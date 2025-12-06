https://sarabic.ae/20251206/خالد-مشعل-يطرح-خارطة-طريق-من-10-بنود-لمواجهة-الإبادة-وتحرير-القدس-1107875182.html

خالد مشعل يطرح خارطة طريق من 10 بنود لمواجهة الإبادة وتحرير القدس

06.12.2025

وحذر مشعل خلال كلمته في أعمال "مؤتمر العهد للقدس" الذي يضم نخبة من علماء الأمة ومفكريها، من خطر وجودي يهدد القدس والمقدسات، يمتد ليشمل استقلال المنطقة بأسرها، مشيرا إلى ما يجري في دول الجوار مثل سوريا ولبنان واليمن وإيران.وأوضح أن غزة تواجه "تحدي إعادة هندستها جغرافيا، ومحاولات نزع السلاح وفرض مشاريع وصاية وتقسيم، وصولا إلى محاولة إنكار وجود الشعب الفلسطيني فيها"، مشيرا كذلك إلى المخاطر المحدقة بالضفة الغربية من تهجير وضم، واستكمال تهويد المسجد الأقصى، وفقا لبيان من "حماس".وشدد مشعل على رفض كل أشكال الوصاية والانتداب على غزة والضفة، مؤكدا أن "الفلسطيني هو من يحكم نفسه، وأن شعبه يريد حماية لا وصاية، واستقلالا لا مصادرة لقراره"، وأضاف أن "الشعب الفلسطيني لم ينكسر خلال عامين من الحرب، ولم ينجح الاحتلال في فرض إرادته عليه".وشدد على أهمية تبني استراتيجية عربية وإسلامية شاملة للدفاع عن المنطقة في مواجهة ما وصفه بـ "البلطجة الإسرائيلية"، ودعا إلى عزل الاحتلال دوليًا ومقاطعته اقتصاديا، وتحويل المؤتمر إلى منطلق لبناء تحالف عالمي ضاغط مشابه لما أنهى نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مع توسيع دائرة الملاحقة القانونية لمجرمي الاحتلال ودعم المقاومة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة.وختم رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، بالتأكيد أن معركة "طوفان الأقصى" انطلقت من أجل القدس، وأن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية أمام مسؤولية تاريخية تتطلب موقفًا موحدًا لمواجهة حرب الإبادة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

