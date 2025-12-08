عربي
https://sarabic.ae/20251208/الكوارث-الطبيعية-الأكثر-تدميرا-في-عام-2025-1107934942.html
الكوارث الطبيعية الأكثر تدميرا في عام 2025
الكوارث الطبيعية الأكثر تدميرا في عام 2025
الكوارث الطبيعية الأكثر تدميرا في عام 2025

13:13 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 13:18 GMT 08.12.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للفيضانات العارمة والزلازل وحرائق الغابات التي تسببت بكوارث كبيرة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Arnun Chonmahatrakool

سيارات ومنازل غارقة في مياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند.

سيارات ومنازل غارقة في مياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند. - سبوتنيك عربي
1/18
© AP Photo / Arnun Chonmahatrakool

سيارات ومنازل غارقة في مياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند.

© Getty Images / Anadolu/Hwawon Lee

صورة لحرائق الغابات المنتشرة في كوريا الجنوبية، مع تمدد الحرائق إلى المناطق المجاورة بفعل قوة الرياح.

صورة لحرائق الغابات المنتشرة في كوريا الجنوبية، مع تمدد الحرائق إلى المناطق المجاورة بفعل قوة الرياح. - سبوتنيك عربي
2/18
© Getty Images / Anadolu/Hwawon Lee

صورة لحرائق الغابات المنتشرة في كوريا الجنوبية، مع تمدد الحرائق إلى المناطق المجاورة بفعل قوة الرياح.

© AP Photo / Philippine Coast Guard

في هذه الصورة، يظهر رجل من فرق الإنقاذ التابعة لخفرالسواحل الفلبيني، وهو يحمل طفلًا صغيرًا، ليأخذه إلى مكان أكثر أمانا، وذلك بعد إعصار"راجاسا" في الفلبين.

في هذه الصورة، يظهر رجل من فرق الإنقاذ التابعة لخفرالسواحل الفلبيني، وهو يحمل طفلًا صغيرًا، ليأخذه إلى مكان أكثر أمانا، وذلك بعد إعصار&quot;راجاسا&quot; في الفلبين. - سبوتنيك عربي
3/18
© AP Photo / Philippine Coast Guard

في هذه الصورة، يظهر رجل من فرق الإنقاذ التابعة لخفرالسواحل الفلبيني، وهو يحمل طفلًا صغيرًا، ليأخذه إلى مكان أكثر أمانا، وذلك بعد إعصار"راجاسا" في الفلبين.

© AP Photo / Wason Wanichakorn

أحد الأبنية المهدّمة التي انهارت جراء الزلزال الذي ضرب في تايلاند، بقوة 7.7، ويظهر في الصورة عمال الإنقاذ مجتمعين أمام المبنى.

أحد الأبنية المهدّمة التي انهارت جراء الزلزال الذي ضرب في تايلاند، بقوة 7.7، ويظهر في الصورة عمال الإنقاذ مجتمعين أمام المبنى. - سبوتنيك عربي
4/18
© AP Photo / Wason Wanichakorn

أحد الأبنية المهدّمة التي انهارت جراء الزلزال الذي ضرب في تايلاند، بقوة 7.7، ويظهر في الصورة عمال الإنقاذ مجتمعين أمام المبنى.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis

صورة تظهر رجلا وهو يركب دراجة نارية، ويحمل خروفا معه جراء الحريق الكبير الذي حصل في باتراس غربي اليونان.

صورة تظهر رجلا وهو يركب دراجة نارية، ويحمل خروفا معه جراء الحريق الكبير الذي حصل في باتراس غربي اليونان. - سبوتنيك عربي
5/18
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

صورة تظهر رجلا وهو يركب دراجة نارية، ويحمل خروفا معه جراء الحريق الكبير الذي حصل في باتراس غربي اليونان.

© Getty Images / Anadolu/Arturo Jurado

صورة تظهر رجلا يقوم بإزالة الطين في إحدى المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي هطلت في المكسيك.

صورة تظهر رجلا يقوم بإزالة الطين في إحدى المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي هطلت في المكسيك. - سبوتنيك عربي
6/18
© Getty Images / Anadolu/Arturo Jurado

صورة تظهر رجلا يقوم بإزالة الطين في إحدى المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي هطلت في المكسيك.

© AP Photo / Chris Pizzello

صورة تظهر رجلًا يسير أمام كنيسة "ألتادينا" المجتمعية المحترقة في كاليفورنيا.

صورة تظهر رجلًا يسير أمام كنيسة &quot;ألتادينا&quot; المجتمعية المحترقة في كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
7/18
© AP Photo / Chris Pizzello

صورة تظهر رجلًا يسير أمام كنيسة "ألتادينا" المجتمعية المحترقة في كاليفورنيا.

© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة تظهر حجم الأضرارفي بانكوك بتايلاند، وذلك بعد انهيار طريق بالقرب من مستشفى "فاجيرا".

صورة تظهر حجم الأضرارفي بانكوك بتايلاند، وذلك بعد انهيار طريق بالقرب من مستشفى &quot;فاجيرا&quot;. - سبوتنيك عربي
8/18
© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة تظهر حجم الأضرارفي بانكوك بتايلاند، وذلك بعد انهيار طريق بالقرب من مستشفى "فاجيرا".

© AP Photo / Ramon Espinosa

صورة لرجل يظهر مبتسما وهوي يمشي في الشوارع التي غمرتها مياه الفيضانات الناتجة عن إعصار"ميليسا" في سانتياغو دي كوبا، ويظهر الرجل وهو يقوم بسحب قطعة خشبية طائفة على المياه، ويظهر وفوق هذه القطعة الخشبية كلب يعمل الرجل على إنقاذه من الغرق في مياه الفيضانات.

صورة لرجل يظهر مبتسما وهوي يمشي في الشوارع التي غمرتها مياه الفيضانات الناتجة عن إعصار&quot;ميليسا&quot; في سانتياغو دي كوبا، ويظهر الرجل وهو يقوم بسحب قطعة خشبية طائفة على المياه، ويظهر وفوق هذه القطعة الخشبية كلب يعمل الرجل على إنقاذه من الغرق في مياه الفيضانات. - سبوتنيك عربي
9/18
© AP Photo / Ramon Espinosa

صورة لرجل يظهر مبتسما وهوي يمشي في الشوارع التي غمرتها مياه الفيضانات الناتجة عن إعصار"ميليسا" في سانتياغو دي كوبا، ويظهر الرجل وهو يقوم بسحب قطعة خشبية طائفة على المياه، ويظهر وفوق هذه القطعة الخشبية كلب يعمل الرجل على إنقاذه من الغرق في مياه الفيضانات.

© Getty Images / Anadolu/Pedro Pascual

صورة تظهر عمل رجال الإطفاء والمتطوعين المحليين طوال الليل، لاحتواء الحريق الضخم في الغابات القريبة من المناطق السكنية في إسبانيا.

صورة تظهر عمل رجال الإطفاء والمتطوعين المحليين طوال الليل، لاحتواء الحريق الضخم في الغابات القريبة من المناطق السكنية في إسبانيا. - سبوتنيك عربي
10/18
© Getty Images / Anadolu/Pedro Pascual

صورة تظهر عمل رجال الإطفاء والمتطوعين المحليين طوال الليل، لاحتواء الحريق الضخم في الغابات القريبة من المناطق السكنية في إسبانيا.

© Getty Images / VCG/Southern Weekly/Weng Huan

صورة تظهر رجال الإنقاذ من موقع انهيارأحد المباني، الذي نجم عن هطول الأمطار الغزيرة في قرية دايوان، في الصين.

صورة تظهر رجال الإنقاذ من موقع انهيارأحد المباني، الذي نجم عن هطول الأمطار الغزيرة في قرية دايوان، في الصين. - سبوتنيك عربي
11/18
© Getty Images / VCG/Southern Weekly/Weng Huan

صورة تظهر رجال الإنقاذ من موقع انهيارأحد المباني، الذي نجم عن هطول الأمطار الغزيرة في قرية دايوان، في الصين.

© AP Photo / Aqil Khan

سكان يركضون عبر جسر فوق نهر بيس الذي غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة متواصلة في كوللو، في ولاية هيماشال براديش شمالي الهند.

