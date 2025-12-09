عربي
وسائط متعددة
الفائزون بجائزة مصور الشفق القطبي لعام 2025

15:53 GMT 09.12.2025
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة للشفق القطبي، الفائزة في مسابقة مصور الشفق القطبي لعام 2025، من أرجاء مختلفة من العالم، نتمنى أن تنال إعجابكم.
© Photo / Roi Levi/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"عاصفة شفق قطبي مغناطيسية جيومغناطيسية" - روي ليفي، كيركجوفيل، أيسلندا: التُقطت هذه الصورة خلال الاعتدال الربيعي في مارس، حيث جلبت عاصفة جيومغناطيسية عرضًا ضوئيًا ساحرًا.

حدثت هذه الظاهرة النادرة في 21 مارس 2025، عندما ضرب انفجار كتلي إكليلي الأرض، مُسببا عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الثاني.

&quot;عاصفة شفق قطبي مغناطيسية جيومغناطيسية&quot; - روي ليفي، كيركجوفيل، أيسلندا: التُقطت هذه الصورة خلال الاعتدال الربيعي في مارس، حيث جلبت عاصفة جيومغناطيسية عرضًا ضوئيًا ساحرًا.حدثت هذه الظاهرة النادرة في 21 مارس 2025، عندما ضرب انفجار كتلي إكليلي الأرض، مُسببا عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الثاني. - سبوتنيك عربي
1/13
© Photo / Roi Levi/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"عاصفة شفق قطبي مغناطيسية جيومغناطيسية" - روي ليفي، كيركجوفيل، أيسلندا: التُقطت هذه الصورة خلال الاعتدال الربيعي في مارس، حيث جلبت عاصفة جيومغناطيسية عرضًا ضوئيًا ساحرًا.

حدثت هذه الظاهرة النادرة في 21 مارس 2025، عندما ضرب انفجار كتلي إكليلي الأرض، مُسببا عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الثاني.

© Photo / Ralf Rohner/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"فوق الوصف" - رالف رونر، خليج هدسون، كندا، على ارتفاع 35,000 قدم فوق خليج هدسون: ستائر من الضوء ترقص عبر السماء، تلون الظلام بألوان خضراء وأرجوانية زاهية.

في تلك اللحظة الآسرة، تعجز الكلمات عن التعبير. لكن ما عجز عن التعبير عنه بالكلمات، تم التقاطه في هذه الصورة.

&quot;فوق الوصف&quot; - رالف رونر، خليج هدسون، كندا، على ارتفاع 35,000 قدم فوق خليج هدسون: ستائر من الضوء ترقص عبر السماء، تلون الظلام بألوان خضراء وأرجوانية زاهية.في تلك اللحظة الآسرة، تعجز الكلمات عن التعبير. لكن ما عجز عن التعبير عنه بالكلمات، تم التقاطه في هذه الصورة. - سبوتنيك عربي
2/13
© Photo / Ralf Rohner/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"فوق الوصف" - رالف رونر، خليج هدسون، كندا، على ارتفاع 35,000 قدم فوق خليج هدسون: ستائر من الضوء ترقص عبر السماء، تلون الظلام بألوان خضراء وأرجوانية زاهية.

في تلك اللحظة الآسرة، تعجز الكلمات عن التعبير. لكن ما عجز عن التعبير عنه بالكلمات، تم التقاطه في هذه الصورة.

© Photo / Tori Harp/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"أضواء وجليد" - توري هارب، أوراكي، منتزه جبل كوك الوطني، نيوزيلندا.

في ليلة ساحرة، أضاء الشفق القطبي الجنوبي السماء، وتمكن المصور من التقاط صورة ظلية لصديقه في مكان مثالي في وسط مدخل الكهف.

&quot;أضواء وجليد&quot; - توري هارب، أوراكي، منتزه جبل كوك الوطني، نيوزيلندا.في ليلة ساحرة، أضاء الشفق القطبي الجنوبي السماء، وتمكن المصور من التقاط صورة ظلية لصديقه في مكان مثالي في وسط مدخل الكهف. - سبوتنيك عربي
3/13
© Photo / Tori Harp/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"أضواء وجليد" - توري هارب، أوراكي، منتزه جبل كوك الوطني، نيوزيلندا.

في ليلة ساحرة، أضاء الشفق القطبي الجنوبي السماء، وتمكن المصور من التقاط صورة ظلية لصديقه في مكان مثالي في وسط مدخل الكهف.

© Photo / Jeff Cullen/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"جيبسون ستيبس أورورا" - جيف كولين، طريق المحيط العظيم، فيكتوريا، أستراليا.

