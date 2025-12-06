عربي
زلزال بقوة 7 درجات يضرب بلدة ياكوتات في ألاسكا
زلزال بقوة 7 درجات يضرب بلدة ياكوتات في ألاسكا
موسكو – سبوتنيك. وأفادت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 20:41 بتوقيت غرينتش، على بُعد حوالي 90 كيلومترًا شمال شرق ياكوتات.وُجد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.ووفقًا لخريطة على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يقع مركز الزلزال في الجزء الجنوبي من إقليم يوكون الكندي.
زلزال بقوة 7 درجات يضرب بلدة ياكوتات في ألاسكا

23:00 GMT 06.12.2025
ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بلدة ياكوتات في ولاية ألاسكا الأمريكية، وفقًا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
موسكو – سبوتنيك. وأفادت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 20:41 بتوقيت غرينتش، على بُعد حوالي 90 كيلومترًا شمال شرق ياكوتات.
وُجد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة نوسا تنقارا الغربية، إندونيسيا 6 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب السواحل الغربية لشمال سومطرة في إندونيسيا
27 نوفمبر, 05:32 GMT
ووفقًا لخريطة على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يقع مركز الزلزال في الجزء الجنوبي من إقليم يوكون الكندي.
