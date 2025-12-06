https://sarabic.ae/20251206/زلزال-بقوة-7-درجات-يضرب-بلدة-ياكوتات-في-ألاسكا-1107891763.html
ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بلدة ياكوتات في ولاية ألاسكا الأمريكية، وفقًا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
موسكو – سبوتنيك. وأفادت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 20:41 بتوقيت غرينتش، على بُعد حوالي 90 كيلومترًا شمال شرق ياكوتات.وُجد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.ووفقًا لخريطة على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يقع مركز الزلزال في الجزء الجنوبي من إقليم يوكون الكندي.
موسكو – سبوتنيك. وأفادت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 20:41 بتوقيت غرينتش، على بُعد حوالي 90 كيلومترًا شمال شرق ياكوتات.
ووفقًا لخريطة على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يقع مركز الزلزال في الجزء الجنوبي من إقليم يوكون الكندي.