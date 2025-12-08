https://sarabic.ae/20251208/القدرات-العسكرية-لدى-تايلاند-وكمبوديا-1107939277.html
مقارنة القدرات العسكرية بين تايلاند وكمبوديا
مقارنة القدرات العسكرية بين تايلاند وكمبوديا
سبوتنيك عربي
على خلفية التوتر المتجدد على الحدود بين تايلاند وكمبوديا، يقدم لكم فريق "سبوتنيك" مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين، استنادا إلى أحدث بيانات عام 2025. تتناول... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T13:02+0000
2025-12-08T13:02+0000
2025-12-08T13:05+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107939121_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7db0838fb70064f983a3a79ce83a6560.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107939121_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ada1d339d9ce12f53003770b861f42e3.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مقارنة القدرات العسكرية بين تايلاند وكمبوديا
13:02 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 13:05 GMT 08.12.2025)
على خلفية التوتر المتجدد على الحدود بين تايلاند وكمبوديا، يقدم لكم فريق "سبوتنيك" مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين، استنادا إلى أحدث بيانات عام 2025. تتناول المقارنة أهم عناصر القوة العسكرية، مثل الميزانية الدفاعية، حجم القوات، الأسلحة الثقيلة، والطيران العسكري، توضيح الفوارق بين الدولتين الجارتين في جنوب شرق آسيا.