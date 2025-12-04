https://sarabic.ae/20251204/سبوتنيك-ترصد-ختام-فعاليات-إيديكس-2025-1107814614.html

"سبوتنيك" ترصد ختام فعاليات "إيديكس 2025".. فيديو

رصدت "سبوتنيك"، اليوم الخميس، ختام فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، الذي استضافته مصر خلال الفترة من 1إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو المعرض... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

وخلال أيام المعرض الأربعة، رصدت "سبوتنيك" أبرز معروضات أجنحة الدول المشاركة، وفي مقدمتها الجناح الروسي، الذي تضمن عرض المروحيات القتالية مثل "كا - 52"، وطائرات شبحية من طراز "سو 57 إي"، التي تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية، إضافة إلى منظومات دفاع جوي مثل "إس 350"، و"ريباج"، ونسخ مختلفة من منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى "نور إم". وفي الجناح الصيني، رصدت "سبوتنيك" خلال الأيام الأربعة، مجموعة متنوعة من الأسلحة البحرية والجوية، وفي مقدمتها روبوتات ومركبات مسيرة عرضتها الصين في هذا المعرض، مثل "الذئب الصيني"، وهي مركبة روبوتية مسيرة يتم التحكم فيها عن بعد مزودة بأربعة صواريخ مضادة للدروع، ومصممة للتصدي للمدرعات خفيفة التدريع، إضافة إلى قدرتها على إطلاق طائرة مسيرة صغيرة عن طريق منصة إطلاق مثبتة على ظهرها.كما عرضت الصين مجموعة من أسلحة الدفاع الجوي متوسطة وبعيدة المدى، من ضمنها منظومات الدفاع الجوي من فئة "إتش كيو"، كما عرضت بكين أيضا منظومات حرب إلكترونية وأنظمة تشويش على الطائرات المأهولة والمسيرة وأنظمة إلكترونية أخرى، وفي مجال الأسلحة البحرية، عرضت الصين مجموعة منتنوعة من الفرقاطات بأوزان مختلفة بمتوسط 3000 طن، كما عرضت نماذج لغواصات وطوربيدات ووحدات بحرية مختلفة مسيرة ومأهولة. وفي الجناح المصري، الذي نال الإقبال الأكبر خلال أيام المعرض الأربعة، لكون مصر هي الدولة المنظمة، رصدت "سبوتنيك" مجموعة متنوعة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية داخل قاعات المعرض، وفي ساحات العرض الخارجية. وفي ساحات العرض الخارجية، رصدت "سبوتنيك" راجمة الصواريخ "بي إم 21"، التي تستخدم لإطلاق صواريخ عيار 122 مم، ويمكنها إطلاق 30 صاروخا. كما رصدت "سبوتنيك" مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة مثل "التمساح"، والمركبات والطرازات المطوّرة منها، المصممة لمهام برية مختلفة. وفيما يتعلق براجمات الصواريخ داخل صالات العرض، عرضت مصر المدرعة "رعد 200"، التي يمكنها إطلاق 30 صاروخا من عيار 122 مم، وهي نسخة مطورة من راجمة صواريخ روسية، كانت تستخدمها مصر. كما ظهر في الجناح المصري مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة، المصممة لتجهيز جنود القوات البرية وتصحيح نيران المدفعية، وتنفيذ مهام الاستطلاع في مدى يبدأ من عدة كيلومترات إلى مئات الكيلومترات. كما عرضت مصر منظومات مختلفة من الأسلحة مثل القنابل الجوية وزنها 250 كيلوغراما، ومزيدا من الأسلحة القتالية ومجموعة من وسائل الحرب البحرية وقوارب الصواريخ وقوارب القوات الخاصة السريعة المعروفة باسم "ريب"، وقوارب مخصصة للإنقاذ ووحدات بحرية للدفاع الساحلي وأنظمة برية أخرى. وعلى مدى 4 أيام، التي هي مدة معرض "إيديكس 2025"، رصدت وكالة "سبوتنيك"، إقبالا واسعا على المعرض وتفاعلا واسعا من زواره، فيما يتعلق بنوعيات السلاح المعروض والأنظمة الدفاعية المتطورة، خاصة فيما يتعلق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة النيران، وفي أنظمة التسليح المختلفة في البر والبحر والجوار.

