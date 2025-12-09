الفائزون بجائزة مصور الشفق القطبي لعام 2025

"عاصفة شفق قطبي مغناطيسية جيومغناطيسية" - روي ليفي، كيركجوفيل، أيسلندا: التُقطت هذه الصورة خلال الاعتدال الربيعي في مارس، حيث جلبت عاصفة جيومغناطيسية عرضًا ضوئيًا ساحرًا.
حدثت هذه الظاهرة النادرة في 21 مارس 2025، عندما ضرب انفجار كتلي إكليلي الأرض، مُسببا عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الثاني.
"عاصفة شفق قطبي مغناطيسية جيومغناطيسية" - روي ليفي، كيركجوفيل، أيسلندا: التُقطت هذه الصورة خلال الاعتدال الربيعي في مارس، حيث جلبت عاصفة جيومغناطيسية عرضًا ضوئيًا ساحرًا.
حدثت هذه الظاهرة النادرة في 21 مارس 2025، عندما ضرب انفجار كتلي إكليلي الأرض، مُسببا عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الثاني.
"فوق الوصف" - رالف رونر، خليج هدسون، كندا، على ارتفاع 35,000 قدم فوق خليج هدسون: ستائر من الضوء ترقص عبر السماء، تلون الظلام بألوان خضراء وأرجوانية زاهية.
في تلك اللحظة الآسرة، تعجز الكلمات عن التعبير. لكن ما عجز عن التعبير عنه بالكلمات، تم التقاطه في هذه الصورة.
"فوق الوصف" - رالف رونر، خليج هدسون، كندا، على ارتفاع 35,000 قدم فوق خليج هدسون: ستائر من الضوء ترقص عبر السماء، تلون الظلام بألوان خضراء وأرجوانية زاهية.
في تلك اللحظة الآسرة، تعجز الكلمات عن التعبير. لكن ما عجز عن التعبير عنه بالكلمات، تم التقاطه في هذه الصورة.
"أضواء وجليد" - توري هارب، أوراكي، منتزه جبل كوك الوطني، نيوزيلندا.
في ليلة ساحرة، أضاء الشفق القطبي الجنوبي السماء، وتمكن المصور من التقاط صورة ظلية لصديقه في مكان مثالي في وسط مدخل الكهف.
"أضواء وجليد" - توري هارب، أوراكي، منتزه جبل كوك الوطني، نيوزيلندا.
في ليلة ساحرة، أضاء الشفق القطبي الجنوبي السماء، وتمكن المصور من التقاط صورة ظلية لصديقه في مكان مثالي في وسط مدخل الكهف.
"جيبسون ستيبس أورورا" - جيف كولين، طريق المحيط العظيم، فيكتوريا، أستراليا.
"جيبسون ستيبس أورورا" - جيف كولين، طريق المحيط العظيم، فيكتوريا، أستراليا.
"لفافة القرفة الشفقية" - مارك راسيل، فيربانكس، ألاسكا.
تسببت عاصفة مغناطيسية أرضية في التواء خطوط الشفق وانحنائها وتذبذبها عبر السماء، وشكلت الأضواء حلزونا هوائيا مذهلا يشبه لفافة القرفة.
"لفافة القرفة الشفقية" - مارك راسيل، فيربانكس، ألاسكا.
تسببت عاصفة مغناطيسية أرضية في التواء خطوط الشفق وانحنائها وتذبذبها عبر السماء، وشكلت الأضواء حلزونا هوائيا مذهلا يشبه لفافة القرفة.
"شفق فيوردلاند ونباتات الترمس" - دوغلاس ثورن كاسكيد كريك - فيوردلاند، نيوزيلندا.
تُظهر الصورة، الجبال والخور والغابة ونباتات الترمس الإرجواني معا بتناغم لوني متناسق.
"شفق فيوردلاند ونباتات الترمس" - دوغلاس ثورن كاسكيد كريك - فيوردلاند، نيوزيلندا.
تُظهر الصورة، الجبال والخور والغابة ونباتات الترمس الإرجواني معا بتناغم لوني متناسق.
