قدرات منظومة الدفاع الجوي الروسية "تور-إي2"
تصنف منظومة "تور" للدفاع الجوي الروسية من أقوى منظومة الدفاع الجوي المتوسطة المدى التي يمكنها التعامل مع جميع الأهداف الجوية، بدءا من الطائرات الحربية والمروحيات حتى المسيرات والقنابل الجوية.
تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تمكن جيشها من التصدي لأي هدف جوي معاد في جميع النطاقات البعيدة والمتوسطة والقصيرة داخل الغلاف الجوي للأرض أو خارجه.