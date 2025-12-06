https://sarabic.ae/20251206/جنوب-أفريقيا11-قتيلا-بينهم-طفل-بهجوم-مسلح-على-فندق-1107874798.html
جنوب أفريقيا..11 قتيلا بينهم طفل بهجوم مسلح على فندق
قتل 11 شخصا، من بينهم طفل في الثالثة من عمره، اليوم السبت، إثر هجوم مسلح على فندق في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصا بالرصاص، ونُقل 14 منهم إلى المستشفى، بينما توفي 10 آخرون في موقع الحادث في بلدة سولسفيل، على بُعد 18 كيلومترًا غرب بريتوريا، وتوفي آخر في المستشفى، وفق وسائل إعلام جنوب أفريقية. ودخل 3 مسلحين الفندق في حوالي الساعة 4:30 صباحا، وأطلقوا النار عشوائيا على مجموعة من الرجال كانوا يتناولون الكحوليات. ومن بين القتلى طفل يبلغ 12 عاما، وآخر يبلغ 16 عاما، ولم يُعرف حتى الآن دافع الهجوم، ولم يتم اعتقال أي جهة مسؤولة عن الهجوم.ويعد الحادث جزءا من سلسلة حوادث إطلاق النار الجماعي في جنوب أفريقيا. ووفقا لبيانات الشرطة في جنوب أفريقيا، فقد قُتل نحو 63 شخصا يوميا بين شهر نيسان/ أبريل وسبتمبر/ أيلول 2025، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 63 مليون نسمة.
وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصا بالرصاص، ونُقل 14 منهم إلى المستشفى، بينما توفي 10 آخرون في موقع الحادث في بلدة سولسفيل، على بُعد 18 كيلومترًا غرب بريتوريا، وتوفي آخر في المستشفى، وفق وسائل إعلام
جنوب أفريقية.
ودخل 3 مسلحين الفندق في حوالي الساعة 4:30 صباحا، وأطلقوا النار عشوائيا على مجموعة من الرجال كانوا يتناولون الكحوليات.
ومن بين القتلى طفل يبلغ 12 عاما، وآخر يبلغ 16 عاما، ولم يُعرف حتى الآن دافع الهجوم، ولم يتم اعتقال أي جهة مسؤولة عن الهجوم.
ويعد الحادث جزءا من سلسلة حوادث إطلاق النار الجماعي في جنوب أفريقيا.
ووفقا لبيانات الشرطة في جنوب أفريقيا، فقد قُتل نحو 63 شخصا يوميا بين شهر نيسان/ أبريل وسبتمبر/ أيلول 2025، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 63 مليون نسمة.