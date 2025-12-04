https://sarabic.ae/20251204/ماذا-بعد-سيطرة-القوات-الجنوبية-على-حضرموت-والمهرة-1107813810.html

اليمن.. ماذا بعد سيطرة "القوات الجنوبية" على حضرموت والمهرة؟

اليمن.. ماذا بعد سيطرة "القوات الجنوبية" على حضرموت والمهرة؟

سبوتنيك عربي

سيطرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة، حتى الحدود مع سلطنة عمان شرقي اليمن، ضمن ما أسمته عملية "المستقبل الواعد". 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T14:20+0000

2025-12-04T14:20+0000

2025-12-04T14:21+0000

راديو

ملفات ساخنة

أخبار اليمن الأن

سلطنة عمان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107813583_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_61fb225c055cc018fcfea8d1137acd73.png

ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة؟ سبوتنيك عربي ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة؟

وبدأت "القوات الجنوبية"، أمس الأربعاء، عملية عسكرية في حضرموت، ثم انتقلت إلى المهرة وسيطرت على مواقع استراتيجية سواء عسكرية أو مدنية، وتولت مهام حماية وتأمين ميناء "نشطون" الاستراتيجي، ومواقع نفطية، بالإضافة إلى تأمين القصر الجمهوري في الغيضة، لبسط السيطرة على المؤسسات السيادية.ورفعت القوات علم الجنوب العربي على عدد من المقرات العسكرية والأمنية لأول مرة منذ عام 1990، لتتشكل بذلك مرحلة جديدة من تاريخ اليمن، في إعلان ضمني لفك الارتباط بين الشمال والجنوب.في هذا الملف، اعتبر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح، أن "القوات الجنوبية حققت انتصارات بتحرير مناطق الوادي والصحراء في حضرموت والمهرة".وأكد أن "هذه المرحلة تفتح الباب للحفاظ على أمن وكرامة شعب الجنوب، ليعيش على أرضه حرا كريما"، مشيرا إلى أن "استعادة الدولة سيكون عبر مسارات سياسية بجهود المجلس الانتقالي الجنوبي لبناء دولة الجنوب الفيدرالية".وفي السياق ذاته، أكد الأكاديمي من جنوب اليمن د. حسين لقور، على "ضرورة خلق عملية سياسية بالتعاون مع دول الإقليم، خاصة الرباعية التي تضم السعودية والإمارات".ويعتقد الأكاديمي أن "هناك مخارج سياسية جديدة، وأن الوضع لن يعود لما قبل عام 2015، خاصة بعد الأخطاء المرتكبة طيلة أكثر من 3 عقود".

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

ملفات ساخنة, أخبار اليمن الأن, سلطنة عمان, аудио