جنوب أفريقيا..11 قتيلا بينهم طفل بهجوم مسلح على فندق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251206/جنوب-أفريقيا11-قتيلا-بينهم-طفل-بهجوم-مسلح-على-فندق-1107874798.html
جنوب أفريقيا..11 قتيلا بينهم طفل بهجوم مسلح على فندق
جنوب أفريقيا..11 قتيلا بينهم طفل بهجوم مسلح على فندق
سبوتنيك عربي
قتل 11 شخصا، من بينهم طفل في الثالثة من عمره، اليوم السبت، إثر هجوم مسلح على فندق في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T11:17+0000
2025-12-06T11:17+0000
جنوب أفريقيا
أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/06/1107874478_0:58:1846:1096_1920x0_80_0_0_65c8bcaea1468b5eff18c11ef1313b73.jpg
وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصا بالرصاص، ونُقل 14 منهم إلى المستشفى، بينما توفي 10 آخرون في موقع الحادث في بلدة سولسفيل، على بُعد 18 كيلومترًا غرب بريتوريا، وتوفي آخر في المستشفى، وفق وسائل إعلام جنوب أفريقية. ودخل 3 مسلحين الفندق في حوالي الساعة 4:30 صباحا، وأطلقوا النار عشوائيا على مجموعة من الرجال كانوا يتناولون الكحوليات. ومن بين القتلى طفل يبلغ 12 عاما، وآخر يبلغ 16 عاما، ولم يُعرف حتى الآن دافع الهجوم، ولم يتم اعتقال أي جهة مسؤولة عن الهجوم.ويعد الحادث جزءا من سلسلة حوادث إطلاق النار الجماعي في جنوب أفريقيا. ووفقا لبيانات الشرطة في جنوب أفريقيا، فقد قُتل نحو 63 شخصا يوميا بين شهر نيسان/ أبريل وسبتمبر/ أيلول 2025، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 63 مليون نسمة.
https://sarabic.ae/20240313/مقتل-3-رهبان-مصريين-في-جنوب-أفريقيا-بهجوم-مسلح-والأزهر-يعلق-1086934746.html
جنوب أفريقيا
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/06/1107874478_117:0:1757:1230_1920x0_80_0_0_1881a8e80b535b575098973561af1976.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جنوب أفريقيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جنوب أفريقيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

جنوب أفريقيا..11 قتيلا بينهم طفل بهجوم مسلح على فندق

11:17 GMT 06.12.2025
© Photo / Unsplash/ Tim Johnsonكيب تاون، جنوب أفريقيا
كيب تاون، جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Photo / Unsplash/ Tim Johnson
تابعنا عبر
قتل 11 شخصا، من بينهم طفل في الثالثة من عمره، اليوم السبت، إثر هجوم مسلح على فندق في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا.
وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصا بالرصاص، ونُقل 14 منهم إلى المستشفى، بينما توفي 10 آخرون في موقع الحادث في بلدة سولسفيل، على بُعد 18 كيلومترًا غرب بريتوريا، وتوفي آخر في المستشفى، وفق وسائل إعلام جنوب أفريقية.
ودخل 3 مسلحين الفندق في حوالي الساعة 4:30 صباحا، وأطلقوا النار عشوائيا على مجموعة من الرجال كانوا يتناولون الكحوليات.
ومن بين القتلى طفل يبلغ 12 عاما، وآخر يبلغ 16 عاما، ولم يُعرف حتى الآن دافع الهجوم، ولم يتم اعتقال أي جهة مسؤولة عن الهجوم.
البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية المصرية يتجه إلى مكتبه في كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا بهجوم مسلح والأزهر يعلق
13 مارس 2024, 10:37 GMT
ويعد الحادث جزءا من سلسلة حوادث إطلاق النار الجماعي في جنوب أفريقيا.
ووفقا لبيانات الشرطة في جنوب أفريقيا، فقد قُتل نحو 63 شخصا يوميا بين شهر نيسان/ أبريل وسبتمبر/ أيلول 2025، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 63 مليون نسمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала