الكوارث الطبيعية الأكثر تدميرا في عام 2025

سيارات ومنازل غارقة في مياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند.
صورة لحرائق الغابات المنتشرة في كوريا الجنوبية، مع تمدد الحرائق إلى المناطق المجاورة بفعل قوة الرياح.
في هذه الصورة، يظهر رجل من فرق الإنقاذ التابعة لخفرالسواحل الفلبيني، وهو يحمل طفلًا صغيرًا، ليأخذه إلى مكان أكثر أمانا، وذلك بعد إعصار"راجاسا" في الفلبين.
أحد الأبنية المهدّمة التي انهارت جراء الزلزال الذي ضرب في تايلاند، بقوة 7.7، ويظهر في الصورة عمال الإنقاذ مجتمعين أمام المبنى.
صورة تظهر رجلا وهو يركب دراجة نارية، ويحمل خروفا معه جراء الحريق الكبير الذي حصل في باتراس غربي اليونان.
صورة تظهر رجلا يقوم بإزالة الطين في إحدى المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي هطلت في المكسيك.
صورة تظهر رجلًا يسير أمام كنيسة "ألتادينا" المجتمعية المحترقة في كاليفورنيا.
صورة تظهر حجم الأضرارفي بانكوك بتايلاند، وذلك بعد انهيار طريق بالقرب من مستشفى "فاجيرا".
صورة لرجل يظهر مبتسما وهوي يمشي في الشوارع التي غمرتها مياه الفيضانات الناتجة عن إعصار"ميليسا" في سانتياغو دي كوبا، ويظهر الرجل وهو يقوم بسحب قطعة خشبية طائفة على المياه، ويظهر وفوق هذه القطعة الخشبية كلب يعمل الرجل على إنقاذه من الغرق في مياه الفيضانات.
صورة تظهر عمل رجال الإطفاء والمتطوعين المحليين طوال الليل، لاحتواء الحريق الضخم في الغابات القريبة من المناطق السكنية في إسبانيا.
صورة تظهر رجال الإنقاذ من موقع انهيارأحد المباني، الذي نجم عن هطول الأمطار الغزيرة في قرية دايوان، في الصين.
سكان يركضون عبر جسر فوق نهر بيس الذي غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة متواصلة في كوللو، في ولاية هيماشال براديش شمالي الهند.
سكان محليون يبحثون تحت أنقاض منزل مدمر بعد زلزال بقوة 6.3 درجة في منطقة ريفية بمديرية خولم، ولاية سامانغان، شمالي أفغانستان.
صورة جوية تظهر أحد المباني المنهارة، بعد زلزال بقوة 6.1 درجة، في تركيا.
صروة تظهر فرق إنقاذ، قاموا بإجلاء طفل من أحد الفيضانات في فيتنام.
صورة تظهر سائق دراجة نارية وهو يعبر الجسر، ويظهر في الصورة أيضا مباني متضررة بسبب الفيضانات التي حصلت في إندونيسيا.
في هذه الصورة الجوية، يظهر عمال الإنقاذ وهم يبحثون عن ناجين من تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار في الفلبين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقه بقوة 6.9.
مسؤولون يتفقدون ضفاف نهر "غوادالوبي" بعد فيضان مفاجئ اجتاح المنطقة، في ولاية تكساس الأمريكية.
