خالد مشعل يطرح خارطة طريق من 10 بنود لمواجهة الإبادة وتحرير القدس
أكد رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية أمام "لحظة تحمل مسؤولية تاريخية"، لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية في غزة والضفة والقدس.
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
وحذر مشعل خلال كلمته في أعمال "مؤتمر العهد للقدس" الذي يضم نخبة من علماء الأمة ومفكريها، من خطر وجودي يهدد القدس والمقدسات، يمتد ليشمل استقلال المنطقة بأسرها، مشيرا إلى ما يجري في دول الجوار مثل سوريا ولبنان واليمن وإيران.وأوضح أن غزة تواجه "تحدي إعادة هندستها جغرافيا، ومحاولات نزع السلاح وفرض مشاريع وصاية وتقسيم، وصولا إلى محاولة إنكار وجود الشعب الفلسطيني فيها"، مشيرا كذلك إلى المخاطر المحدقة بالضفة الغربية من تهجير وضم، واستكمال تهويد المسجد الأقصى، وفقا لبيان من "حماس".وشدد مشعل على رفض كل أشكال الوصاية والانتداب على غزة والضفة، مؤكدا أن "الفلسطيني هو من يحكم نفسه، وأن شعبه يريد حماية لا وصاية، واستقلالا لا مصادرة لقراره"، وأضاف أن "الشعب الفلسطيني لم ينكسر خلال عامين من الحرب، ولم ينجح الاحتلال في فرض إرادته عليه".وشدد على أهمية تبني استراتيجية عربية وإسلامية شاملة للدفاع عن المنطقة في مواجهة ما وصفه بـ "البلطجة الإسرائيلية"، ودعا إلى عزل الاحتلال دوليًا ومقاطعته اقتصاديا، وتحويل المؤتمر إلى منطلق لبناء تحالف عالمي ضاغط مشابه لما أنهى نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مع توسيع دائرة الملاحقة القانونية لمجرمي الاحتلال ودعم المقاومة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة.وختم رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، بالتأكيد أن معركة "طوفان الأقصى" انطلقت من أجل القدس، وأن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية أمام مسؤولية تاريخية تتطلب موقفًا موحدًا لمواجهة حرب الإبادة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
خالد مشعل يطرح خارطة طريق من 10 بنود لمواجهة الإبادة وتحرير القدس

أكد رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية أمام "لحظة تحمل مسؤولية تاريخية"، لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية في غزة والضفة والقدس.
وحذر مشعل خلال كلمته في أعمال "مؤتمر العهد للقدس" الذي يضم نخبة من علماء الأمة ومفكريها، من خطر وجودي يهدد القدس والمقدسات، يمتد ليشمل استقلال المنطقة بأسرها، مشيرا إلى ما يجري في دول الجوار مثل سوريا ولبنان واليمن وإيران.
وأوضح أن غزة تواجه "تحدي إعادة هندستها جغرافيا، ومحاولات نزع السلاح وفرض مشاريع وصاية وتقسيم، وصولا إلى محاولة إنكار وجود الشعب الفلسطيني فيها"، مشيرا كذلك إلى المخاطر المحدقة بالضفة الغربية من تهجير وضم، واستكمال تهويد المسجد الأقصى، وفقا لبيان من "حماس".
وشدد مشعل على رفض كل أشكال الوصاية والانتداب على غزة والضفة، مؤكدا أن "الفلسطيني هو من يحكم نفسه، وأن شعبه يريد حماية لا وصاية، واستقلالا لا مصادرة لقراره"، وأضاف أن "الشعب الفلسطيني لم ينكسر خلال عامين من الحرب، ولم ينجح الاحتلال في فرض إرادته عليه".
كما قدم مشعل ما وصفه بـ "خارطة طريق" للمرحلة المقبلة، تضمنت 10 محاور مترابطة لرؤية العمل الوطني والإسلامي، من أبرزها: تحرير القدس باعتبارها المدخل الطبيعي لتحرير فلسطين، وتوحيد الجهود لإغاثة غزة عبر وقف الحرب وكسر الحصار ورفض التهجير، وأكد أن "غزة أشهرت سيفها وأطلقت الطوفان من أجل القدس".
وتطرق مشعل إلى حماية مشروع المقاومة وسلاحها، واصفا إياه بـ "شرف الأمة وعزتها"، مؤكدا أن "السلام لا يُصنع إلا بالأقوياء"، وجدد رفضه لكل أشكال الوصاية والانتداب، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ونبذ احتكار القرار، والتحرك لمواجهة المشاريع الدولية التي تستهدف شطب المقاومة في غزة والسلطة في رام الله.

وشدد على أهمية تبني استراتيجية عربية وإسلامية شاملة للدفاع عن المنطقة في مواجهة ما وصفه بـ "البلطجة الإسرائيلية"، ودعا إلى عزل الاحتلال دوليًا ومقاطعته اقتصاديا، وتحويل المؤتمر إلى منطلق لبناء تحالف عالمي ضاغط مشابه لما أنهى نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مع توسيع دائرة الملاحقة القانونية لمجرمي الاحتلال ودعم المقاومة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة.
وختم رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، بالتأكيد أن معركة "طوفان الأقصى" انطلقت من أجل القدس، وأن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية أمام مسؤولية تاريخية تتطلب موقفًا موحدًا لمواجهة حرب الإبادة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
