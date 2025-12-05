مودي يغرد بالروسية عن القمة السنوية الـ23 بين الهند وروسيا
15:19 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 15:21 GMT 05.12.2025)
© AP Photo / Mikhail Tereshchenkoالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبل محادثاتهما في نيودلهي، الهند، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© AP Photo / Mikhail Tereshchenko
غرد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، عبر منصة "إكس"، بشأن انعقاد القمة السنوية الـ23 بين الهند وروسيا، والتي جمعته بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وكتب مودي باللغة الروسية في منشور: "أتاحت لنا القمة اليوم فرصة لمناقشة شاملة لمختلف جوانب التعاون بيننا، إذ اتفقنا على إطار التعاون الاقتصادي 2030 لتنويع علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وناقشنا تحسين العلاقات وتعزيزها في مجالات مثل بناء السفن، وتطوير القدرات، والطاقة، والمعادن الأساسية، وغيرها الكثير".
وتابع: "خلال محادثاتي مع الرئيس بوتين، تم إيلاء اهتمام كبير أيضا للقضايا العالمية، وأكدت التزام الهند بالسلام والسعي إلى حل سلمي ودائم للصراع في أوكرانيا، وشددنا على أهمية مكافحة خطر الإرهاب بشكل مشترك، كما اتفقنا على مواصلة التعاون الوثيق في مختلف المحافل متعددة الأطراف".
В ходе переговоров с Президентом Путиным большое внимание также было уделено глобальным вопросам. Я вновь подтвердил приверженность Индии миру и поиску мирного и долгосрочного разрешения конфликта на Украине. Мы подчеркнули важность совместной борьбы с угрозой терроризма. Мы… pic.twitter.com/YHDQTakk4k— Narendra Modi (@narendramodi) December 5, 2025
وبدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، زيارة رسمية إلى الهند، في أول زيارة له لها منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بـ"زيارة رفيعة المستوى" تهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين.
وتشهد العلاقات بين روسيا والهند، تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.