اليابان ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال قوته 7.5 درجة

اليابان ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال قوته 7.5 درجة

رفعت السلطات اليابانية التحذيرات من أمواج المد العاتية (تسونامي) اليوم الثلاثاء بعد ساعات من زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر هز المناطق الشمالية... 09.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-09T01:51+0000

وقع الزلزال قبالة الساحل في الساعة 11:15 مساء (1415 بتوقيت غرينتش) أمس الاثنين، وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أمواج مد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار قد تضرب الساحل الشمالي الشرقي. وأضافت الهيئة أنه صدرت تحذيرات لمقاطعات هوكايدو وأوموري وإيواتي، وُرصدت أمواج تسونامي بارتفاع يتراوح من 20 إلى 70 سنتيمترا في موانئ عدة.وبحلول الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، خفضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التحذيرات إلى إرشادات ثم رفعتها في وقت لاحق. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة.وكان مركز الزلزال على بعد 80 كيلومترا قبالة ساحل مقاطعة أوموري، وعلى عمق 54 كيلومترا.وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للصحفيين: "حتى الآن، تلقيت تقارير عن إصابة 30 شخصا وحريق واحد".وعلقت سكك حديد شرق اليابان بعض الخدمات في المنطقة التي تعرضت أيضا لزلزال هائل بلغت قوته تسع درجات على مقياس ريختر في مارس آذار 2011. وقالت الشركة المشغلة إن خدمات القطارات الأخرى تواجه تأخيرات في شمال اليابان.وفي أعقاب الهزة الأرضية، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا لمنطقة واسعة تمتد من جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان وصولا إلى مقاطعة تشيبا شرق طوكيو، داعية السكان إلى التأهب لاحتمال وقوع زلزال قوي مرة أخرى في غضون أسبوع.وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في إفادة إعلامية: "هناك احتمال حدوث زلازل قوية وأشد خلال الأيام القليلة المقبلة".ولم ترد تقارير عن أي أضرار في محطات الطاقة النووية في المنطقة التي تديرها شركتا توهوكو وهوكايدو للطاقة الكهربائية. وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل فور وقوع الزلزال، لكن الخدمة استؤنفت بحلول صباح الثلاثاء.