&quot;جيبسون ستيبس أورورا&quot; - جيف كولين، طريق المحيط العظيم، فيكتوريا، أستراليا. - سبوتنيك عربي
4/13
© Photo / Jeff Cullen/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"جيبسون ستيبس أورورا" - جيف كولين، طريق المحيط العظيم، فيكتوريا، أستراليا.

© Photo / Marc Rassel/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"لفافة القرفة الشفقية" - مارك راسيل، فيربانكس، ألاسكا.

تسببت عاصفة مغناطيسية أرضية في التواء خطوط الشفق وانحنائها وتذبذبها عبر السماء، وشكلت الأضواء حلزونا هوائيا مذهلا يشبه لفافة القرفة.

&quot;لفافة القرفة الشفقية&quot; - مارك راسيل، فيربانكس، ألاسكا.تسببت عاصفة مغناطيسية أرضية في التواء خطوط الشفق وانحنائها وتذبذبها عبر السماء، وشكلت الأضواء حلزونا هوائيا مذهلا يشبه لفافة القرفة. - سبوتنيك عربي
5/13
© Photo / Marc Rassel/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"لفافة القرفة الشفقية" - مارك راسيل، فيربانكس، ألاسكا.

تسببت عاصفة مغناطيسية أرضية في التواء خطوط الشفق وانحنائها وتذبذبها عبر السماء، وشكلت الأضواء حلزونا هوائيا مذهلا يشبه لفافة القرفة.

© Photo / Douglas Thorne/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"شفق فيوردلاند ونباتات الترمس" - دوغلاس ثورن كاسكيد كريك - فيوردلاند، نيوزيلندا.

تُظهر الصورة، الجبال والخور والغابة ونباتات الترمس الإرجواني معا بتناغم لوني متناسق.

&quot;شفق فيوردلاند ونباتات الترمس&quot; - دوغلاس ثورن كاسكيد كريك - فيوردلاند، نيوزيلندا.تُظهر الصورة، الجبال والخور والغابة ونباتات الترمس الإرجواني معا بتناغم لوني متناسق. - سبوتنيك عربي
6/13
© Photo / Douglas Thorne/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"شفق فيوردلاند ونباتات الترمس" - دوغلاس ثورن كاسكيد كريك - فيوردلاند، نيوزيلندا.

تُظهر الصورة، الجبال والخور والغابة ونباتات الترمس الإرجواني معا بتناغم لوني متناسق.

© Photo / Nikki Born/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"صمت متجمد تحت الأضواء" - نيكي بورن، منتزه رييسيتونتوري الوطني، فنلندا.

لطالما كان تصوير أشجار رييسيتونتوري المتجمدة الشهيرة تحت أضواء الشفق القطبي حلما لسنوات.

&quot;صمت متجمد تحت الأضواء&quot; - نيكي بورن، منتزه رييسيتونتوري الوطني، فنلندا.لطالما كان تصوير أشجار رييسيتونتوري المتجمدة الشهيرة تحت أضواء الشفق القطبي حلما لسنوات. - سبوتنيك عربي
7/13
© Photo / Nikki Born/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"صمت متجمد تحت الأضواء" - نيكي بورن، منتزه رييسيتونتوري الوطني، فنلندا.

لطالما كان تصوير أشجار رييسيتونتوري المتجمدة الشهيرة تحت أضواء الشفق القطبي حلما لسنوات.

© Photo / Mathew Browne/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"شفق لانغرانوج" - ماثيو براون، لانغرانوج، ساحل سيريديجون، ويلز.

عرض مذهل للأضواء الشمالية على ساحل سيريديجون الوعر في غرب ويلز.

&quot;شفق لانغرانوج&quot; - ماثيو براون، لانغرانوج، ساحل سيريديجون، ويلز.عرض مذهل للأضواء الشمالية على ساحل سيريديجون الوعر في غرب ويلز. - سبوتنيك عربي
8/13
© Photo / Mathew Browne/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"شفق لانغرانوج" - ماثيو براون، لانغرانوج، ساحل سيريديجون، ويلز.

عرض مذهل للأضواء الشمالية على ساحل سيريديجون الوعر في غرب ويلز.

© Photo / Andres Papp/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"ليلة النيون" - أندريس باب توريسالو، إستونيا.

التقطت هذه الصورة على شاطئ صخري هادئ بينما كانت عاصفة شفق قطبي قوية تلوح في الأفق من الشمال.

&quot;ليلة النيون&quot; - أندريس باب توريسالو، إستونيا. التقطت هذه الصورة على شاطئ صخري هادئ بينما كانت عاصفة شفق قطبي قوية تلوح في الأفق من الشمال. - سبوتنيك عربي
9/13
© Photo / Andres Papp/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"ليلة النيون" - أندريس باب توريسالو، إستونيا.

