تحريف خطير في الترجمة... "تلغرام" يحول مضمون منشورات "سبوتنيك" إلى رسائل معادية لروسيا
بدأ مستخدمون يلاحظون خلال الأيام الماضية تغيرات مثيرة للجدل في الترجمة التلقائية داخل منصة تلغرام، حيث تحول ميزة الترجمة محتوى بعض المنشورات إلى صياغات تحمل طابعا سياسيا معاكسا للمضمون الأصلي، بل وتدخل أسماء وشخصيات لم ترد في النصوص المنشورة.
كما وفق أمثلة موثقة، قامت المنصة بتغيير نصوص منشورات على قنوات "سبوتنيك" بعد نشرها بلغات مختلفة، ما أدى إلى ظهور ترجمات تحمل رسائل معادية لروسيا أو تحرّف الوقائع بشكل كامل.
من بين الحالات المرصودة:
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند على قناة "سبوتنيك إثيوبيا": النص الأصلي كان "أجواء نيودلهي قبيل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين".
لكن ترجمة تلغرام قدمت عبارة سياسية حادة تصف بوتين بأنه "يقود حربا عدوانية". وعند ترجمته من الأمهرية إلى الإنجليزية، يحرف التطبيق المعنى أيضا لتصبح "حرب بوتين الحالية مستوى جديدا من العدوان".
وفي حالة أخرى على قناة "سبوتنيك إيران": حذف التطبيق اسم فلاديمير زيلينسكي من النص، واستبدله بأسماء أخرى لا علاقة لها بالمنشور.
حيث تم تحويل النص الأصلي من "حتى القطة غادرت المبنى عندما دخل زيلينسكي مكتب رئيس الوزراء البريطاني"، إلى "حتى غراهام غادر المبنى في داونينغ ستريت فور لقائه مع جونسون".
هذه الأمثلة أثارت تساؤلات واسعة بين المستخدمين حول طبيعة الخلل، خاصة مع تكرر ظهور نتائج تحمل طابعا سياسيا حساسا، حيث قامت وكالة "سبوتنيك" بالتواصل مع هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) للتعليق.
يذكر أنه منذ بداية عام 2025، استبعد تلغرام قنوات "سبوتنيك" من قائمة القنوات المشابهة الموصى بها للمستخدمين عند مشاهدة القنوات الإعلامية.