سكان يركضون عبر جسر فوق نهر بيس الذي غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة متواصلة في كوللو، في ولاية هيماشال براديش شمالي الهند. - سبوتنيك عربي
12/18
© AP Photo / Aqil Khan

سكان يركضون عبر جسر فوق نهر بيس الذي غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة متواصلة في كوللو، في ولاية هيماشال براديش شمالي الهند.

© AP Photo / Sirat Noori

سكان محليون يبحثون تحت أنقاض منزل مدمر بعد زلزال بقوة 6.3 درجة في منطقة ريفية بمديرية خولم، ولاية سامانغان، شمالي أفغانستان.

سكان محليون يبحثون تحت أنقاض منزل مدمر بعد زلزال بقوة 6.3 درجة في منطقة ريفية بمديرية خولم، ولاية سامانغان، شمالي أفغانستان. - سبوتنيك عربي
13/18
© AP Photo / Sirat Noori

سكان محليون يبحثون تحت أنقاض منزل مدمر بعد زلزال بقوة 6.3 درجة في منطقة ريفية بمديرية خولم، ولاية سامانغان، شمالي أفغانستان.

© Getty Images / Anadolu/Emin Menguarslan

صورة جوية تظهر أحد المباني المنهارة، بعد زلزال بقوة 6.1 درجة، في تركيا.

صورة جوية تظهر أحد المباني المنهارة، بعد زلزال بقوة 6.1 درجة، في تركيا. - سبوتنيك عربي
14/18
© Getty Images / Anadolu/Emin Menguarslan

صورة جوية تظهر أحد المباني المنهارة، بعد زلزال بقوة 6.1 درجة، في تركيا.

© AP Photo / VNA/Nguyen Huy Thanh/

صروة تظهر فرق إنقاذ، قاموا بإجلاء طفل من أحد الفيضانات في فيتنام.

صروة تظهر فرق إنقاذ، قاموا بإجلاء طفل من أحد الفيضانات في فيتنام. - سبوتنيك عربي
15/18
© AP Photo / VNA/Nguyen Huy Thanh/

صروة تظهر فرق إنقاذ، قاموا بإجلاء طفل من أحد الفيضانات في فيتنام.

© AP Photo / Ali Nayaka

صورة تظهر سائق دراجة نارية وهو يعبر الجسر، ويظهر في الصورة أيضا مباني متضررة بسبب الفيضانات التي حصلت في إندونيسيا.

صورة تظهر سائق دراجة نارية وهو يعبر الجسر، ويظهر في الصورة أيضا مباني متضررة بسبب الفيضانات التي حصلت في إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
16/18
© AP Photo / Ali Nayaka

صورة تظهر سائق دراجة نارية وهو يعبر الجسر، ويظهر في الصورة أيضا مباني متضررة بسبب الفيضانات التي حصلت في إندونيسيا.

© Getty Images / Ezra Acayan

في هذه الصورة الجوية، يظهر عمال الإنقاذ وهم يبحثون عن ناجين من تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار في الفلبين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقه بقوة 6.9.

في هذه الصورة الجوية، يظهر عمال الإنقاذ وهم يبحثون عن ناجين من تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار في الفلبين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقه بقوة 6.9. - سبوتنيك عربي
17/18
© Getty Images / Ezra Acayan

في هذه الصورة الجوية، يظهر عمال الإنقاذ وهم يبحثون عن ناجين من تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار في الفلبين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقه بقوة 6.9.

© AP Photo / Julio Cortez

مسؤولون يتفقدون ضفاف نهر "غوادالوبي" بعد فيضان مفاجئ اجتاح المنطقة، في ولاية تكساس الأمريكية.

مسؤولون يتفقدون ضفاف نهر &quot;غوادالوبي&quot; بعد فيضان مفاجئ اجتاح المنطقة، في ولاية تكساس الأمريكية. - سبوتنيك عربي
18/18
© AP Photo / Julio Cortez

مسؤولون يتفقدون ضفاف نهر "غوادالوبي" بعد فيضان مفاجئ اجتاح المنطقة، في ولاية تكساس الأمريكية.