التقطت هذه الصورة على شاطئ صخري هادئ بينما كانت عاصفة شفق قطبي قوية تلوح في الأفق من الشمال.

© Photo / Petr Horálek/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"مذنب ليمون الشفقي" - بيتر هوراليك، سكولو، السويد.

يبدو المذنب والشفق القطبي وكأنهما يرقصان.

&quot;مذنب ليمون الشفقي&quot; - بيتر هوراليك، سكولو، السويد.يبدو المذنب والشفق القطبي وكأنهما يرقصان. - سبوتنيك عربي
10/13
© Photo / Petr Horálek/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"مذنب ليمون الشفقي" - بيتر هوراليك، سكولو، السويد.

يبدو المذنب والشفق القطبي وكأنهما يرقصان.

© Photo / Travis D. Amick/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"انعكاسات الشفق القطبي" - ترافيس د. أميك كيتشوم، أيداهو، الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ الليل بوصول مرتقب بشدة لانبعاث كتلي إكليلي كبيرٍ مُقدر أن يصطدم بالأرض. تُعد الانبعاثات الكتلية الإكليلية سببا رئيسيا لعروض الشفق القطبي الكبيرة، ومُحفزا ممتازا لرصد الشفق القطبي في خطوط العرض المنخفضة، وخاصة خلال العواصف الجزئية.

&quot;انعكاسات الشفق القطبي&quot; - ترافيس د. أميك كيتشوم، أيداهو، الولايات المتحدة الأمريكية.بدأ الليل بوصول مرتقب بشدة لانبعاث كتلي إكليلي كبيرٍ مُقدر أن يصطدم بالأرض. تُعد الانبعاثات الكتلية الإكليلية سببا رئيسيا لعروض الشفق القطبي الكبيرة، ومُحفزا ممتازا لرصد الشفق القطبي في خطوط العرض المنخفضة، وخاصة خلال العواصف الجزئية. - سبوتنيك عربي
11/13
© Photo / Travis D. Amick/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"انعكاسات الشفق القطبي" - ترافيس د. أميك كيتشوم، أيداهو، الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ الليل بوصول مرتقب بشدة لانبعاث كتلي إكليلي كبيرٍ مُقدر أن يصطدم بالأرض. تُعد الانبعاثات الكتلية الإكليلية سببا رئيسيا لعروض الشفق القطبي الكبيرة، ومُحفزا ممتازا لرصد الشفق القطبي في خطوط العرض المنخفضة، وخاصة خلال العواصف الجزئية.

© Photo / Virgil Reglioni/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"الانعطاف الملتوي" - فيرجيل ريجليوني سكورزبيسوند، جرينلاند. وراء كل صورة تكمن عملية مدروسة، مزيج من التنسيق والتوقيت والدقة الفنية، تُنجز من سفينة تبحر في بعض أقسى الظروف على وجه الأرض. تصوير الشفق القطبي فوق الجليد ليس محض حظ؛ إنه نتيجة تحضير وعمل جماعي وخبرة.

&quot;الانعطاف الملتوي&quot; - فيرجيل ريجليوني سكورزبيسوند، جرينلاند. وراء كل صورة تكمن عملية مدروسة، مزيج من التنسيق والتوقيت والدقة الفنية، تُنجز من سفينة تبحر في بعض أقسى الظروف على وجه الأرض. تصوير الشفق القطبي فوق الجليد ليس محض حظ؛ إنه نتيجة تحضير وعمل جماعي وخبرة. - سبوتنيك عربي
12/13
© Photo / Virgil Reglioni/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"الانعطاف الملتوي" - فيرجيل ريجليوني سكورزبيسوند، جرينلاند. وراء كل صورة تكمن عملية مدروسة، مزيج من التنسيق والتوقيت والدقة الفنية، تُنجز من سفينة تبحر في بعض أقسى الظروف على وجه الأرض. تصوير الشفق القطبي فوق الجليد ليس محض حظ؛ إنه نتيجة تحضير وعمل جماعي وخبرة.

© Photo / Sadeq Hayati/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"منظر ليلي" - صادق حياتي راوفارهوفن، أيسلندا.

&quot;منظر ليلي&quot; - صادق حياتي راوفارهوفن، أيسلندا. - سبوتنيك عربي
13/13
© Photo / Sadeq Hayati/2025 Northern Lights Photographer of the Year

"منظر ليلي" - صادق حياتي راوفارهوفن، أيسلندا.

