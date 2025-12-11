عربي
أمساليوم
بث مباشر
أطرف الصور لهذا الأسبوع

12:54 GMT 11.12.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

من معرض "غوم" في الساحة الحمراء في موسكو، تظهر فتاة في لباس "بابا نويل"، وتقزم بحركة طريفة.

من معرض &quot;غوم&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، تظهر فتاة في لباس &quot;بابا نويل&quot;، وتقزم بحركة طريفة. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

من معرض "غوم" في الساحة الحمراء في موسكو، تظهر فتاة في لباس "بابا نويل"، وتقزم بحركة طريفة.

© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

3 رجال وامرأة يرتدون قبعات بابا نويل، ويسبحون في بحيرة "شفارتز/الغابة السوداء"، في درجات حرارة منخفضة للغاية، وضمن البحيرة تطفو شجرة عيد الميلاد على عوامة.

3 رجال وامرأة يرتدون قبعات بابا نويل، ويسبحون في بحيرة &quot;شفارتز/الغابة السوداء&quot;، في درجات حرارة منخفضة للغاية، وضمن البحيرة تطفو شجرة عيد الميلاد على عوامة. - سبوتنيك عربي
2/9
© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

3 رجال وامرأة يرتدون قبعات بابا نويل، ويسبحون في بحيرة "شفارتز/الغابة السوداء"، في درجات حرارة منخفضة للغاية، وضمن البحيرة تطفو شجرة عيد الميلاد على عوامة.

© AP Photo / Ariana Cubillos

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومعه زوجته سيليا فلوريس، يرمي جزرة خلال تجمع لإحياء ذكرى معركة سانتا إينيس، التي وقعت خلال الحرب الفيدرالية الفنزويلية في القرن التاسع عشر.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومعه زوجته سيليا فلوريس، يرمي جزرة خلال تجمع لإحياء ذكرى معركة سانتا إينيس، التي وقعت خلال الحرب الفيدرالية الفنزويلية في القرن التاسع عشر. - سبوتنيك عربي
3/9
© AP Photo / Ariana Cubillos

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومعه زوجته سيليا فلوريس، يرمي جزرة خلال تجمع لإحياء ذكرى معركة سانتا إينيس، التي وقعت خلال الحرب الفيدرالية الفنزويلية في القرن التاسع عشر.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

صورة تظهر الرجل ماكسيميليانو ريفيرو، وهو يرفع كلبه مانولا، في حديقة بحي باليرمو، ويظهر الكلب مرتديا قبعة زرقاء اللون.

صورة تظهر الرجل ماكسيميليانو ريفيرو، وهو يرفع كلبه مانولا، في حديقة بحي باليرمو، ويظهر الكلب مرتديا قبعة زرقاء اللون. - سبوتنيك عربي
4/9
© AP Photo / Natacha Pisarenko

صورة تظهر الرجل ماكسيميليانو ريفيرو، وهو يرفع كلبه مانولا، في حديقة بحي باليرمو، ويظهر الكلب مرتديا قبعة زرقاء اللون.

© Getty Images / VCG/China News Service/Zhou Yi/

امرأة تظهر بالقرب من إحدى الأشجار التي تم تزيينها بـ "لباس ملون" في فصل الشتاء وتظهر المرأة وهي تمسك يدي الشجرة التي تم تزيينها.

امرأة تظهر بالقرب من إحدى الأشجار التي تم تزيينها بـ &quot;لباس ملون&quot; في فصل الشتاء وتظهر المرأة وهي تمسك يدي الشجرة التي تم تزيينها. - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhou Yi/

امرأة تظهر بالقرب من إحدى الأشجار التي تم تزيينها بـ "لباس ملون" في فصل الشتاء وتظهر المرأة وهي تمسك يدي الشجرة التي تم تزيينها.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهركلبا كثيف الشعر، مرتديا زي بابا نويل، في معرض "غوم"، في الساحة الحمراء، في موسكو.

صورة تظهركلبا كثيف الشعر، مرتديا زي بابا نويل، في معرض &quot;غوم&quot;، في الساحة الحمراء، في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهركلبا كثيف الشعر، مرتديا زي بابا نويل، في معرض "غوم"، في الساحة الحمراء، في موسكو.

© AP Photo / Eduardo Verdugo

معجبو نجم الموسيقى "البورتوريكية" باد باني، يلتقطون صورة تذكارية قبل حفل موسيقي ضمن جولته، في مدينة مكسيكو.

معجبو نجم الموسيقى &quot;البورتوريكية&quot; باد باني، يلتقطون صورة تذكارية قبل حفل موسيقي ضمن جولته، في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Eduardo Verdugo

معجبو نجم الموسيقى "البورتوريكية" باد باني، يلتقطون صورة تذكارية قبل حفل موسيقي ضمن جولته، في مدينة مكسيكو.

© AP Photo / Gregorio Borgia

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تضحك خلال مراسم إضاءة الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026، أمام قصر كويرينالي الرئاسي، في روما.

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تضحك خلال مراسم إضاءة الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026، أمام قصر كويرينالي الرئاسي، في روما. - سبوتنيك عربي
8/9
© AP Photo / Gregorio Borgia

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تضحك خلال مراسم إضاءة الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026، أمام قصر كويرينالي الرئاسي، في روما.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

صورة تظهر رجلا في لباس أسود اللون، يجلس على مقعد خشبي، وبجوار تمثال رجل رياضي ويمسك بيده كرة طائرة، الصورة تم التقاطها في شارع تجاري في حي غينزا، في طوكيو.

صورة تظهر رجلا في لباس أسود اللون، يجلس على مقعد خشبي، وبجوار تمثال رجل رياضي ويمسك بيده كرة طائرة، الصورة تم التقاطها في شارع تجاري في حي غينزا، في طوكيو. - سبوتنيك عربي
9/9
© AP Photo / Eugene Hoshiko

صورة تظهر رجلا في لباس أسود اللون، يجلس على مقعد خشبي، وبجوار تمثال رجل رياضي ويمسك بيده كرة طائرة، الصورة تم التقاطها في شارع تجاري في حي غينزا، في طوكيو.

