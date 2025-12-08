https://sarabic.ae/20251208/أكثر-دول-العالم-مديونية-في-عام-2025-1107943975.html
أكثر دول العالم مديونية في عام 2025
كشفت تحليلات اقتصادية حديثة، عن قائمة تضم أكثر 10 دول من المتوقع أن تسجل أعلى نسب دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2025، وتشمل القائمة دولًا متقدمة ونامية، من بينها دول عربية.
وتتصدر هذه الدول قائمة الأكثر مديونية عالميًا بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن الأسباب تختلف تمامًا من دولة لأخرى، فبعضها يعاني انهيارًا اقتصاديًا كارثيًا، وبعضها يتبع سياسة ديون استراتيجية متعمدة، وبعضها ضحية حروب وكوارث.