مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تجديدات كبرى لأبنية هونغ كونغ
تجديدات كبرى لأبنية هونغ كونغ
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي التقطت أثناء عمليات ترميم المباني في مدينة هونغ كونغ الصينية. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
تجديدات كبرى لأبنية هونغ كونغ

08:49 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 08:51 GMT 04.12.2025)
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي التقطت أثناء عمليات ترميم المباني في مدينة هونغ كونغ الصينية.
© AP Photo / Chan Long Hei

أشخاص يلتقطون صورا لمبنى قيد التجديد في منطقة خليج المحجر، بعد الحريق المميت في محكمة "وانج فوك"، في منطقة "تاي بو" في الأراضي الجديدة في هونغ كونغ.

أشخاص يلتقطون صورا لمبنى قيد التجديد في منطقة خليج المحجر، بعد الحريق المميت في محكمة &quot;وانج فوك&quot;، في منطقة &quot;تاي بو&quot; في الأراضي الجديدة في هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Chan Long Hei

أشخاص يلتقطون صورا لمبنى قيد التجديد في منطقة خليج المحجر، بعد الحريق المميت في محكمة "وانج فوك"، في منطقة "تاي بو" في الأراضي الجديدة في هونغ كونغ.

© AP Photo / Chan Long Hei

مشاة يمرون بجوار شبكات "السقالات" ومواد البناء التي تم إزالتها في منطقة خليج المحجر، ويظهر أيضا ملصق تم وضعه أثناء عمليات الترميم للتنبيه بوجود خطر لتوخي الحيطة والحذر.

مشاة يمرون بجوار شبكات &quot;السقالات&quot; ومواد البناء التي تم إزالتها في منطقة خليج المحجر، ويظهر أيضا ملصق تم وضعه أثناء عمليات الترميم للتنبيه بوجود خطر لتوخي الحيطة والحذر. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Chan Long Hei

مشاة يمرون بجوار شبكات "السقالات" ومواد البناء التي تم إزالتها في منطقة خليج المحجر، ويظهر أيضا ملصق تم وضعه أثناء عمليات الترميم للتنبيه بوجود خطر لتوخي الحيطة والحذر.

© AP Photo / Chan Long Hei

عمال البناء يقومون بإزالة شبكات "السقالات" من مشروع تجديد في منطقة خليج المحجر.

عمال البناء يقومون بإزالة شبكات &quot;السقالات&quot; من مشروع تجديد في منطقة خليج المحجر. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Chan Long Hei

عمال البناء يقومون بإزالة شبكات "السقالات" من مشروع تجديد في منطقة خليج المحجر.

© AP Photo / Chan Long Hei

شبكة سقالات تم بناؤها من الخيزران، الصورة من مشروع ترميم في منطقة ساي وان.

شبكة سقالات تم بناؤها من الخيزران، الصورة من مشروع ترميم في منطقة ساي وان. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Chan Long Hei

شبكة سقالات تم بناؤها من الخيزران، الصورة من مشروع ترميم في منطقة ساي وان.

© AP Photo / Chan Long Hei

شبكات "السقالات" ومواد البناء التي تم إزالتها بعد الانتهاء من استخدامها.

شبكات &quot;السقالات&quot; ومواد البناء التي تم إزالتها بعد الانتهاء من استخدامها. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Chan Long Hei

شبكات "السقالات" ومواد البناء التي تم إزالتها بعد الانتهاء من استخدامها.

© AP Photo / Chan Long Hei

عامل بناء يقف بالقرب من مبنى قيد التجديد في منطقة هونغ كونغ وينظر باتجاه الأعلى.

عامل بناء يقف بالقرب من مبنى قيد التجديد في منطقة هونغ كونغ وينظر باتجاه الأعلى. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Chan Long Hei

عامل بناء يقف بالقرب من مبنى قيد التجديد في منطقة هونغ كونغ وينظر باتجاه الأعلى.

© AP Photo / Chan Long Hei

أحد المشاة يمر بجانب الخيزران، الذي يقوم عمال البناء باستخدامه في عمليات الترميم.

أحد المشاة يمر بجانب الخيزران، الذي يقوم عمال البناء باستخدامه في عمليات الترميم. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Chan Long Hei

أحد المشاة يمر بجانب الخيزران، الذي يقوم عمال البناء باستخدامه في عمليات الترميم.

© AP Photo / Chan Long Hei

صورة تظهر عمال بناء أمام المباني التي يقومون بترميمها، ويظهر العمال في لباس العمل بالإضافه الى المعدات.

صورة تظهر عمال بناء أمام المباني التي يقومون بترميمها، ويظهر العمال في لباس العمل بالإضافه الى المعدات. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Chan Long Hei

صورة تظهر عمال بناء أمام المباني التي يقومون بترميمها، ويظهر العمال في لباس العمل بالإضافه الى المعدات.

