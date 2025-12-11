أطرف الصور لهذا الأسبوع

© Getty Images / VCG/China News Service/Zhou Yi/

امرأة تظهر بالقرب من إحدى الأشجار التي تم تزيينها بـ "لباس ملون" في فصل الشتاء وتظهر المرأة وهي تمسك يدي الشجرة التي تم تزيينها.