محافظ البنك المركزي السوري: رفع العقوبات يعد معجزة.. وعملة جديدة من 8 فئات
محافظ البنك المركزي السوري: رفع العقوبات يعد معجزة.. وعملة جديدة من 8 فئات
صرح محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حصرية، اليوم الخميس، بأن البنك يعمل على تطوير آليات جديدة لاحتساب تقديرات دقيقة للناتج المحلي. 04.12.2025
2025-12-04T16:40+0000
2025-12-04T16:40+0000
2025-12-04T16:40+0000
وأوضح محافظ البنك المركزي السوري أن "أولويات البنك حاليًا هي استقرار العملة وتعزيز السياسة النقدية"، واصفًا مسار رفع العقوبات بأنه "معجزة".
محافظ البنك المركزي السوري: رفع العقوبات يعد معجزة.. وعملة جديدة من 8 فئات
صرح محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حصرية، اليوم الخميس، بأن البنك يعمل على تطوير آليات جديدة لاحتساب تقديرات دقيقة للناتج المحلي.
واعتبر حصرية أن "تقدير البنك الدولي لنمو الاقتصاد السوري بنسبة 1%، لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد".
وأكد "تسجيل تراجع كبير في معدلات التضخم"، مشيرًا إلى "توقعات بإلغاء قانون قيصر الأمريكي قريبا"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأضاف أن "العملة السورية الجديدة ستكون مكوّنة من 8 فئات"، لافتًا إلى "عقد اجتماعات مع شركة "فيزا" ضمن خطة لإطلاق أنظمة دفع رقمية جديدة بالتعاون مع "ماستركارد".
وأوضح محافظ البنك المركزي السوري أن "أولويات البنك حاليًا هي استقرار العملة وتعزيز السياسة النقدية"، واصفًا مسار رفع العقوبات بأنه "معجزة".
وأشار حصرية إلى أن "البنك يجري منذ نيسان/ أبريل 2025، محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شملت استراتيجية تطوير العملة وأنظمة الدفع والسياسة النقدية والاستقرار المالي والمالية العامة"، مؤكدًا أن "صندوق النقد سيقدم دعمًا فنيًا في عدة مبادرات، دون التوصل حتى الآن إلى برنامج كامل بين الجانبين".