"صمت متجمد تحت الأضواء" - نيكي بورن، منتزه رييسيتونتوري الوطني، فنلندا.
لطالما كان تصوير أشجار رييسيتونتوري المتجمدة الشهيرة تحت أضواء الشفق القطبي حلما لسنوات.
"صمت متجمد تحت الأضواء" - نيكي بورن، منتزه رييسيتونتوري الوطني، فنلندا.
لطالما كان تصوير أشجار رييسيتونتوري المتجمدة الشهيرة تحت أضواء الشفق القطبي حلما لسنوات.
"شفق لانغرانوج" - ماثيو براون، لانغرانوج، ساحل سيريديجون، ويلز.
عرض مذهل للأضواء الشمالية على ساحل سيريديجون الوعر في غرب ويلز.
"شفق لانغرانوج" - ماثيو براون، لانغرانوج، ساحل سيريديجون، ويلز.
عرض مذهل للأضواء الشمالية على ساحل سيريديجون الوعر في غرب ويلز.
"ليلة النيون" - أندريس باب توريسالو، إستونيا.
التقطت هذه الصورة على شاطئ صخري هادئ بينما كانت عاصفة شفق قطبي قوية تلوح في الأفق من الشمال.
"ليلة النيون" - أندريس باب توريسالو، إستونيا.
التقطت هذه الصورة على شاطئ صخري هادئ بينما كانت عاصفة شفق قطبي قوية تلوح في الأفق من الشمال.
"مذنب ليمون الشفقي" - بيتر هوراليك، سكولو، السويد.
يبدو المذنب والشفق القطبي وكأنهما يرقصان.
"مذنب ليمون الشفقي" - بيتر هوراليك، سكولو، السويد.
يبدو المذنب والشفق القطبي وكأنهما يرقصان.
"انعكاسات الشفق القطبي" - ترافيس د. أميك كيتشوم، أيداهو، الولايات المتحدة الأمريكية.
بدأ الليل بوصول مرتقب بشدة لانبعاث كتلي إكليلي كبيرٍ مُقدر أن يصطدم بالأرض. تُعد الانبعاثات الكتلية الإكليلية سببا رئيسيا لعروض الشفق القطبي الكبيرة، ومُحفزا ممتازا لرصد الشفق القطبي في خطوط العرض المنخفضة، وخاصة خلال العواصف الجزئية.
"انعكاسات الشفق القطبي" - ترافيس د. أميك كيتشوم، أيداهو، الولايات المتحدة الأمريكية.
بدأ الليل بوصول مرتقب بشدة لانبعاث كتلي إكليلي كبيرٍ مُقدر أن يصطدم بالأرض. تُعد الانبعاثات الكتلية الإكليلية سببا رئيسيا لعروض الشفق القطبي الكبيرة، ومُحفزا ممتازا لرصد الشفق القطبي في خطوط العرض المنخفضة، وخاصة خلال العواصف الجزئية.
"الانعطاف الملتوي" - فيرجيل ريجليوني سكورزبيسوند، جرينلاند. وراء كل صورة تكمن عملية مدروسة، مزيج من التنسيق والتوقيت والدقة الفنية، تُنجز من سفينة تبحر في بعض أقسى الظروف على وجه الأرض. تصوير الشفق القطبي فوق الجليد ليس محض حظ؛ إنه نتيجة تحضير وعمل جماعي وخبرة.
"الانعطاف الملتوي" - فيرجيل ريجليوني سكورزبيسوند، جرينلاند. وراء كل صورة تكمن عملية مدروسة، مزيج من التنسيق والتوقيت والدقة الفنية، تُنجز من سفينة تبحر في بعض أقسى الظروف على وجه الأرض. تصوير الشفق القطبي فوق الجليد ليس محض حظ؛ إنه نتيجة تحضير وعمل جماعي وخبرة.
"منظر ليلي" - صادق حياتي راوفارهوفن، أيسلندا.
"منظر ليلي" - صادق حياتي راوفارهوفن، أيسلندا.