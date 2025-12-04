تجديدات كبرى لأبنية هونغ كونغ

أشخاص يلتقطون صورا لمبنى قيد التجديد في منطقة خليج المحجر، بعد الحريق المميت في محكمة "وانج فوك"، في منطقة "تاي بو" في الأراضي الجديدة في هونغ كونغ.
مشاة يمرون بجوار شبكات "السقالات" ومواد البناء التي تم إزالتها في منطقة خليج المحجر، ويظهر أيضا ملصق تم وضعه أثناء عمليات الترميم للتنبيه بوجود خطر لتوخي الحيطة والحذر.
عمال البناء يقومون بإزالة شبكات "السقالات" من مشروع تجديد في منطقة خليج المحجر.
شبكة سقالات تم بناؤها من الخيزران، الصورة من مشروع ترميم في منطقة ساي وان.
شبكات "السقالات" ومواد البناء التي تم إزالتها بعد الانتهاء من استخدامها.
عامل بناء يقف بالقرب من مبنى قيد التجديد في منطقة هونغ كونغ وينظر باتجاه الأعلى.
أحد المشاة يمر بجانب الخيزران، الذي يقوم عمال البناء باستخدامه في عمليات الترميم.
صورة تظهر عمال بناء أمام المباني التي يقومون بترميمها، ويظهر العمال في لباس العمل بالإضافه الى المعدات.
