صور مميزة من زيارة بوتين إلى الهند

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/1107839303.html
صور مميزة من زيارة بوتين إلى الهند
صور مميزة من زيارة بوتين إلى الهند
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند، لحضور القمة الهندية الروسية السنوية الثالثة والعشرين في مسار... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T10:01+0000
2025-12-05T10:02+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار الهند اليوم
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107839476_0:35:3101:1779_1920x0_80_0_0_1c060584437f3c3753898ef85ac1c168.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107839476_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_825198c69d6ae0cf8ea07e4ee0e1872f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار الهند اليوم, صور
фото, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار الهند اليوم, صور

صور مميزة من زيارة بوتين إلى الهند

10:01 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 10:02 GMT 05.12.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند، لحضور القمة الهندية الروسية السنوية الثالثة والعشرين في مسار كارتافيا.
© Sputnik . POOL/Mikhail Tereshchenko / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل بدء المحادثات الروسية الهندية في نيودلهي.

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل بدء المحادثات الروسية الهندية في نيودلهي. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . POOL/Mikhail Tereshchenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل بدء المحادثات الروسية الهندية في نيودلهي.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

سكان محليون في أحد شوارع دلهي، حيث تظهر صورة ترحيب ببوتين على جانب الطريق.

سكان محليون في أحد شوارع دلهي، حيث تظهر صورة ترحيب ببوتين على جانب الطريق. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

سكان محليون في أحد شوارع دلهي، حيث تظهر صورة ترحيب ببوتين على جانب الطريق.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

خلال استقبال مودي للرئيس الروسي في قاعدة بالام الجوية الهندية.

خلال استقبال مودي للرئيس الروسي في قاعدة بالام الجوية الهندية. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال استقبال مودي للرئيس الروسي في قاعدة بالام الجوية الهندية.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

راقصون هنود يستقبلون بوتين، في قاعدة القوات الجوية الهندية في بالام.

 راقصون هنود يستقبلون بوتين، في قاعدة القوات الجوية الهندية في بالام. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

راقصون هنود يستقبلون بوتين، في قاعدة القوات الجوية الهندية في بالام.

© Sputnik . POOL/Konstantin Zavrazhin / الانتقال إلى بنك الصور

خلال دخول سيارة "أوروس" التابعة لموكب بوتين، برفقة حرس الشرف، الساحة أمام القصر الرئاسي في نيودلهي.

خلال دخول سيارة &quot;أوروس&quot; التابعة لموكب بوتين، برفقة حرس الشرف، الساحة أمام القصر الرئاسي في نيودلهي. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . POOL/Konstantin Zavrazhin
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال دخول سيارة "أوروس" التابعة لموكب بوتين، برفقة حرس الشرف، الساحة أمام القصر الرئاسي في نيودلهي.

© Sputnik . POOL/Konstantin Zavrazhin / الانتقال إلى بنك الصور

بوتين، والرئيسة الهندية دروبادي مورمو، ومودي، يستقبلون الوفد الروسي في حفل استقبال رسمي في نيودلهي.

 بوتين، والرئيسة الهندية دروبادي مورمو، ومودي، يستقبلون الوفد الروسي في حفل استقبال رسمي في نيودلهي. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . POOL/Konstantin Zavrazhin
/
الانتقال إلى بنك الصور

بوتين، والرئيسة الهندية دروبادي مورمو، ومودي، يستقبلون الوفد الروسي في حفل استقبال رسمي في نيودلهي.

© Sputnik . POOL/Mikhail Tereshchenko / الانتقال إلى بنك الصور

بوتين ومودي قبل بدء المحادثات الروسية الهندية في نيودلهي.

 بوتين ومودي قبل بدء المحادثات الروسية الهندية في نيودلهي. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . POOL/Mikhail Tereshchenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

بوتين ومودي قبل بدء المحادثات الروسية الهندية في نيودلهي.

© Sputnik . POOL/Konstantin Zavrazhin / الانتقال إلى بنك الصور

سيارة "أوروس" تابعة لموكب بوتين تمر عبر الساحة أمام القصر الرئاسي في نيودلهي.

سيارة &quot;أوروس&quot; تابعة لموكب بوتين تمر عبر الساحة أمام القصر الرئاسي في نيودلهي. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . POOL/Konstantin Zavrazhin
/
الانتقال إلى بنك الصور

سيارة "أوروس" تابعة لموكب بوتين تمر عبر الساحة أمام القصر الرئاسي في نيودلهي.

© Sputnik . POOL/Konstantin Zavrazhin / الانتقال إلى بنك الصور

حفل استقبال بوتين في نيودلهي.

حفل استقبال بوتين في نيودلهي. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . POOL/Konstantin Zavrazhin
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل استقبال بوتين في نيودلهي.

© Getty Images / Hindustan Times/Sonu Mehta

الأعلام الوطنية للهند وروسيا، ترفع على أعمدة الإنارة في مسار كارتافيا عشية زيارة بوتين لحضور القمة الهندية الروسية السنوية الـ23.

 الأعلام الوطنية للهند وروسيا، ترفع على أعمدة الإنارة في مسار كارتافيا عشية زيارة بوتين لحضور القمة الهندية الروسية السنوية الـ23. - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / Hindustan Times/Sonu Mehta

الأعلام الوطنية للهند وروسيا، ترفع على أعمدة الإنارة في مسار كارتافيا عشية زيارة بوتين لحضور القمة الهندية الروسية السنوية الـ23.

© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصور

مودي قبل بدء المحادثات الروسية الهندية في نيودلهي.

مودي قبل بدء المحادثات الروسية الهندية في نيودلهي. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مودي قبل بدء المحادثات الروسية الهندية في نيودلهي.

© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصور

بوتين ومودي خلال اجتماع في نيودلهي. حضره نائب رئيس ديوان الرئاسة، مكسيم أوريشكين، ومساعد الرئيس، يوري أوشاكوف، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف.

 بوتين ومودي خلال اجتماع في نيودلهي. حضره نائب رئيس ديوان الرئاسة، مكسيم أوريشكين، ومساعد الرئيس، يوري أوشاكوف، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

بوتين ومودي خلال اجتماع في نيودلهي. حضره نائب رئيس ديوان الرئاسة، مكسيم أوريشكين، ومساعد الرئيس، يوري أوشاكوف، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала