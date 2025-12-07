https://sarabic.ae/20251207/إيران-استراتيجية-الأمن-القومي-الأمريكية-الجديدة-وثيقة-أمنية-لإسرائيل-1107898665.html
إيران: استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة "وثيقة أمنية لإسرائيل"
علقت إيران، اليوم الأحد، على نشر وثيقة الأمن القومي الأمريكية الجديدة، قائلا إنها صريحة للغاية وتعكس بوضوح ما سعت إليه الإدارات الأمريكية السابقة في المنطقة. 07.12.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، أن "جميع اهتمامات أمريكا في غرب آسيا تتمحور حول الوصول إلى موارد الطاقة وتأمين إسرائيل".وأشار إلى أن "الوثيقة تكشف أن أمريكا تسعى للعب دور الحكم في شؤون دول العالم، وهو دور غير مقبول لأي طرف"، واصفا الوثيقة بأنها "في جوهرها وثيقة أمنية للنظام الإسرائيلي، ما يدل على تواطؤ واشنطن مع جرائم إسرائيل"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" للأنباء الإيرانية.وقالت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة، التي نشرها البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، إن الصراع والعنف في منطقة الشرق الأوسط يتراجعان، واستشهدت بوقف إطلاق النار في غزة والهجوم الأمريكي على إيران في يونيو/ حزيران 2025، والذي قالت إنه "أدى إلى تدهور كبير" في البرنامج النووي لطهران.كما أقرّت بأن لأمريكا مصالح رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك ضمان "أمن إسرائيل"، وحماية إمدادات الطاقة وخطوط الشحن.
https://sarabic.ae/20251205/الأمن-القومي-الأمريكي-تفعيل-مبدأ-مونرو-والشرق-الأوسط-ليس-أولوية-1107845431.html
علقت إيران، اليوم الأحد، على نشر وثيقة الأمن القومي الأمريكية الجديدة، قائلا إنها صريحة للغاية وتعكس بوضوح ما سعت إليه الإدارات الأمريكية السابقة في المنطقة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، أن "جميع اهتمامات أمريكا في غرب آسيا تتمحور حول الوصول إلى موارد الطاقة وتأمين إسرائيل".
وأشار إلى أن "الوثيقة تكشف أن أمريكا تسعى للعب دور الحكم في شؤون دول العالم، وهو دور غير مقبول لأي طرف"، واصفا الوثيقة بأنها "في جوهرها وثيقة أمنية للنظام الإسرائيلي، ما يدل على تواطؤ واشنطن مع جرائم إسرائيل"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" للأنباء الإيرانية.
وأكد بقائي أن "تأكيد الوثيقة على الفخر بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، يوضح قبول أمريكا المسؤولية الدولية عن هذا الهجوم".
وقالت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة، التي نشرها البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، إن الصراع والعنف في منطقة الشرق الأوسط يتراجعان، واستشهدت بوقف إطلاق النار في غزة والهجوم الأمريكي على إيران في يونيو/ حزيران 2025، والذي قالت إنه "أدى إلى تدهور كبير" في البرنامج النووي لطهران.
كما أقرّت بأن لأمريكا مصالح رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك ضمان "أمن إسرائيل"، وحماية إمدادات الطاقة وخطوط الشحن.