالأبيض والأسود لساحل الهيكل العظمي، في ناميبيا.

© Photo / Karol Nienartowicz/The 12th International Landscape Photographer of the Year

كارول نينارتوفيتش، الفائز بالمركز الثاني من بولندا، عن صورة جوية لطريق متعرج يتوسط أرض خصبة في سالار دي جوربيا، تشيلي.

كارول نينارتوفيتش، الفائز بالمركز الثاني من بولندا، عن صورة جوية لطريق متعرج يتوسط أرض خصبة في سالار دي جوربيا، تشيلي. - سبوتنيك عربي
14/16
© Photo / Karol Nienartowicz/The 12th International Landscape Photographer of the Year

كارول نينارتوفيتش، الفائز بالمركز الثاني من بولندا، عن صورة جوية لطريق متعرج يتوسط أرض خصبة في سالار دي جوربيا، تشيلي.

© Photo / Jeroen Van Nieuwenhove/The 12th International Landscape Photographer of the Year

جيروين فان نيوينهوف، الفائز بجائزة غرينلاند الخاصة من أيسلندا، عن صورة لتفاصيل الموقع الحلزوني لجبل الجليد في خليج ديسكو.

جيروين فان نيوينهوف، الفائز بجائزة غرينلاند الخاصة من أيسلندا، عن صورة لتفاصيل الموقع الحلزوني لجبل الجليد في خليج ديسكو. - سبوتنيك عربي
15/16
© Photo / Jeroen Van Nieuwenhove/The 12th International Landscape Photographer of the Year

جيروين فان نيوينهوف، الفائز بجائزة غرينلاند الخاصة من أيسلندا، عن صورة لتفاصيل الموقع الحلزوني لجبل الجليد في خليج ديسكو.

© Photo / Benjamin Barakat/The 12th International Landscape Photographer of the Year

بنيامين بركات، الفائز من سويسرا، عن صورة الصبار وشجرة التنين مع مسارات النجوم في سقطرى، اليمن.

بنيامين بركات، الفائز من سويسرا، عن صورة الصبار وشجرة التنين مع مسارات النجوم في سقطرى، اليمن. - سبوتنيك عربي
16/16
© Photo / Benjamin Barakat/The 12th International Landscape Photographer of the Year

بنيامين بركات، الفائز من سويسرا، عن صورة الصبار وشجرة التنين مع مسارات النجوم في سقطرى، اليمن.

