نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي لـ"سبوتنيك": تطوير التعليم العالي لمواكبة التحولات العالمية

نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي لـ"سبوتنيك": تطوير التعليم العالي لمواكبة التحولات العالمية

قال نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي، اليوم الأحد، إن عدد الطلاب في الجامعات الروسية، بما في ذلك الفروع، بلغ العام الماضي 414... 07.12.2025

وأشار موغيليفيسكي في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بالقاهرة، إلى أن "التعاون التعليمي بين روسيا ومصر شهد تطورا ملموسا، مع افتتاح فرعين لجامعتي سانت بطرسبرغ الحكومية وقازان الفيدرالية في مصر عام 2023 لتدريب الكوادر الطبية، ويبلغ العدد الحالي لطلابها نحو 3 آلاف، مع خطة لزيادة العدد إلى 15 ألف طالب مستقبلا، وتشييد مبنى جديد لهذا الغرض". كما وقعت روسيا ومصر مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون وإنشاء فروع جديدة، أبرزها في جامعة برج العرب التقنية لتدريب الكوادر الهندسية، للعمل في محطة الضبعة للطاقة النووية، في إطار مشروع روسي - مصري مشترك بالتعاون مع مؤسسة "روساتوم" الحكومية، بحسب موغيليفيسكي.وأكد موغيليفيسكي أن "التعاون يشمل مجالات متقدمة، مثل الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية، إذ تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين اتحاد الجامعات العربية الروسية وروسيا، وتتضمن مشاريع استكشاف الفضاء، بما في ذلك إطلاق تلسكوب مداري مشترك ودراسة الكواكب الخارجية والبحث عن آثار الحياة".وأشار إلى أن "الحكومة الروسية تعمل على وضع المبادئ التوجيهية وتحديد الأولويات للجامعات، وتشجيعها على اقتراح مشاريع تطبيقية وعلمية"، وأن "المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية يسهم في تعزيز برامج الشهادات المزدوجة، والبحث العلمي المشترك، والتبادل الأكاديمي، والتدريب الداخلي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب".ولفت الوزير كونستانتين موغيليفيسكي إلى أن "التعليم قطاع محافظ بطبيعته، لذا يتم دراسة أي تغييرات بعناية لضمان تحسينها، مع تنفيذ مشروع تجريبي تشارك فيه 6 جامعات"، متوقعا زيادة عدد المشاركين بدءا من العام الدراسي المقبل، وتطوير المعايير التعليمية وتحسين دور الجمعيات التعليمية والمنهجية الاتحادية. وأوضح أن "تحديث نظام التعليم العالي الروسي، المقرر بدءا من العام القادم 2027، يفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي، ويتيح تلبية احتياجات سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية والاقتصادية، مع زيادة شعبية الجامعات الروسية بين الطلاب الدوليين، وثقتهم في جودة التعليم الروسي وفرص التقدم الوظيفي وتحقيق الذات".

