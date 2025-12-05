صور مميزة من زيارة بوتين إلى الهند

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل بدء المحادثات الروسية الهندية في نيودلهي.
سكان محليون في أحد شوارع دلهي، حيث تظهر صورة ترحيب ببوتين على جانب الطريق.
خلال استقبال مودي للرئيس الروسي في قاعدة بالام الجوية الهندية.
راقصون هنود يستقبلون بوتين، في قاعدة القوات الجوية الهندية في بالام.
خلال دخول سيارة "أوروس" التابعة لموكب بوتين، برفقة حرس الشرف، الساحة أمام القصر الرئاسي في نيودلهي.
بوتين، والرئيسة الهندية دروبادي مورمو، ومودي، يستقبلون الوفد الروسي في حفل استقبال رسمي في نيودلهي.
بوتين ومودي قبل بدء المحادثات الروسية الهندية في نيودلهي.
سيارة "أوروس" تابعة لموكب بوتين تمر عبر الساحة أمام القصر الرئاسي في نيودلهي.
حفل استقبال بوتين في نيودلهي.
الأعلام الوطنية للهند وروسيا، ترفع على أعمدة الإنارة في مسار كارتافيا عشية زيارة بوتين لحضور القمة الهندية الروسية السنوية الـ23.
مودي قبل بدء المحادثات الروسية الهندية في نيودلهي.
بوتين ومودي خلال اجتماع في نيودلهي. حضره نائب رئيس ديوان الرئاسة، مكسيم أوريشكين، ومساعد الرئيس، يوري أوشاكوف، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف.
