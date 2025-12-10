عربي
عدسة "سبوتنيك" ترصد إيقاعات الحياة اليومية في هانوي
عدسة "سبوتنيك" ترصد إيقاعات الحياة اليومية في هانوي
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة للحياة اليومية في هانوي في دولة فيتنام، حيث تظهر أهم معالم المدينة الجميله التي رصدتها عدسة "سبوتنيك" خلال جولة في شوارعها.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تبيع الخضراوات على متن دراجتها الهوائية المتنقلة في هانوي، في فيتنام.

امرأة تبيع الخضراوات على متن دراجتها الهوائية المتنقلة في هانوي، في فيتنام. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تبيع الخضراوات على متن دراجتها الهوائية المتنقلة في هانوي، في فيتنام.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات في ساحة "معبد الأدب" في هانوي، في فيتنام، ويظهر في الصورة، فتاة في لباس بنفسجي اللون، و4 فتيات في لباسٍ موحد اللون يحملن بأيديهن مراوح يدوية حمراء اللون.

فتيات في ساحة &quot;معبد الأدب&quot; في هانوي، في فيتنام، ويظهر في الصورة، فتاة في لباس بنفسجي اللون، و4 فتيات في لباسٍ موحد اللون يحملن بأيديهن مراوح يدوية حمراء اللون. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتيات في ساحة "معبد الأدب" في هانوي، في فيتنام، ويظهر في الصورة، فتاة في لباس بنفسجي اللون، و4 فتيات في لباسٍ موحد اللون يحملن بأيديهن مراوح يدوية حمراء اللون.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لبعض الزائرين من داخل معبد الأدب في هانوي، في فيتنام، وتظهر الصورة شاب وشابة(عرسان)، في وضعية جميلة، لكي يتم التقاط صورة لهما.

صورة لبعض الزائرين من داخل معبد الأدب في هانوي، في فيتنام، وتظهر الصورة شاب وشابة(عرسان)، في وضعية جميلة، لكي يتم التقاط صورة لهما. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لبعض الزائرين من داخل معبد الأدب في هانوي، في فيتنام، وتظهر الصورة شاب وشابة(عرسان)، في وضعية جميلة، لكي يتم التقاط صورة لهما.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

أحد المجنّدين في فرقة الحرس الشرفي في هانوي، في فيتنام.

أحد المجنّدين في فرقة الحرس الشرفي في هانوي، في فيتنام. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد المجنّدين في فرقة الحرس الشرفي في هانوي، في فيتنام.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد سكان مدينة هانوي، في فيتنام، وهو يقود دراجته الهوائية الطريفة، حيث يقود الدراجة من الجهة الخلفية، وفي الجهة الأمامية يوجد كرسي ذو مقعد أحمراللون للجلوس.

صورة لأحد سكان مدينة هانوي، في فيتنام، وهو يقود دراجته الهوائية الطريفة، حيث يقود الدراجة من الجهة الخلفية، وفي الجهة الأمامية يوجد كرسي ذو مقعد أحمراللون للجلوس. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد سكان مدينة هانوي، في فيتنام، وهو يقود دراجته الهوائية الطريفة، حيث يقود الدراجة من الجهة الخلفية، وفي الجهة الأمامية يوجد كرسي ذو مقعد أحمراللون للجلوس.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

طلاب الكلية العسكرية في متحف "هو تشي منه"، في هانوي، في فيتنام.

طلاب الكلية العسكرية في متحف &quot;هو تشي منه&quot;، في هانوي، في فيتنام. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

طلاب الكلية العسكرية في متحف "هو تشي منه"، في هانوي، في فيتنام.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

إحدى شوارع هانوي في فيتنام، وتظهر الصورة أحد الأشخاص مستلقيا على دراجته النارية، وِشخصا آخر يرتدي لباسًا أسودًا ويحمل بيده كيسا صغيرا.

إحدى شوارع هانوي في فيتنام، وتظهر الصورة أحد الأشخاص مستلقيا على دراجته النارية، وِشخصا آخر يرتدي لباسًا أسودًا ويحمل بيده كيسا صغيرا. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

إحدى شوارع هانوي في فيتنام، وتظهر الصورة أحد الأشخاص مستلقيا على دراجته النارية، وِشخصا آخر يرتدي لباسًا أسودًا ويحمل بيده كيسا صغيرا.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

أحد المارة من أمام ضريح "هو تشي منه"، في هانوي، في فيتنام.

أحد المارة من أمام ضريح &quot;هو تشي منه&quot;، في هانوي، في فيتنام. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد المارة من أمام ضريح "هو تشي منه"، في هانوي، في فيتنام.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

بعض اللقطات من الحياة اليومية في هانوي، في فيتنام، حيث تظهر الصورة امرأة عجوز تقود دراجة نارية، بالإضافة إلى امرأة شابه تقود أيضا دراجة نارية وتجلس معها من الخلف صديقتها.

بعض اللقطات من الحياة اليومية في هانوي، في فيتنام، حيث تظهر الصورة امرأة عجوز تقود دراجة نارية، بالإضافة إلى امرأة شابه تقود أيضا دراجة نارية وتجلس معها من الخلف صديقتها. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

بعض اللقطات من الحياة اليومية في هانوي، في فيتنام، حيث تظهر الصورة امرأة عجوز تقود دراجة نارية، بالإضافة إلى امرأة شابه تقود أيضا دراجة نارية وتجلس معها من الخلف صديقتها.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر فتيات، في ساحة معبد الأدب في هانوي ، في فيتنام، وتظهر فتاتان مرتديتان رداء أحمر اللون، وفتاة أخرى في فستان زهري اللون تسير حاملة مظلة.

صورة تظهر فتيات، في ساحة معبد الأدب في هانوي ، في فيتنام، وتظهر فتاتان مرتديتان رداء أحمر اللون، وفتاة أخرى في فستان زهري اللون تسير حاملة مظلة. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر فتيات، في ساحة معبد الأدب في هانوي ، في فيتنام، وتظهر فتاتان مرتديتان رداء أحمر اللون، وفتاة أخرى في فستان زهري اللون تسير حاملة مظلة.

