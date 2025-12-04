📹 منظومة بانتسير "إس إم دي- إي"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 4, 2025
منظومة بانتسير "إس إم دي- إي"
16:45 GMT 04.12.2025
© Sputnikمنظومة بانتسير "إس إم دي- إي"
© Sputnik
تصنف منظومة بانتسير "إس إم دي- إي"، كمنظومة صواريخ مضادة للطائرات، وهي قادرة على تدمير جميع أنواع الأهداف الجوية الإيروديناميكية، بما في ذلك مختلف الطائرات المسيرة، ويقدم فريق "سبوتنيك" هذا الفيديو التوضيحي لميزات هذه المنظومة الفريدة وقدراتها القتالية المتطورة.