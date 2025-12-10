مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ "المجلس الانتقالي"

راديو
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ "المجلس الانتقالي"
حذّر رئيس مجلس "القيادة" اليمني، رشاد العليمي، من أن "التحركات العسكرية والإدارية الأحادية التي ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، تمثل خرقا خطيرا لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتهديدا مباشرا لوحدة اليمن ومستقبل العملية السياسية بأكملها.
وأكد العليمي، خلال لقائه بسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن "هذه الإجراءات تُعرض الجهود السعودية الناجحة في تهدئة الأوضاع بحضرموت، والاتفاق الذي رعته المملكة لاستمرار تصدير النفط للخطر"، مشيرا إلى أن أي تعطيل جديد للمنشآت النفطية سيؤدي فوراً إلى توقف دفع رواتب الموظفين وانهيار خدمات الكهرباء وتفاقم الأزمة الإنسانية ونسف الإصلاحات الاقتصادية وفقدان ثقة المانحين"، حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.

في هذا السياق، قال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، نجيب غلاب، إن دوافع التحركات العسكرية الأخيرة "للمجلس الانتقالي الجنوبي" في حضرموت والمهرة، تتمثل في السعي للسيطرة الكاملة على الجنوب وإضعاف الشرعية ومحاولة الاستحواذ على موارد حضرموت الغنية بالنفط والغاز، وإحداث خلل في التوازن الجغرافي والسياسي لصالحه وفرض حكم كامل يشبه الانقلاب على الشرعية والاستعداد لمسألة الانفصال وفرض أمر واقع.

وأضاف أن المجلس الرئاسي شُكل أساسا لخفض التصعيد ومنع اندلاع حروب داخلية بين مكونات الشرعية، لكن "الانتقالي" كسر هذا التوافق واتجه نحو التصعيد العسكري، رافضا كل المساعي والوساطات المحلية والإقليمية، بما فيها الوساطة السعودية، لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
وأشار غلاب إلى أن استمرار هذه التحركات قد يقود إلى تفجير صراع عسكري واسع، خصوصا في حضرموت، مؤكدا أن "الشرعية قد تضطر لاتخاذ إجراءات متعددة للتعامل مع هذا الانقلاب إذا استمر "الانتقالي" في رفض الانسحاب من المناطق النفطية وتسليم إدارة حضرموت للقوى المحلية الشرعية".
وأكد غلاب، أن الشرعية ما زالت تمتلك قوة مقاتلة حقيقية في الميدان، رغم ما تعانيه من ضعف، مشيرا إلى أن هذه القوة يمكن دعمها لتصبح قادرة على تثبيت الشرعية وتغيير المعادلة العسكرية والسياسية.
وأشار إلى أن "الشرعية، منذ تشكيل المجلس القيادي الرئاسي، اتبعت سياسة واضحة لإنهاء الصراع عبر المسار السياسي أو العسكري، مؤكدا أن السعودية ما زالت تتبنى استراتيجية ثابتة تقوم على تغليب العملية السياسية باعتبارها الطريق الأسلم لإنهاء الصراع ومواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار".
وشدد على أن المجتمع الدولي ودول التحالف، وفي مقدمتها السعودية، سيدفعون باتجاه إعادة بناء التوافق الوطني وممارسة ضغوط على الانتقالي لوقف التصعيد وإنهاء انقلابه، حتى لو تطلب الأمر مواجهات محدودة في حضرموت للضغط عليه.
وأكد أن الشرعية قد تعلن قريبا أن ما يحدث هو "انقلاب مكتمل الأركان"، وستطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على "المجلس الانتقالي" باعتباره يقوض العملية السياسية وينقض اتفاق الرياض وكافة التفاهمات السابقة.
