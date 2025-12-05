https://sarabic.ae/20251205/طائرة-الركاب-الروسية-الإقليمية-إيل--114-300-1107860775.html
طائرة الركاب الروسية الإقليمية "إيل -114-300"
تعد الطائرة الإقليمية الروسية التوربينية العمودية "إيل-114-300" نموذجا حديثا في قطاع النقل الجوي، حيث تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتقنيات المبتكرة. صممت
تعد الطائرة الإقليمية الروسية التوربينية العمودية "إيل-114-300" نموذجا حديثا في قطاع النقل الجوي، حيث تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتقنيات المبتكرة. صممت الطائرة لتلبية احتياجات الرحلات الإقليمية والمهام الخاصة، مما يجعلها حلا مرنا وفعالا للنقل الجوي الداخلي في روسيا وخارجها. تعرّف على تفاصيل الطائرة في الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".