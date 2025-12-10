عدسة "سبوتنيك" ترصد إيقاعات الحياة اليومية في هانوي

امرأة تبيع الخضراوات على متن دراجتها الهوائية المتنقلة في هانوي، في فيتنام.
فتيات في ساحة "معبد الأدب" في هانوي، في فيتنام، ويظهر في الصورة، فتاة في لباس بنفسجي اللون، و4 فتيات في لباسٍ موحد اللون يحملن بأيديهن مراوح يدوية حمراء اللون.
صورة لبعض الزائرين من داخل معبد الأدب في هانوي، في فيتنام، وتظهر الصورة شاب وشابة(عرسان)، في وضعية جميلة، لكي يتم التقاط صورة لهما.
أحد المجنّدين في فرقة الحرس الشرفي في هانوي، في فيتنام.
صورة لأحد سكان مدينة هانوي، في فيتنام، وهو يقود دراجته الهوائية الطريفة، حيث يقود الدراجة من الجهة الخلفية، وفي الجهة الأمامية يوجد كرسي ذو مقعد أحمراللون للجلوس.
طلاب الكلية العسكرية في متحف "هو تشي منه"، في هانوي، في فيتنام.
إحدى شوارع هانوي في فيتنام، وتظهر الصورة أحد الأشخاص مستلقيا على دراجته النارية، وِشخصا آخر يرتدي لباسًا أسودًا ويحمل بيده كيسا صغيرا.
أحد المارة من أمام ضريح "هو تشي منه"، في هانوي، في فيتنام.
بعض اللقطات من الحياة اليومية في هانوي، في فيتنام، حيث تظهر الصورة امرأة عجوز تقود دراجة نارية، بالإضافة إلى امرأة شابه تقود أيضا دراجة نارية وتجلس معها من الخلف صديقتها.
صورة تظهر فتيات، في ساحة معبد الأدب في هانوي ، في فيتنام، وتظهر فتاتان مرتديتان رداء أحمر اللون، وفتاة أخرى في فستان زهري اللون تسير حاملة مظلة.
