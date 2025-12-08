https://sarabic.ae/20251208/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عدة-مواقع-لحزب-الله-بجنوب-لبنان-1107956336.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدة مواقع لحزب الله بجنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف عدة مواقع لحركة حزب الله جنوبي لبنان. 08.12.2025
2025-12-08T22:35+0000
2025-12-08T22:35+0000
2025-12-08T22:55+0000
وقال الجيش في بيان له: "قصف جيش الدفاع الإسرائيلي بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في عدة مناطق بجنوب لبنان"، مشيرًا إلى أنه قصف "مجمعًا للتدريب والتأهيل تستخدمه قوة الرضوان التابعة لحزب الله لإجراء دورات تدريبية لإرهابيي المنظمة، بهدف تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين".وأضاف أنه قصف "منشآت عسكرية وموقع إطلاق تابعين لحزب الله، يُستخدمان لشن هجمات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل". ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
22:35 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 22:55 GMT 08.12.2025)
