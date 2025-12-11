https://sarabic.ae/20251211/تصويت-كيف-ترى-مستقبل-اقتصاد-سوريا-بعد-إلغاء-قانون-قيصر؟-1108037840.html
تصويت... كيف ترى مستقبل اقتصاد سوريا بعد إلغاء "قانون قيصر"؟
تصويت... كيف ترى مستقبل اقتصاد سوريا بعد إلغاء "قانون قيصر"؟
تصويت... كيف ترى مستقبل اقتصاد سوريا بعد إلغاء "قانون قيصر"؟
أقرّ مجلس النواب الأمريكي إلغاء "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات من قبل واشنطن على سوريا، وجاء ذلك ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر، لكن الإلغاء يخضع لشورط، على رأسها مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأقليات.
ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن الخطوة من شأنها أن تنعش الاقصاد السوري وتسهم بعودة الحركة الاستثمارية من الخارج، بالإضافة إلى أن إلغاء القانون يشجع عودة رؤوس الأموال السورية ورجال الأعمال من المغترب وينعش حركة التصدير، فيما يرى آخرون أن المشكلة الأساسية في سوريا لم تعد بقانون قيصر بحد ذاته، بل هي مشكلة داخلية بسبب تراجع النسجام بين مكونات المجتمع السوري وانعدام الثقة على خلفية بعد الممارسات التي طالت بعض الطوائف، ما يسبب حالة توتر مسمرة في الداخل السوري تؤثر على الاقتصاد بشكل عام.
كيف ترى مستقبل سوريا الاقتصادي بعد إلغاء "قانون قيصر"، هل تتخطى سوريا الأزمة الاقتصادية؟ أم أن الأزمات الداخلية والشروط الموضوعة قد تؤثر على واقع البلاد الاقتصادي؟