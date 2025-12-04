"سبوتنيك" ترصد ختام فعاليات "إيديكس 2025".. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"سبوتنيك" ترصد ختام فعاليات "إيديكس 2025".. فيديو
"سبوتنيك" ترصد ختام فعاليات "إيديكس 2025".. فيديو
15:19 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 15:23 GMT 04.12.2025)
حصري
حصري
رصدت "سبوتنيك"، اليوم الخميس، ختام فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، الذي استضافته مصر خلال الفترة من 1إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو المعرض الذي يعد من أهم وأبرز معارض الدفاع والتسلح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال أيام المعرض الأربعة، رصدت "سبوتنيك" أبرز معروضات أجنحة الدول المشاركة، وفي مقدمتها الجناح الروسي، الذي تضمن عرض المروحيات القتالية مثل "كا - 52"، وطائرات شبحية من طراز "سو 57 إي"، التي تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية، إضافة إلى منظومات دفاع جوي مثل "إس 350"، و"ريباج"، ونسخ مختلفة من منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى "نور إم".
وفي الجناح الصيني، رصدت "سبوتنيك" خلال الأيام الأربعة، مجموعة متنوعة من الأسلحة البحرية والجوية، وفي مقدمتها روبوتات ومركبات مسيرة عرضتها الصين في هذا المعرض، مثل "الذئب الصيني"، وهي مركبة روبوتية مسيرة يتم التحكم فيها عن بعد مزودة بأربعة صواريخ مضادة للدروع، ومصممة للتصدي للمدرعات خفيفة التدريع، إضافة إلى قدرتها على إطلاق طائرة مسيرة صغيرة عن طريق منصة إطلاق مثبتة على ظهرها.
كما عرضت الصين مجموعة من أسلحة الدفاع الجوي متوسطة وبعيدة المدى، من ضمنها منظومات الدفاع الجوي من فئة "إتش كيو"، كما عرضت بكين أيضا منظومات حرب إلكترونية وأنظمة تشويش على الطائرات المأهولة والمسيرة وأنظمة إلكترونية أخرى، وفي مجال الأسلحة البحرية، عرضت الصين مجموعة منتنوعة من الفرقاطات بأوزان مختلفة بمتوسط 3000 طن، كما عرضت نماذج لغواصات وطوربيدات ووحدات بحرية مختلفة مسيرة ومأهولة.

أما في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد رصدت "سبوتنيك" مجموعة متنوعة من الأسلحة المسيرة، والصواريخ المجنحة والمركبات المدرعة المصممة لحمل أنظمة دفاع جوي.

وفي الجناح المصري، الذي نال الإقبال الأكبر خلال أيام المعرض الأربعة، لكون مصر هي الدولة المنظمة، رصدت "سبوتنيك" مجموعة متنوعة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية داخل قاعات المعرض، وفي ساحات العرض الخارجية.
وفي ساحات العرض الخارجية، رصدت "سبوتنيك" راجمة الصواريخ "بي إم 21"، التي تستخدم لإطلاق صواريخ عيار 122 مم، ويمكنها إطلاق 30 صاروخا.
كما رصدت "سبوتنيك" مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة مثل "التمساح"، والمركبات والطرازات المطوّرة منها، المصممة لمهام برية مختلفة.
وفيما يتعلق براجمات الصواريخ داخل صالات العرض، عرضت مصر المدرعة "رعد 200"، التي يمكنها إطلاق 30 صاروخا من عيار 122 مم، وهي نسخة مطورة من راجمة صواريخ روسية، كانت تستخدمها مصر.

كما عرضت مصر لأول مرة راجمة الصواريخ "ردع 300"، وهي راجمة صواريخ مطورة يمكنها إطلاق فئة الصواريخ ذاتها، التي تستخدمها راجمة الصواريخ "رعد 200"، إضافة إلى قدرتها على إطلاق صواريخ بأعيرة نارية أكبر مثل 220 مم و300 مم بأربع صواريخ من هذا العيار، إضافة إلى أنها مصممة لتكون منصة إطلاق متحركة لصاروخ واحد عيار 600 مم.

كما ظهر في الجناح المصري مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة، المصممة لتجهيز جنود القوات البرية وتصحيح نيران المدفعية، وتنفيذ مهام الاستطلاع في مدى يبدأ من عدة كيلومترات إلى مئات الكيلومترات.
كما عرضت مصر منظومات مختلفة من الأسلحة مثل القنابل الجوية وزنها 250 كيلوغراما، ومزيدا من الأسلحة القتالية ومجموعة من وسائل الحرب البحرية وقوارب الصواريخ وقوارب القوات الخاصة السريعة المعروفة باسم "ريب"، وقوارب مخصصة للإنقاذ ووحدات بحرية للدفاع الساحلي وأنظمة برية أخرى.
وفي جناح الأردن، رُصدت مجموعة من الذخائر والأسلحة الموجهة المضادة للدروع وأنظمة أخرى للقوات البرية والبحرية.
وعلى مدى 4 أيام، التي هي مدة معرض "إيديكس 2025"، رصدت وكالة "سبوتنيك"، إقبالا واسعا على المعرض وتفاعلا واسعا من زواره، فيما يتعلق بنوعيات السلاح المعروض والأنظمة الدفاعية المتطورة، خاصة فيما يتعلق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة النيران، وفي أنظمة التسليح المختلفة في البر والبحر والجوار.
