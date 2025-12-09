https://sarabic.ae/20251209/محافظ-صندوق-التنمية-الوطني-السعودي-يتحدث-عن-التعاون-مع-روسيا-والحوار-الاستثماري-النامي-بين-البلدين-1107990482.html

محافظ صندوق التنمية الوطني السعودي يتحدث عن التعاون مع روسيا والحوار الاستثماري النامي بين البلدين

محافظ صندوق التنمية الوطني السعودي يتحدث عن التعاون مع روسيا والحوار الاستثماري النامي بين البلدين

قال محافظ صندوق التنمية الوطني السعودي، ستيفن غروف، إن هدف الصندوق هو دعم أهداف تنويع الاقتصاد في المملكة، مؤكدا أن ما يقوم به الصندوق يفيد كل مواطن سعودي... 09.12.2025

جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025"، الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.مؤتمر التمويل التنموي 2025 يعمل كمنصة تعزز التمويل التنموي المشترك مع الدول الصديقة.. ما هي الفرص الدائمة الأكثر أهمية التي ترونها؟أولا، تعرفون أن هدف صندوق التنمية الوطني هو دعم أهداف تنويع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية. وبالنظر إلى أهداف الرؤية من حيث تنويع الاقتصاد، من المهم أن تكون هناك آليات مالية تدعم هذا النمو. وهذا بالضبط ما يركز عليه صندوق التنمية الوطني، وهو توفير التمويل لمساعدة الاستثمار الخاص في تنويع الاقتصاد.لذا، هناك العديد من القطاعات التي نركز عليها، بعضها تقليدي، مثل القطاع الصناعي، قطاعات التصنيع في الاقتصاد التي ندعمها، ولكن أيضا هناك قطاع السياحة، قطاع التعدين، بعض القطاعات الجديدة، وقطاعات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، البنية التحتية في الاقتصاد التي ندعمها من خلال صناديقنا وبنوكنا.وتقدم كل هذه فرصا هائلة للمستثمرين الأجانب المهتمين بالقدوم إلى السعودية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي موجودة في البلاد اليوم.كما تقولون، ستتعاونون مع العديد من الدول.. أود أن أتحدث عن روسيا.. كيف ترون الشراكة مع روسيا أو التعاون مع روسيا في جميع هذه المجالات؟صندوق التنمية الوطني غير مشارك مباشرة في العلاقة بين روسيا والسعودية على المستوى السيادي، والدرجة التي يصل إليها المستثمرون والأشخاص التجاريون الروس المهتمون بالعمل في السعودية، يمكن دعمهم من خلال نظامنا من الصناديق والبنوك.وبالتالي، الدرجة التي يوجد فيها خبرة في أي دولة مهتمة بجلب هذه الخبرة هنا، لدينا منصات يمكن أن تساعد في دعم هذا النوع من الاستثمار.مع ارتفاع التعاون مع روسيا والحوار الاستثماري النامي بين البلدين، روسيا والسعودية.. ما الدور الذي يمكن للصناديق التنموية التابعة للصندوق أن تلعبه في توفير التمويل؟ سلاسل القيمة والمشاريع المشتركة مع الشريك الروسي؟نحن مشاركون من خلال صندوق التنمية الصناعي في دعم الصناعة، وقطاع التعدين، وقطاع اللوجستيات في الاقتصاد.ثم أخيرا، صندوق البنية التحتية. الذي يقوم بكثير من العمل في القطاعات الجديدة في الاقتصاد، محاولا معرفة كيفية جذب الاستثمار الخاص إلى البنية التحتية، وإلى أصول البنية التحتية الفردية، وبالتالي أعتقد، بشكل فردي وجماعي، أن هناك الكثير من الفرص لأي مستثمر مهتم بالمملكة.الحكومة مع تعزيز التعاون الاقتصادي السعودي-الروسي ضمن إطار "أوبك بلس"، والتعاون ضمن الزيادة الملحوظة في تبادل التجارة في عام 2025. كيف يمكن لصندوق التنمية الوطني أن يسهم في تحويل هذا التعاون إلى شركاء تنمويين مشتركين؟الدرجة التي يترجم فيها هذا التعاون إلى استثمارات ومستثمرين. هذا كل ما نحن فيه. نحن نتحدث عن دعم الاستثمار والمستثمرين. وبالتالي، الدرجة التي يؤدي فيها كل هذا التعاون الرائع إلى اهتمام أكبر من المستثمرين، فنحن هنا لدعم هؤلاء المستثمرين وضمان أنهم لديهم النوع من الدعم الذي يحتاجونه لإحداث التغيير باستثمارات ملموسة واستفادة مرة أخرى من الفرص الرائعة.هل هذا يحدث في جميع القطاعات مثل الطاقة المتجددة وصناعات التصنيع؟نعم.صندوق الاستثمارات العامة هو شريك تاريخي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي في العديد من المشاريع.. هل ترون إمكانية توسيع نموذج التمويل التنموي الذي يقوده الصندوق ليشمل التعاون مع مؤسسات روسية مشابهة؟بالتأكيد. مرة أخرى، عملنا يعتمد كثيرا على أساس مشروع بمشروع. لذا، نؤكد مرة أخرى، نحن نركز أكثر على كيفية تعزيز ربحية أي مشروع فردي، وبالتالي، فإن الدرجة التي توجد فيها هذه المشاريع التي تثير الاهتمام، يمكننا بالتأكيد أن نكون لدينا هذا النوع من التفاعل.ما هي العوائق الرئيسية التي تواجه التمويل التنموي في السعودية؟ وما هو الرسالة الرئيسية التي تودون إيصالها إلى الحضور الدوليين في المؤتمر؟حسنا، أعتقد أن ذلك يتعلق بحقيقة ما يحدث في السعودية.. نحن نميل إلى التركيز على الإعلانات الكبيرة التي نراها في البلاد، والتي هي استثمارات توجيهية حاسمة وإعلانات توجيهية للبلاد، ولكن أيضا ما يحدث من خلال دعم نظامنا من الصناديق والبنوك واسع جدا جدا.لذا، العمل الذي نقوم به يفيد كل مواطن سعودي تقريبا في البلاد بطريقة أو بأخرى. وبالتالي، أعتقد أن القصة هنا هي نوع التغيير الذي رأيناه خلال الثمانية إلى تسع سنوات الماضية في السعودية. ليس فقط في الإعلانات الكبيرة. إنه حقا عميق جدا وواسع جدا عبر البلاد والاقتصاد بأكمله.

