الفائزون بجائزة مصور الشفق القطبي لعام 2025

"عاصفة شفق قطبي مغناطيسية جيومغناطيسية" - روي ليفي، كيركجوفيل، أيسلندا: التُقطت هذه الصورة خلال الاعتدال الربيعي في مارس، حيث جلبت عاصفة جيومغناطيسية عرضًا ضوئيًا ساحرًا.

حدثت هذه الظاهرة النادرة في 21 مارس 2025، عندما ضرب انفجار كتلي إكليلي الأرض، مُسببا عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الثاني.