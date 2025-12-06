بيروت تستعيد مجدها بالموسيقى: أمسية تمزج الشرق بالغرب وتحتفي بجمال الحوار الحضاري.. صور
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
أطلت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الجمعة، وتحديدا داخل الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى، على واحدة من أكثر أمسياتها الموسيقية إشراقا وامتلاءا بالدهشة.
واجتمع في الحفل الشرق والغرب تحت قبة واحدة، بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى، المؤلفة الموسيقية، الدكتورة هبة القواس، في حفل حمل توقيع الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية، بقيادة المايسترو الروسية، ديانا هوفمن، وبمشاركة الملحن وعازف الغيتار العالمي، خوسيه ماريا غاياردو ديل ري.
وكانت الأمسية رحلة عابرة للحدود، رسمت ملامحها موسيقى تتحدث بلغات متعددة؛ نبرة شرقية تتجاور مع إيقاع إسباني، وعازفون لبنانيون وروس تحت قيادة روسية، ليغدو الحفل مثالا حيا عن قدرة الفن على بناء الجسور بين الشعوب وابتكار لغة واحدة يفهمها الجميع: لغة الجمال، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وعلى مدى ساعة ونصف الساعة هي مدة الحفل، قدمت الأوركسترا 3 مقطوعات حملت كل منها روحا مختلفة: كونشرتو أرانيخويث لخواكين رودريغو، بمشاعره الواسعة التي تتأرجح بين الشغف والحنين، ثم ألماس لأرانيخويث، وهي قطعة ألّفها خوسيه ماريا غاياردو ديل ري تقديرا لإرث رودريغو، واختُتم الحفل بعمل جديد للدكتورة هبة القواس، هو "تقاسيم على كونشيرتو إشبيلية للغيتار رقم 1"، والذي فيه اندمجت الروح اللبنانية مع الفلامنكو الإسباني، ضمن رؤية معاصرة حملتها الأوركسترا بخفة واقتدار.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
قالت المايسترو الروسية، ديانا هوفمن في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لبنان أصبح بيتي والموسيقيون هنا أصدقائي"، معربة عن تقديرها العميق للتجربة الموسيقية التي تجمعها بالموسيقيين اللبنانيين.
وأضافت: "كانت تجربة رائعة مع أوركسترا الشباب اللبناني، وأمضيت أسابيع معهم بين بيروت وموسكو، وشاهدت تطورا كبيرا في أدائهم خلال مشاركتهم في مهرجان باشمت، أشعر بأنني بين أصدقاء، ولبنان بات يشبه بيتي الثاني".
وأكدت هوفمن أن "التعاون مع الفلهارمونية اللبنانية أصبح علاقة وثيقة"، مشيرة إلى أن "الأفكار التي تقدمها الدكتورة هبة القواس "ملهمة واستثنائية" بحسب وصفها، وتساهم دائما في تقديم برامج موسيقية متجددة".
كما عبرت عن سعادتها بالوقوف مجددا إلى جانب، خوسيه ماريا غاياردو ديل ري، قائلة: "العزف معه ليس مجرد تعاون موسيقي، بل صداقة فنية عميقة. الليلة نحتفي برودريغو، وبعمل جديد لجوزيه، وبالعمل الرائع للدكتورة هبة، إنه عرض سيثير الإعجاب".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جانبها، قالت المسؤولة الإعلامية في المعهد الوطني العالي للموسيقى، ماجدة داغر: "إنها أمسية استثنائية… و3 كونشيرتوهات في ليلة واحدة، إنه حفل مميز وفريد"، موضحة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن البرنامج غير مألوف، إذ يقدم 3 كونشيرتوهات للغيتار في أمسية واحدة، وهو أمر نادر في الحفلات الكلاسيكية".
وأضافت: "نعتز بأن تكون المايسترو، ديانا هوفمن، على رأس الأوركسترا، فهي واحدة من أبرز القائدات عالميا، وقد تعاونت معنا مرات عديدة، وكان لها دور كبير في قيادة أوركسترا الشباب اللبناني خلال مشاركتهم في مهرجان موسكو مؤخرا".
كما أشارت إلى أن جدول الحفلات في هذا الشهر حافل بالعروض الكلاسيكية وباحتفالات الميلاد.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أما رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى، هبة القواس، فقالت في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذا هو جمال التبادل الحضاري… والموسيقى تبني الجسور، وجاءت سهرة الأمس بنكهة إسبانية – شرقية، مع عمل خاص من تأليفي يمزج بين "تقاسيم أشبيلية" والفلامنكو والروح اللبنانية".
وأضافت: "الحفل اليوم يحمل طابعا إسبانيا، مع عرض عمل من تأليفي بعنوان "تقاسيم على كونشيرتو إشبيلية للغيتار رقم 1"، إذ دمجت فيه عناصر تقاسيم أشبيليه اللبنانية مع الفلامنكو الذي يحمل جذورا شرقية عربية، لكن ضمن رؤية إسبانية متطورة، وهذا هو جمال التبادل الحضاري والنهضة الإنسانية التي شهدها التاريخ عبر الموسيقى".
وتطرقت القواس إلى علاقتها الثقافية الطويلة مع روسيا، وإلى حصولها مؤخرا على وسام الشرف الروسي، قائلة: "علاقتي مع روسيا ليست بالجديدة، فقد زرت روسيا مع أوركسترا الشباب في آب الماضي، وافتتحنا مهرجانا مهما، كما سبق وأن شاركت في بطرسبرغ، وحتى عام 2008 كان لي مشاركة موسيقية هناك، لذلك، علاقتي مع روسيا على المستوى الثقافي والموسيقي طويلة، خاصة لمحبي المدرسة الموسيقية الروسية، رغم أنني درست في إيطاليا وعشت في أوروبا، فإن الجمع بين المدرسة الروسية والخبرات المختلفة هو ما يثري تجربتي؛ فالمدرسة الروسية في العزف والتأليف أثرت على العالم كله وأحدثت نهضة كبيرة جدا".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
أمسية موسيقية في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وفي ختام الأمسية، خرج الحاضرون بانطباع واحد، وهي أن بيروت، رغم كل ما يحيط بها، لا تزال تعرف كيف تحفظ روحها… وتعيد اكتشاف ذاتها بالموسيقى.