https://sarabic.ae/20251212/أزمة-محمد-صلاح-وليفربول-إلى-أين؟-وفي-ليالي-الأبطال-ليفربول-يفوز-على-ميلان-1108075187.html

أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان

أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان

سبوتنيك عربي

لا صوت يعلو في الإعلام الرياضي الأوروبي خلال الأيام الماضية، سوى عن الأزمة المشتعلة بين نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومدربه آرني سلوت. 12.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-12T09:31+0000

2025-12-12T09:31+0000

2025-12-12T09:31+0000

راديو

من الملعب

بريطانيا

أخبار مصر الآن

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0c/1108075005_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_ee7abcd4ad0a9a5784817f1353090435.png

أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان سبوتنيك عربي أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان

كان صلاح، الذي جلس احتياطيًا لثلاث مباريات متتالية لأول مرة منذ انتقاله إلى ليفربول، قد انفجر في تصريحات إعلامية عقب مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، وكان اكتفى بمشاهدتها من مقاعد البدلاء.وقال صلاح إن علاقته بمدربه التي بدأت جيدة قد انقطعت، وأن هناك من يريد إخراجه من أنفيلد، مضيفًا أنه رفض حضور والدته مباراة ليدز لأنه لن يشارك، ودعاها لحضور مباراة برايتون التي سيودّع فيها الجماهير، إذ يعتبرها الأخيرة له مع ليفربول، ملمحًا إلى إمكانية خروجه من ليفربول في انتقالات يناير/كانون الثاني المقبلة.تصريحات صلاح أثارت ردود فعل واسعة في الإعلام الأوروبي، وتعرض صلاح لانتقادات شديدة من لاعب ليفربول السابق ومحل سكاي سبورتس جيمي كاراجير، كذلك أقر أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد بخطأ صلاح لكنه دعا لاحتواء الموقف، فيما انتقده أسطورة أرسنال ومنتخب فرنسا تيري هنري الذي رأى أن حماية الفريق أولى وأهم من تطلعات الفرد.تقارير إنجليزية خرجت، مساء الأربعاء، تؤكد أن اللاعب الملقب بالملك المصري استضاف مدربه آرني سلوت في بيته وعقدا جلسة قدم فيها اللاعب اعتذارًا صريحًا عما بدر منه، لكن هل تنتهي القصة هنا؟وأكد حجازي أن من حق سلوت أن يبحث عن الشكل الأفضل للفريق دون صلاح الذي يقترب من الرابعة والثلاثين من عمره وينتهي تعاقده بعد موسم ونصف، خاصة أن قائد المنتخب المصري سيغيب لفترة قد تمتد إلى شهر إذا وصل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية التي تقام في المغرب نهاية الشهر الجاري.فاز فريق ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، على إنتر ميلان بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-26.أحرز هدف المباراة الوحيد النجم المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 88 من ركلة جزاء لصالح الريدز احتُسبت على باستوني لاعب إنتر ميلان في هجمة منظمة لليفربول.بهذه النتيجة يتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراتين وتسجيل 12 هدفًا وتلقي 4 أهداف.بينما يتواجد فريق ليفربول في المركز الثامن برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراتين وتسجيل 11 هدفًا وتلقي 8 أهداف.وغاب محمد صلاح بسبب استبعاده من قائمة المباراة على خلفية التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أيام.جاءت أهداف المباراة عن طريق البرازيلي رودريجو في الدقيقة 28 لريال مدريد، بينما أدرك أوريليان تشواميني التعادل في الدقيقة 35 لمانشستر سيتي، قبل أن يسجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني للسيتيزنز من ركلة جزاء في الدقيقة 43. وشارك النجم المصري عمر مرموش في الدقيقة 70 بدلاً من هالاند.بهذه النتيجة يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 13 نقطة (4 انتصارات، تعادل واحد، خسارة واحدة، +6 فارق أهداف). أما ريال مدريد فيتواجد في المركز السابع برصيد 12 نقطة (4 انتصارات وخسارتان).وأضاف ماهر أن غياب صلاح أثر على أداء ليفربول، خاصة أن الفريق لم يعد يصل إلى المرمى بالشكل الكافي، لكنه أشار إلى أن الفريق يعاني دفاعيًا في ظل تراجع مستوى فان دايك وكوناتي.وعن مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد قال ماهر إن بيب جوارديولا تفوق وعاد بقوة هذا الموسم بعد الارتباك الذي مر به الموسم الماضي، وأن السيتي يسير بشكل جيد في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وسيكون منافسًا شرسًا على البطولتين.ولفت إلى أن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد في وضع حرج إذ يواجه خطر الإقالة بسبب تراجع نتائج الملكي، موضحًا أنه لم يقدم أي إضافة تذكرغم ارتفاع سقف الطموحات قبل توليه المسؤولية بسبب فترته الممتازة مع باير ليفركوزن.

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

من الملعب, بريطانيا, أخبار مصر الآن, رياضة, аудио