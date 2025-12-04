مادورو يؤكد أنه أجرى محادثة "ودية" مع ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251204/مادورو-يؤكد-أنه-أجرى-محادثة-ودية-مع-ترامب-1107794455.html
مادورو يؤكد أنه أجرى محادثة "ودية" مع ترامب
مادورو يؤكد أنه أجرى محادثة "ودية" مع ترامب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، أنه أجرى قبل عشرة أيام مكالمة هاتفية "ودية" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في وقت تشهد فيه أمريكا تعزيزات... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T00:34+0000
2025-12-04T00:34+0000
نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103866/43/1038664371_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_e2d9554d3462912de5a1e9bc193b4acd.jpg
وقال مادورو في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب. أستطيع أن أقول إن الحديث كان محترماً، بل يمكنني القول إنه ودي".وأضاف الرئيس الفنزويلي: "إذا كانت هذه المكالمة تعني اتخاذ خطوات نحو حوار محترم – دولة إلى دولة، بلد إلى بلد – فنحن نرحب بالحوار والدبلوماسية، لأننا دائماً نسعى إلى السلام."منذ أغسطس، نشرت الولايات المتحدة أسطولاً من السفن الحربية وأكبر حاملة طائرات في العالم في منطقة الكاريبي، مع تنفيذ ضربات قتلت ما لا يقل عن 83 شخصاً على 22 سفينة على الأقل، تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات.إلا أن مادورو وصف هذه العملية بأنها تهدف للإطاحة بحكومته اليسارية والسيطرة على احتياطيات النفط الضخمة في بلاده.بدوره، أكد ترامب الأحد المكالمة الهاتفية مع مادورو دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وعند سؤاله عن محتوى المكالمة بعد تقارير أشارت إلى احتمال مناقشة لقاء محتمل أو شروط عفو إذا استقال مادورو، اكتفى ترامب بالقول: "لا أستطيع القول إنها سارت بشكل جيد أو سيئ. كانت مجرد مكالمة هاتفية."وكانت واشنطن قد اتهمت مادورو بقيادة ما يُعرف بـ"كارتل الشمس"، الذي أدرجته منظمة إرهابية في 24 نوفمبر، مع عرض مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض عليه.
https://sarabic.ae/20251128/إعلام-ترامب-تحدث-هاتفيا-مع-مادورو-وبحثا-عقد-لقاء-في-الولايات-المتحدة-1107607276.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103866/43/1038664371_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2d705046b107711384986057aa105c1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فنزويلا
نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فنزويلا

مادورو يؤكد أنه أجرى محادثة "ودية" مع ترامب

00:34 GMT 04.12.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، أنه أجرى قبل عشرة أيام مكالمة هاتفية "ودية" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في وقت تشهد فيه أمريكا تعزيزات عسكرية في أمريكا اللاتينية.
وقال مادورو في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب. أستطيع أن أقول إن الحديث كان محترماً، بل يمكنني القول إنه ودي".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
إعلام: ترامب تحدث هاتفيا مع مادورو وبحثا عقد لقاء في الولايات المتحدة
28 نوفمبر, 23:30 GMT
وأضاف الرئيس الفنزويلي: "إذا كانت هذه المكالمة تعني اتخاذ خطوات نحو حوار محترم – دولة إلى دولة، بلد إلى بلد – فنحن نرحب بالحوار والدبلوماسية، لأننا دائماً نسعى إلى السلام."
منذ أغسطس، نشرت الولايات المتحدة أسطولاً من السفن الحربية وأكبر حاملة طائرات في العالم في منطقة الكاريبي، مع تنفيذ ضربات قتلت ما لا يقل عن 83 شخصاً على 22 سفينة على الأقل، تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات.
إلا أن مادورو وصف هذه العملية بأنها تهدف للإطاحة بحكومته اليسارية والسيطرة على احتياطيات النفط الضخمة في بلاده.
بدوره، أكد ترامب الأحد المكالمة الهاتفية مع مادورو دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وعند سؤاله عن محتوى المكالمة بعد تقارير أشارت إلى احتمال مناقشة لقاء محتمل أو شروط عفو إذا استقال مادورو، اكتفى ترامب بالقول: "لا أستطيع القول إنها سارت بشكل جيد أو سيئ. كانت مجرد مكالمة هاتفية."
وكانت واشنطن قد اتهمت مادورو بقيادة ما يُعرف بـ"كارتل الشمس"، الذي أدرجته منظمة إرهابية في 24 نوفمبر، مع عرض مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض عليه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала