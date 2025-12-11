أطرف الصور لهذا الأسبوع

من معرض "غوم" في الساحة الحمراء في موسكو، تظهر فتاة في لباس "بابا نويل"، وتقزم بحركة طريفة.
3 رجال وامرأة يرتدون قبعات بابا نويل، ويسبحون في بحيرة "شفارتز/الغابة السوداء"، في درجات حرارة منخفضة للغاية، وضمن البحيرة تطفو شجرة عيد الميلاد على عوامة.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومعه زوجته سيليا فلوريس، يرمي جزرة خلال تجمع لإحياء ذكرى معركة سانتا إينيس، التي وقعت خلال الحرب الفيدرالية الفنزويلية في القرن التاسع عشر.
صورة تظهر الرجل ماكسيميليانو ريفيرو، وهو يرفع كلبه مانولا، في حديقة بحي باليرمو، ويظهر الكلب مرتديا قبعة زرقاء اللون.
امرأة تظهر بالقرب من إحدى الأشجار التي تم تزيينها بـ "لباس ملون" في فصل الشتاء وتظهر المرأة وهي تمسك يدي الشجرة التي تم تزيينها.
صورة تظهركلبا كثيف الشعر، مرتديا زي بابا نويل، في معرض "غوم"، في الساحة الحمراء، في موسكو.
معجبو نجم الموسيقى "البورتوريكية" باد باني، يلتقطون صورة تذكارية قبل حفل موسيقي ضمن جولته، في مدينة مكسيكو.
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تضحك خلال مراسم إضاءة الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026، أمام قصر كويرينالي الرئاسي، في روما.
صورة تظهر رجلا في لباس أسود اللون، يجلس على مقعد خشبي، وبجوار تمثال رجل رياضي ويمسك بيده كرة طائرة، الصورة تم التقاطها في شارع تجاري في حي غينزا، في طوكيو.
